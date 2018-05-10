Как приготовить креветки на гриле в медово-лимонном маринаде

Рецепт креветок для пикника

Креветки на гриле Фото: depositphotos.com

Простое, богатое белком и очень вкусное блюдо, идеальное для летних пикников. Для удобства приготовления королевские креветки можно нанизать на деревянные шпажки.

Креветки гриль

Ингредиенты:

500 г замороженных королевских креветок

50 мл соевого соуса

2 лимона или лайма

2 ч.л. меда

2 ч.л. тертого имбиря

4 зубчика чеснока

150 мл оливкового масла

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Рецепт приготовления:

Креветки разморозить. Лимоны или лаймы помыть, разрезать пополам и выжать сок. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Смешать в миске оливковое масло, натертый имбирь, соевый соус, цитрусовый сок, мед и чеснок. Добавить размягченное масло, перемешать. Креветки промыть, удалить голову и панцирь. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут. Смазать креветки маринадом, выложить на решетку гриля и готовить по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавать горячими.

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