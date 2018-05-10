Как приготовить креветки на гриле в медово-лимонном маринаде
Рецепт креветок для пикника
Простое, богатое белком и очень вкусное блюдо, идеальное для летних пикников. Для удобства приготовления королевские креветки можно нанизать на деревянные шпажки.
Креветки гриль
Ингредиенты:
- 500 г замороженных королевских креветок
- 50 мл соевого соуса
- 2 лимона или лайма
- 2 ч.л. меда
- 2 ч.л. тертого имбиря
- 4 зубчика чеснока
- 150 мл оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Креветки разморозить.
- Лимоны или лаймы помыть, разрезать пополам и выжать сок.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс.
- Смешать в миске оливковое масло, натертый имбирь, соевый соус, цитрусовый сок, мед и чеснок. Добавить размягченное масло, перемешать.
- Креветки промыть, удалить голову и панцирь. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут.
- Смазать креветки маринадом, выложить на решетку гриля и готовить по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавать горячими.
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Источник: "Сегодня"