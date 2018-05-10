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Как приготовить креветки на гриле в медово-лимонном маринаде

Рецепт креветок для пикника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Креветки на гриле Фото: depositphotos.com
Креветки на гриле Фото: depositphotos.com

Простое, богатое белком и очень вкусное блюдо, идеальное для летних пикников. Для удобства приготовления королевские креветки можно нанизать на деревянные шпажки.

Креветки гриль

Ингредиенты:

  • 500 г замороженных королевских креветок
  • 50 мл соевого соуса
  • 2 лимона или лайма
  • 2 ч.л. меда
  • 2 ч.л. тертого имбиря
  • 4 зубчика чеснока
  • 150 мл оливкового масла
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Рецепт приготовления:

  1. Креветки разморозить. 
  2. Лимоны или лаймы помыть, разрезать пополам и выжать сок.
  3. Чеснок почистить и пропустить через пресс.
  4. Смешать в миске оливковое масло, натертый имбирь, соевый соус, цитрусовый сок, мед и чеснок. Добавить размягченное масло, перемешать. 
  5. Креветки промыть, удалить голову и панцирь. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут.
  6. Смазать креветки маринадом, выложить на решетку гриля и готовить по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавать горячими. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с креветками, лососем и зеленым горошком. Мы также писали, как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:

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Источник: "Сегодня"

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