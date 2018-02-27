Как приготовить круассаны из слоеного теста: рецепт Юлии Высоцкой

Сегодня, 10:53

Известная актриса и кулинар готовит круассаны с конфитюром и шоколадным сыром

Круассаны от Юлии Высоцкой Фото: valeria_aksakova / Freepik
Круассаны от Юлии Высоцкой Фото: valeria_aksakova / Freepik

Домашние круассаны всегда очень ароматные и вкусные. А слоеное тесто помогает сделать их приготовление максимально простым.

Круассаны с конфитюром и шоколадным сыром

Ингредиенты:

  • бездрожжевое слоеное тесто – 1 упаковка
  • абрикосовый конфитюр – 80 г
  • плавленый шоколадный сыр – 60 г
  • яичные желтки – 1 шт.
  • молоко – 1 ст. л.

Рецепт приготовления:

1. Духовку предварительно разогреть до 200°С.

2. Тесто разморозить, раскатать и нарезать треугольниками – они должны получиться с одним очень острым углом. На стороне, противоположной острому углу, вырезать по центру маленький треугольник.

3. Половину треугольников скатать в рулетики, чтобы завершающим был острый угол. Затем кончики круассана растянуть в стороны (именно для того, чтобы тесто хорошо растягивалось, и вынимался небольшой кусочек теста), и скрепить их, плотно прижав пальцами.

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4. На одну сторону оставшихся треугольников (противоположную острому углу) выложить по 2 ч. ложки конфитюра и скатать в рулетики. Кончики соединить и прижать пальцами.

5. Яичный желток смешать с молоком и смазать круассаны.

6. Выстелить противень бумагой для выпечки, выложить на него круассаны, оставляя между ними достаточно места, и выпекать в разогретой духовке 15–20 минут, затем остудить.

7. Круассаны без начинки разрезать острым ножом вдоль и намазать внутри шоколадным сыром.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Сайт "Сегодня" также писал, как правильно заморозить бананы.

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Источник:

"Сегодня"

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