Как приготовить крюшон с летними фруктами в арбузе
Такой напиток удивит ваших гостей необычной подачей
Крюшон – это холодный десертный напиток из белого вина и рома или коньяка со свежими фруктами, чем-то похожий на испанскую сангрию. Лето – лучшее время для его приготовления.
Подается крюшон в больших чашах-крюшонницах. По бокалам его разливают стеклянной или пластмассовой ложкой. Чтобы сделать напиток более нарядным, подавайте его в самодельной чаше из арбуза.
Крюшон в арбузе с белым вином и фруктами
Время приготовления:
- 2,5 часа
Калорийность:
- 157 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 арбуз весом 4-5 кг
- 1 бутылка белого сухого вина
- 1 бутылка белого полусладкого вина
- 100 мл коньяка
- 100 мл апельсинового или ягодного ликера
- 2 яблока
- 1 персик
- 300 г белого и черного винограда
- 100 г сахара
Способ приготовления:
- Яблоки и персик разрежьте на дольки, виноград – пополам, удалите косточки.
- Сложите фрукты в плоскую посуду, засыпьте сахаром, влейте коньяк и 350 мл сухого вина, поставьте в холодильник на 2 часа.
- Арбуз вымойте, срежьте верхушку, столовой ложкой выньте мякоть, оставляя тоненький слой возле кожуры.
- Мякоть нарежьте небольшими кусочками, переложите в арбуз охлажденные и настоявшиеся фрукты в алкоголе. Добавьте арбузные кусочки, кубики льда, вино и разливайте по стаканам.
Полезный совет
Вкусный крюшон получается и в дыне. Не в маленькой "колхознице", а в большой среднеазиатской. Чтобы не заглушить дынный аромат, используйте ягоды и фрукты с более нейтральным вкусом (например яблоки, груши) и такие же ликеры (например, клюквенный).
Смотрите видео, как покупать арбузы и дыни:
Напомним, ранее мы делились рецептом арбузной сангрии, а также писали, как сделать арбузный слаш от модели Крисси Тейген.
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