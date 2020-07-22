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Как приготовить крюшон с летними фруктами в арбузе

Сегодня, 15:16

Такой напиток удивит ваших гостей необычной подачей

Крюшон – это холодный десертный напиток из белого вина и рома или коньяка со свежими фруктами, чем-то похожий на испанскую сангрию. Лето – лучшее время для его приготовления.

Подается крюшон в больших чашах-крюшонницах. По бокалам его разливают стеклянной или пластмассовой ложкой. Чтобы сделать напиток более нарядным, подавайте его в самодельной чаше из арбуза.

Крюшон в арбузе с белым вином и фруктами

Крюшон в арбузе
Крюшон в арбузе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2,5 часа

Калорийность:

  • 157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 арбуз весом 4-5 кг
  • 1 бутылка белого сухого вина
  • 1 бутылка белого полусладкого вина
  • 100 мл коньяка
  • 100 мл апельсинового или ягодного ликера
  • 2 яблока
  • 1 персик
  • 300 г белого и черного винограда
  • 100 г сахара

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Способ приготовления:

  1. Яблоки и персик разрежьте на дольки, виноград – пополам, удалите косточки.
  2. Сложите фрукты в плоскую посуду, засыпьте сахаром, влейте коньяк и 350 мл сухого вина, поставьте в холодильник на 2 часа.
  3. Арбуз вымойте, срежьте верхушку, столовой ложкой выньте мякоть, оставляя тоненький слой возле кожуры.
  4. Мякоть нарежьте небольшими кусочками, переложите в арбуз охлажденные и настоявшиеся фрукты в алкоголе. Добавьте арбузные кусочки, кубики льда, вино и разливайте по стаканам.

Полезный совет

Вкусный крюшон получается и в дыне. Не в маленькой "колхознице", а в большой среднеазиатской. Чтобы не заглушить дынный аромат, используйте ягоды и фрукты с более нейтральным вкусом (например яблоки, груши) и такие же ликеры (например, клюквенный).

Смотрите видео, как покупать арбузы и дыни:

Напомним, ранее мы делились рецептом арбузной сангрии, а также писали, как сделать арбузный слаш от модели Крисси Тейген.

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Источник: Сегодня
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