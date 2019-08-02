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Как приготовить куриные крылышки на мангале: три рецепта для пикника

Лучшие варианты маринадов для куриных крылышек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40

Запеченные куриные крылышки – блюдо, которым можно накормить большое количество людей где угодно, дома или на природе. Для их приготовления используют абсолютно разные маринады. 

Куриные крылышки на мангале
Куриные крылышки на мангале
Фото: freepik.com

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта куриных крылышек на мангале. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 куриных крылышка
  • 1 ст.л. горчицы
  • 1 ст.л. паприки
  • 3 ст.л меда
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Куриные крылышки замариновать в соли с горчицей. 
  2. Паприку и мед смешать отдельно.
  3. В конце, когда крылышки на мангале будут почти готовы, смазать их пряным медом и дать закарамелизироваться.

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Крылышки на мангале с имбирем и кунжутом

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 куриных крылышка
  • 2 ч.л. уксуса
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 репчатый лук
  • 1 острый сладкий перец
  • 1 ч.л. корня имбиря
  • 50 г кунжута

Способ приготовления:

  1. Крылышки замариновать в уксусе с добавлением соевого соуса, лука и корня имбиря, красного перца и меда. 
  2. Обжарить крылья на мангале и подавать с проваренным маринадом и кунжутом. 

Крылышки куриные на мангале с медом и горчицей

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 куриных крылышка
  • 2 ст.л. горчицы
  • 2 ст.л. меда
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • Соус ткемали – для подачи

Способ приготовления:

  1. Замариновать куриные крылышки с медом, соевым соусом и горчицей.
  2. Обжарить на мангале и подавать со сливовым соусом ткемали.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить острые крылышки в духовке.

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Источник: Сегодня
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