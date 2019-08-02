Как приготовить куриные крылышки на мангале: три рецепта для пикника

Лучшие варианты маринадов для куриных крылышек

Запеченные куриные крылышки – блюдо, которым можно накормить большое количество людей где угодно, дома или на природе. Для их приготовления используют абсолютно разные маринады.

Куриные крылышки на мангале Фото: freepik.com

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта куриных крылышек на мангале. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 куриных крылышка

1 ст.л. горчицы

1 ст.л. паприки

3 ст.л меда

Щепотка соли

Способ приготовления:

Куриные крылышки замариновать в соли с горчицей. Паприку и мед смешать отдельно. В конце, когда крылышки на мангале будут почти готовы, смазать их пряным медом и дать закарамелизироваться.

Крылышки на мангале с имбирем и кунжутом

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 куриных крылышка

2 ч.л. уксуса

1 ст.л. соевого соуса

1 репчатый лук

1 острый сладкий перец

1 ч.л. корня имбиря

50 г кунжута

Способ приготовления:

Крылышки замариновать в уксусе с добавлением соевого соуса, лука и корня имбиря, красного перца и меда. Обжарить крылья на мангале и подавать с проваренным маринадом и кунжутом.

Крылышки куриные на мангале с медом и горчицей

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 куриных крылышка

2 ст.л. горчицы

2 ст.л. меда

2 ст.л. соевого соуса

Соус ткемали – для подачи

Способ приготовления:

Замариновать куриные крылышки с медом, соевым соусом и горчицей. Обжарить на мангале и подавать со сливовым соусом ткемали.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить острые крылышки в духовке.

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