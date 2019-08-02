Как приготовить куриные крылышки на мангале: три рецепта для пикника
Лучшие варианты маринадов для куриных крылышек
Запеченные куриные крылышки – блюдо, которым можно накормить большое количество людей где угодно, дома или на природе. Для их приготовления используют абсолютно разные маринады.
Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта куриных крылышек на мангале. А потом пробовал эти вкусные блюда вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".
Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 куриных крылышка
- 1 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. паприки
- 3 ст.л меда
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Куриные крылышки замариновать в соли с горчицей.
- Паприку и мед смешать отдельно.
- В конце, когда крылышки на мангале будут почти готовы, смазать их пряным медом и дать закарамелизироваться.
Крылышки на мангале с имбирем и кунжутом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 куриных крылышка
- 2 ч.л. уксуса
- 1 ст.л. соевого соуса
- 1 репчатый лук
- 1 острый сладкий перец
- 1 ч.л. корня имбиря
- 50 г кунжута
Способ приготовления:
- Крылышки замариновать в уксусе с добавлением соевого соуса, лука и корня имбиря, красного перца и меда.
- Обжарить крылья на мангале и подавать с проваренным маринадом и кунжутом.
Крылышки куриные на мангале с медом и горчицей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 куриных крылышка
- 2 ст.л. горчицы
- 2 ст.л. меда
- 2 ст.л. соевого соуса
- Соус ткемали – для подачи
Способ приготовления:
- Замариновать куриные крылышки с медом, соевым соусом и горчицей.
- Обжарить на мангале и подавать со сливовым соусом ткемали.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить острые крылышки в духовке.
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