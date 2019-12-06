Как приготовить куриные маффины: пошаговый рецепт с видео
Рецепт маффинов из куриного фарша с горошком и кукурузой
Мы привыкли, что маффины – это сладкая выпечка к чаю. Но вы можете сделать необычные мясные кексы из куриного фарша с кукурузой, зеленым горошком, сыром и ветчиной.
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Маффины из куриного фарша в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 1 ст.л. горчицы с зернами
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл сливок
- 100 г сыра
- 120 г зеленого горошка
- 120 г кукурузы
Способ приготовления:
- Сыр и чеснок измельчить в блендере до получения однородной массы.
- Добавить к фаршу и перемешать. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.
- Выложить смесь в подготовленные формочки для маффинов.
- Отправить в разогретую до 190 ºС духовку на 25-30 минут.
Как подавать маффины из фарша
Мясные маффины можно есть как горячими, так и холодными. Вы можете дополнить их любым соусом на свой вкус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блинный торт с мясом. "Сегодня" также делились рецептом турецкой пиццы с фаршем и овощами.
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Источник: Сегодня