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Как приготовить куриные маффины: пошаговый рецепт с видео

Рецепт маффинов из куриного фарша с горошком и кукурузой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35

Мы привыкли, что маффины – это сладкая выпечка к чаю. Но вы можете сделать необычные мясные кексы из куриного фарша с кукурузой, зеленым горошком, сыром и ветчиной.

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Маффины из куриного фарша в духовке

Маффины из фарша в духовке
Маффины из фарша в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. горчицы с зернами
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл сливок
  • 100 г сыра
  • 120 г зеленого горошка
  • 120 г кукурузы

Способ приготовления:

  1. Сыр и чеснок измельчить в блендере до получения однородной массы.
  2. Добавить к фаршу и перемешать. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.
  3. Выложить смесь в подготовленные формочки для маффинов.
  4. Отправить в разогретую до 190 ºС духовку на 25-30 минут.

Как подавать маффины из фарша

Мясные маффины можно есть как горячими, так и холодными. Вы можете дополнить их любым соусом на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блинный торт с мясом. "Сегодня" также делились рецептом турецкой пиццы с фаршем и овощами.

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Источник: Сегодня
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