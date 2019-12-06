Как приготовить куриные маффины: пошаговый рецепт с видео

Рецепт маффинов из куриного фарша с горошком и кукурузой

Мы привыкли, что маффины – это сладкая выпечка к чаю. Но вы можете сделать необычные мясные кексы из куриного фарша с кукурузой, зеленым горошком, сыром и ветчиной.

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Маффины из куриного фарша в духовке

Маффины из фарша в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

1 ст.л. горчицы с зернами

2 зубчика чеснока

50 мл сливок

100 г сыра

120 г зеленого горошка

120 г кукурузы

Способ приготовления:

Сыр и чеснок измельчить в блендере до получения однородной массы. Добавить к фаршу и перемешать. Добавить все остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Выложить смесь в подготовленные формочки для маффинов. Отправить в разогретую до 190 ºС духовку на 25-30 минут.

Как подавать маффины из фарша

Мясные маффины можно есть как горячими, так и холодными. Вы можете дополнить их любым соусом на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блинный торт с мясом. "Сегодня" также делились рецептом турецкой пиццы с фаршем и овощами.

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