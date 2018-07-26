Экзотическое сочетание: как приготовить куриный шашлык с ананасами

Ананасы делают куриное мясо нежным и сочным

Куриный шашлык с ананасами Фото: depositphotos.com

Наверное, каждый любитель отдыха на природе имеет свой "фирменный" рецепт шашлыков. Но иногда хочется отказаться от традиционных рецептов, попробовав что-то новое. Например, оригинальное сочетание нежного куриного мяса и сладких фруктов – шашлык из курицы с ананасами.

Доступная экзотика

Хотя многие с долей скептицизма относятся к сочетанию сладкого и соленого в одном блюде, во многих национальных кухнях мясо соседствует с фруктами. Это и украинский борщ с черносливом, и еврейское мясо в кисло-сладком соусе, и знаменитый грузинский суп харчо, и другие не менее популярные блюда.

Сладкий и ароматный ананас сочетается с нежным и чуть суховатым куриным мясом и в салатах, и в пицце, и даже в горячих блюдах – шашлыках. Душистый ананасный сок пропитывает куриное мясо, обогащая его вкус и аромат. Кроме того, куриное мясо в сочетании с ананасами всегда готовится быстрее и отличается особенно нежной консистенцией.

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Секреты приготовления

Чтобы приготовить вкусный, но при этом нежирный шашлык, следует тщательно выбирать маринад для этого блюда. Сметана и майонез не подойдут из-за высокого содержания жиров, а вот вино или ананасовый сок будут весьма кстати. Ананас содержит вещества, способствующие размягчению мяса, поэтому шашлык, вымоченный в ананасном соке, буквально тает во рту.

Нежирный куриный шашлык великолепно сочетается с самыми разными свежими овощами. Хорошо подойдет к такому блюду нежный и освежающий салат из свежих огурцов и ананасов, сладкий перец в любом виде, традиционные салаты из помидоров.

Курица в ананасах

Для приготовления этого оригинального блюда можно использовать как свежие ананасы, так и консервированные. Выбирая консервы, следует предпочесть ананасы в легком сиропе с пониженным содержанием сахара, иначе готовое блюдо будет иметь выраженный сладковатый вкус, который нравится не всем.

Полтора килограмма куриного филе следует нарезать порционными кусками. Для приготовления маринада следует взять ананасовый сок или сироп, добавить по вкусу соль, черный молотый перец, немного имбиря, пару ложек соевого соуса. Все тщательно перемешать и залить приготовленной смесью кусочки куриного филе. Закрыть емкость с будущим шашлыком пленкой и оставить мариноваться в прохладном месте в течение двух-трех часов.

После этого нанизать кусочки курицы на шампуры, чередуя их с ломтиками ананаса и разноцветного сладкого перца. Обжаривать над углями до готовности и подавать к столу со свежей зеленью и овощами.

В качестве соуса идеально подойдет экзотический чатни из манго с ананасом. Для приготовления такого пряного чатни обжаренную мякоть манго и ананаса превращают в пюре с добавлением яблочного уксуса, масла, острого перца, имбиря и чеснока.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

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