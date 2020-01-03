Как приготовить кутью без меда
Рецепты кутьи без меда из пшеницы и риса
Рождество 2020 и праздничный ужин на Святой вечер начинается с кутьи, и только после нее переходят к другим блюдам, которых должно быть не менее двенадцати.
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Классическая кутья готовится с медом, но если вы его по тем или иным причинам не употребляете, мед можно заменить сахарным сиропом.
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Кутья: рецепт без меда
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 2 стакана пшеницы
- 50 г цукатов или мармелада
- 0,5 стакана грецких орехов
- Сахар – по вкусу
- Вода
Способ приготовления:
- Пшеницу промыть, варить на медленном огне 2 часа; в 4 ст. ложках горячей воды размешать сахар по вкусу.
- Залить пшеницу сахарным сиропом на 30 минут.
- Орехи немного измельчить и обжарить; добавить к пшенице цукаты, орехи и хорошо перемешать.
Рецепт кутьи без меда из риса
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 250 г риса
- 100 г изюма
- 100 г миндаля
- Сахар
- Корица
- Мак
Способ приготовления:
- Рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая; откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой.
- Миндаль и изюм ошпарить, миндаль немного измельчить.
- Сахар развести водой. Смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.
Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского кекса с клюквой и апельсинами.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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Источник: Сегодня