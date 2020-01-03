Как приготовить кутью без меда

Рецепты кутьи без меда из пшеницы и риса

Кутья: рецепт без меда Фото: Depositphotos

Рождество 2020 и праздничный ужин на Святой вечер начинается с кутьи, и только после нее переходят к другим блюдам, которых должно быть не менее двенадцати.

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Классическая кутья готовится с медом, но если вы его по тем или иным причинам не употребляете, мед можно заменить сахарным сиропом.

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Кутья: рецепт без меда

Кутья с цукатами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

2 стакана пшеницы

50 г цукатов или мармелада

0,5 стакана грецких орехов

Сахар – по вкусу

Вода

Способ приготовления:

Пшеницу промыть, варить на медленном огне 2 часа; в 4 ст. ложках горячей воды размешать сахар по вкусу. Залить пшеницу сахарным сиропом на 30 минут. Орехи немного измельчить и обжарить; добавить к пшенице цукаты, орехи и хорошо перемешать.

Рецепт кутьи без меда из риса

Рисовая кутья с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

250 г риса

100 г изюма

100 г миндаля

Сахар

Корица

Мак

Способ приготовления:

Рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая; откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой. Миндаль и изюм ошпарить, миндаль немного измельчить. Сахар развести водой. Смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского кекса с клюквой и апельсинами.

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