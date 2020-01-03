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Как приготовить кутью без меда

Рецепты кутьи без меда из пшеницы и риса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24
Кутья: рецепт без меда
Кутья: рецепт без меда
Фото: Depositphotos

Рождество 2020 и праздничный ужин на Святой вечер начинается с кутьи, и только после нее переходят к другим блюдам, которых должно быть не менее двенадцати.

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Классическая кутья готовится с медом, но если вы его по тем или иным причинам не употребляете, мед можно заменить сахарным сиропом.

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Кутья: рецепт без меда

Кутья с цукатами
Кутья с цукатами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 2 стакана пшеницы
  • 50 г цукатов или мармелада
  • 0,5 стакана грецких орехов
  • Сахар – по вкусу
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Пшеницу промыть, варить на медленном огне 2 часа; в 4 ст. ложках горячей воды размешать сахар по вкусу.
  2. Залить пшеницу сахарным сиропом на 30 минут.
  3. Орехи немного измельчить и обжарить; добавить к пшенице цукаты, орехи и хорошо перемешать.

Рецепт кутьи без меда из риса

Рисовая кутья с медом
Рисовая кутья с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 250 г риса
  • 100 г изюма
  • 100 г миндаля
  • Сахар
  • Корица
  • Мак

Способ приготовления:

  1. Рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая; откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой.
  2. Миндаль и изюм ошпарить, миндаль немного измельчить.
  3. Сахар развести водой. Смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом рождественского кекса с клюквой и апельсинами.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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