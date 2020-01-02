Как приготовить кутью в мультиварке на Рождество
Рецепты кутьи в мультиварке с фото
Кутья – главное блюдо на столе в Сочельник. Продукты, из которых она готовится, имеют особое значение: зерно является символом воскресшей жизни, мед считается эмблемой здоровья и благополучия, а мак символизирует достаток в семье.
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Традиционную кутью варят на плите, но эту ритуальную кашу можно сделать и в мультиварке. Предлагаем вам два рецепта – с пшеницей и с рисом.
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Рецепт кутьи в мультиварке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы
- 4 стакана воды
- 1 ч. л. сахара
- Щепотка соли
- Мак, мед, орехи, изюм, курага – по вкусу
Способ приготовления:
- Пшеницу перебрать и промыть. Можно предварительно замочить ее на ночь.
- Выложить крупу в чашу мультиварки, добавить соль и сахар. Залить водой.
- Закрыть крышку, установить режим "Рис" или "Крупа". Готовить 1,5-2,5 часа, время от времени проверяя готовность. После сигнала излишки воды слить.
- Во время приготовления кутьи в мультиварке мак нужно залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить и растереть его с сахаром с помощью ступки или блендера.
- Добавить подготовленный мак, перемешать. Закрыть крышку мультиварки и оставить на режиме "Подогрев" на 10 минут.
- При подаче по желанию добавить мед, рубленые орехи, курагу, изюм.
Рецепт приготовления кутьи из риса в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан риса
- 2,5 стакана воды
- 0,5 ч.л. соли
- 3 ст.л. изюма
- 2 ст.л. мака
- 1,5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
Способ приготовления:
- Необходимо взять стакан любого риса и несколько раз сполоснуть под водой, она должна стать прозрачной.
- Высыпать в мультиварку рис, налить воду, посолить и перемешать. Закрыть крышку, готовить в режиме "Каша" 20 минут.
- В это время изюм высыпать в глубокую тарелку, залить горячей водой на 3-5 минут, затем воду слить.
- Мак залить кипятком в глубокой посуде и накрыть крышкой, выдержать 10 минут. Взять мелкое ситечко и удалить воду с мака, насыпать к нему сахар и ванильный сахар. Хорошо растереть мак с сахаром с помощью ложки или измельчить в блендере.
- Когда рис будет готов, то нужно высыпать к нему сахарно-маковую смесь и распаренный изюм, хорошо размешать до однородности. Мультиварку оставить в режиме "Подогрев" на 10-15 минут.
- Затем кутью из рисовой крупы можно подавать к ужину. По желанию полейте ложечкой меда или посыпьте дроблеными орехами.
Полезный совет
Сухофрукты для кутьи нужно предварительно замочить в теплой воде и промыть. А орехи можно подсушить на сковороде без масла.
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