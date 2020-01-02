Как приготовить кутью в мультиварке на Рождество

Рецепты кутьи в мультиварке с фото

Кутья в мультиварке Фото: Depositphotos

Кутья – главное блюдо на столе в Сочельник. Продукты, из которых она готовится, имеют особое значение: зерно является символом воскресшей жизни, мед считается эмблемой здоровья и благополучия, а мак символизирует достаток в семье.

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Традиционную кутью варят на плите, но эту ритуальную кашу можно сделать и в мультиварке. Предлагаем вам два рецепта – с пшеницей и с рисом.

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Рецепт кутьи в мультиварке

Кутья в мультиварке из пшеницы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

4 стакана воды

1 ч. л. сахара

Щепотка соли

Мак, мед, орехи, изюм, курага – по вкусу

Способ приготовления:

Пшеницу перебрать и промыть. Можно предварительно замочить ее на ночь. Выложить крупу в чашу мультиварки, добавить соль и сахар. Залить водой. Закрыть крышку, установить режим "Рис" или "Крупа". Готовить 1,5-2,5 часа, время от времени проверяя готовность. После сигнала излишки воды слить. Во время приготовления кутьи в мультиварке мак нужно залить кипятком на 30 минут. Затем воду слить и растереть его с сахаром с помощью ступки или блендера. Добавить подготовленный мак, перемешать. Закрыть крышку мультиварки и оставить на режиме "Подогрев" на 10 минут. При подаче по желанию добавить мед, рубленые орехи, курагу, изюм.

Рецепт приготовления кутьи из риса в мультиварке

Кутья из риса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан риса

2,5 стакана воды

0,5 ч.л. соли

3 ст.л. изюма

2 ст.л. мака

1,5 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Необходимо взять стакан любого риса и несколько раз сполоснуть под водой, она должна стать прозрачной. Высыпать в мультиварку рис, налить воду, посолить и перемешать. Закрыть крышку, готовить в режиме "Каша" 20 минут. В это время изюм высыпать в глубокую тарелку, залить горячей водой на 3-5 минут, затем воду слить. Мак залить кипятком в глубокой посуде и накрыть крышкой, выдержать 10 минут. Взять мелкое ситечко и удалить воду с мака, насыпать к нему сахар и ванильный сахар. Хорошо растереть мак с сахаром с помощью ложки или измельчить в блендере. Когда рис будет готов, то нужно высыпать к нему сахарно-маковую смесь и распаренный изюм, хорошо размешать до однородности. Мультиварку оставить в режиме "Подогрев" на 10-15 минут. Затем кутью из рисовой крупы можно подавать к ужину. По желанию полейте ложечкой меда или посыпьте дроблеными орехами.

Полезный совет

Сухофрукты для кутьи нужно предварительно замочить в теплой воде и промыть. А орехи можно подсушить на сковороде без масла.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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