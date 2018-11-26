Как приготовить квашеную капусту с морковью
Квашеная капуста лучше всего подходит на гарнир к мясу, так как помогает организму усваивать белок
Прежде чем готовить квашеную капусту, подумайте, как вы будете ее использовать. Если просто для салата с растительным маслом и луком – нарежьте тонкими полосками; для щей – кубиками; для тушения – длинной "лапшой" с морковкой.
Квашеная капуста с морковью
Ингредиенты на 4-х литровую банку:
- 4-4.5 кг капусты
- 350-400 г моркови
- соль – по вкусу
- сахар – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Капусту помойте и нашинкуйте вручную или с помощью кухонного комбайна, удалив кочерыжку.
- Сложите капусту горкой в большую миску. Сверху натрите очищенную морковь. Посыпьте крупной солью и сахаром (понадобится несколько больших щепоток).
- Хорошо разомните все чистыми руками. Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного сахара или соли.
- Плотно наполните банку капустой, не заполняя ее до самого верха (должно оставаться место для сока, который будет выделяться в процессе брожения).
- Неплотно прикройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на двое суток. Если в доме прохладно, понадобится на день-два больше. Вы увидите, когда процесс брожения подойдет к концу: больше не будет выделяющейся мутноватой жидкости и пропадет пенная шапка на банке с капустой.
- Готовую квашеную капусту закройте крышкой и поставьте в холодильник.
На заметку: В квашеной капусте много витамина С, помогающего бороться с инфекциями и вирусами. Но кроме этого, она – кладовая витаминов группы В. Так, витамин В12 улучшает питание клеток кислородом, В6 помогает организму усваивать белок, В3 заряжает нас клетки энергией, а В5 придает блеск волосам и крепость ногтям.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата из свежих овощей:
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Источник: "Сегодня"