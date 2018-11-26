Как приготовить квашеную капусту с морковью

Квашеная капуста лучше всего подходит на гарнир к мясу, так как помогает организму усваивать белок

Хрустящая квашеная капуста Фото: depositphotos.com

Прежде чем готовить квашеную капусту, подумайте, как вы будете ее использовать. Если просто для салата с растительным маслом и луком – нарежьте тонкими полосками; для щей – кубиками; для тушения – длинной "лапшой" с морковкой.

Квашеная капуста с морковью

Ингредиенты на 4-х литровую банку:

4-4.5 кг капусты

350-400 г моркови

соль – по вкусу

сахар – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Капусту помойте и нашинкуйте вручную или с помощью кухонного комбайна, удалив кочерыжку. Сложите капусту горкой в большую миску. Сверху натрите очищенную морковь. Посыпьте крупной солью и сахаром (понадобится несколько больших щепоток). Хорошо разомните все чистыми руками. Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного сахара или соли. Плотно наполните банку капустой, не заполняя ее до самого верха (должно оставаться место для сока, который будет выделяться в процессе брожения). Неплотно прикройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на двое суток. Если в доме прохладно, понадобится на день-два больше. Вы увидите, когда процесс брожения подойдет к концу: больше не будет выделяющейся мутноватой жидкости и пропадет пенная шапка на банке с капустой. Готовую квашеную капусту закройте крышкой и поставьте в холодильник.

На заметку: В квашеной капусте много витамина С, помогающего бороться с инфекциями и вирусами. Но кроме этого, она – кладовая витаминов группы В. Так, витамин В12 улучшает питание клеток кислородом, В6 помогает организму усваивать белок, В3 заряжает нас клетки энергией, а В5 придает блеск волосам и крепость ногтям.

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