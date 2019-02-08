Как приготовить ланч-боул с семгой и авокадо

Красивый и вкусный ланч-боул – отличный вариант для обеда или ужина

Ланч-боул с красной рыбой и авокадо Фото: depositphotos.com

Новое модное блюдо – боул – не только охотно готовят, но и фотографируют и хвастаются им в соцсетях. Что же такое боул и почему он так популярен?

Дословно, боул – это тарелка. Обычная глубокая миска. В таких тарелках можно подавать все, что угодно: завтраки, обеды, ужины, каши и салаты. Главное условие – небольшое количество еды в тарелке. Боул еще называют "чашей Будды". По легенде, он ел с небольшой миски, а овощи или фрукты ему давали прохожие.

Ланч-боул – больше похож на сытный салат, который с успехом может заменить основное блюдо. Мы расскажем, приготовить ланч-боул с семгой, авокадо и пряным нутом.

Ланч-боул с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты на 4 порции:

300 г слабосоленой семги

120 г нута

1 грейпфрут

2 авокадо

100 г красного лука

Руккола

Для запекания нута:

2-3 столовые ложки оливкового масла

1 ч.л. паприки

1 ч.л. карри

1 ч.л. мелкой соли

0,4 ч.л. красного острого перца по желанию

Для заправки:

50 мл оливкового масла

Грейпфрутовый сок

Читайте также Рецепт дня: легкий салат из авокадо с креветками

Рецепт приготовления:

Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь. Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить. Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 С духовке 25 минут. Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито. Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом. Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками. Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона. Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами. Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызните грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram