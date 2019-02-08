Как приготовить ланч-боул с семгой и авокадо
Красивый и вкусный ланч-боул – отличный вариант для обеда или ужина
Новое модное блюдо – боул – не только охотно готовят, но и фотографируют и хвастаются им в соцсетях. Что же такое боул и почему он так популярен?
Дословно, боул – это тарелка. Обычная глубокая миска. В таких тарелках можно подавать все, что угодно: завтраки, обеды, ужины, каши и салаты. Главное условие – небольшое количество еды в тарелке. Боул еще называют "чашей Будды". По легенде, он ел с небольшой миски, а овощи или фрукты ему давали прохожие.
Ланч-боул – больше похож на сытный салат, который с успехом может заменить основное блюдо. Мы расскажем, приготовить ланч-боул с семгой, авокадо и пряным нутом.
Ланч-боул с красной рыбой и авокадо
Ингредиенты на 4 порции:
- 300 г слабосоленой семги
- 120 г нута
- 1 грейпфрут
- 2 авокадо
- 100 г красного лука
- Руккола
Для запекания нута:
- 2-3 столовые ложки оливкового масла
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. карри
- 1 ч.л. мелкой соли
- 0,4 ч.л. красного острого перца по желанию
Для заправки:
- 50 мл оливкового масла
- Грейпфрутовый сок
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Рецепт приготовления:
- Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь.
- Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить.
- Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать.
- Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 С духовке 25 минут.
- Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито.
- Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом.
- Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками.
- Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона.
- Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами.
- Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызните грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.
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