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Как приготовить ланч-боул с семгой и авокадо

Красивый и вкусный ланч-боул – отличный вариант для обеда или ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Ланч-боул с красной рыбой и авокадо Фото: depositphotos.com
Ланч-боул с красной рыбой и авокадо
Фото: depositphotos.com

Новое модное блюдо – боул – не только охотно готовят, но и фотографируют и хвастаются им в соцсетях. Что же такое боул и почему он так популярен?

Дословно, боул – это тарелка. Обычная глубокая миска. В таких тарелках можно подавать все, что угодно: завтраки, обеды, ужины, каши и салаты. Главное условие – небольшое количество еды в тарелке. Боул еще называют "чашей Будды". По легенде, он ел с небольшой миски, а овощи или фрукты ему давали прохожие.

Ланч-боул – больше похож на сытный салат, который с успехом может заменить основное блюдо. Мы расскажем, приготовить ланч-боул с семгой, авокадо и пряным нутом.

Ланч-боул с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты на 4 порции:

  • 300 г слабосоленой семги
  • 120 г нута
  • 1 грейпфрут
  • 2 авокадо
  • 100 г красного лука
  • Руккола

Для запекания нута:

  • 2-3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 ч.л. карри
  • 1 ч.л. мелкой соли
  • 0,4 ч.л. красного острого перца по желанию

Для заправки:

  • 50 мл оливкового масла
  • Грейпфрутовый сок

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь.
  2. Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить.
  3. Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать.
  4. Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 С духовке 25 минут.
  5. Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито.
  6. Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом.
  7. Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками.
  8. Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона.
  9. Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами.
  10. Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызните грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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