Как приготовить ленивые вареники на завтрак: ТОП-5 рецептов
Рецепты ленивых вареников на любой вкус
Ленивые вареники вполне оправдывают свое название: вам нужно лишь замесить тесто, скатать его в колбаску, разрезать на кусочки и быстро отварить в кипящей подсоленной воде. Ленивые вареники обычно готовят из творога с сахаром, но есть и несладкие варианты – с зеленью и картошкой.
Ленивые вареники с творогом
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. л. растопленного масла
- щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
- 3 ст. л. муки
Рецепт приготовления:
- Смешайте вилкой растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар.
- В полученную смесь добавьте творог и хорошо разомните.
- Творог слегка посыпьте мукой. Полученную массу выложите на припыленную мукой доску.
- Скатайте из творожной массы колбаски, постепенно добавляя муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не приставало к руками и можно было раскатать колбаску.
- Разрежьте колбаску наискосок кусочками толщиной 1,5-2 см.
- В кипящую воду аккуратно положите вареники. Варите, пока они не всплывут.
- С помощью шумовки переложите вареники на тарелку.
- Подавайте ленивые вареники можно со сметаной, маслом, медом или вареньем.
Как сделать ленивые вареники с зеленью
Ингредиенты:
- 40 г зелени (петрушка, базилик, укроп)
- 450 г домашнего творога
- 4 яйца
- соль
- 300 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- 70 г твердого тертого сыра
- 2 ст.л. сметаны
- 20 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Зелень помыть, мелко порезать, соединить с творогом, яйцами, солью, содой, мукой.
- Замесить тесто. Положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса.
- Сделать из теста колбаски, порезать ломтиками, обвалять в муке, примять вилкой.
- Варить в кипятке несколько минут. Когда всплывут – вынуть, посыпать тертым сыром.
- Подавать ленивые вареники со сметаной и маслом или другим соусом на свой вкус.
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Ленивые вареники с манкой от Григория Германа
Ингредиенты:
- Творог 9% жирности – 300 г
- Яичный желток, сырой – 2 шт.
- Мука пшеничная – 100 г
- Сахар – 50 г
- Мандарин – 1 шт.
- Корица молотая – щепотка
- Сливочное масло – для подачи
- Соль
- Вода
Рецепт приготовления:
- Перетираем творог. В творог добавляем яйца, перемешиваем. Добавляем сахар и еще раз перемешиваем.
- Ставим на огонь кастрюльку с водой.
- Счищаем цедру с мандарина. Она нежнее, чем апельсиновая, и чуть более горькая. Добавляем вместе с корицей в творожное тесто. Перемешиваем.
- Добавляем муку. Тщательно перемешиваем.
- Раскатываем тесто в колбаску толщиной в палец.
- Разрезаем на кусочки длиной в пару сантиметров каждый. Придавливаем вилкой с целью образования полосок.
- Слегка солим закипевшую воду и добавляем вареники. Когда они всплывут – варим еще 3 минуты. Они плотные, не разварятся, не волнуйтесь.
- Достаем шумовкой, заправляем сливочным маслом и едим.
Вареники ленивые: пп рецепт от Аниты Луценко
Ингредиенты:
- Творог 5% – 120 г
- Финик (или другой сухофрукт) – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Цельнозерновая мука – 20 г
- Черника/малина (или любые ягоды) – 100 г
- Йогурт 1,5% – 150 мл
- Кокосовая стружка – 10 г
Рецепт приготовления:
- Смешать в миске творог, мелко нарезанный финик, яйцо и муку. Сделать колбаску, разрезать ее на кусочки.
- Вскипятить воду в кастрюле. Добавить ленивые вареники и готовить до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Выложить на блюдо.
- Сделать ягодный соус: смешать ягоды и йогурт в блендере.
- Полить ленивые вареники ягодным соусом и посыпать кокосовой стружкой.
Ленивые вареники с картошкой постные
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Мука – 150 г
- Луковица – 1 шт.
- Масло подсолнечное
- Укроп (зелень)
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Картофель и лук очистить.
- Картофель переложить в кастрюлю, залить водой и поставить варить. Держать до готовности, 12-15 минут.
- Выложить отварной картофель в миску. Размять в пюре. Немного остудить. Добавить 1/4 ч. ложки соли, перец и муку.
- Замесить картофельное тесто. Оставить на 10-15 минут.
- Скатать из теста жгутики и разрезать на части. Сварить ленивые вареники в подсоленной кипящей воде, по вкусу добавить лавровый лист и перец.
- На сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить мелко нашинкованную луковицу.
- Выложить вареники в глубокие тарелки. Заправить обжаренным луком с маслом и мелко нашинкованным укропом.
- Постные ленивые вареники с картофелем готовы. Можно подавать к столу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с картошкой и грибами. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.
Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой по рецепту Алексея Суханова:
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