Как приготовить ленивые вареники на завтрак: ТОП-5 рецептов

Рецепты ленивых вареников на любой вкус

Ленивые вареники из творога Фото: Depositphotos

Ленивые вареники вполне оправдывают свое название: вам нужно лишь замесить тесто, скатать его в колбаску, разрезать на кусочки и быстро отварить в кипящей подсоленной воде. Ленивые вареники обычно готовят из творога с сахаром, но есть и несладкие варианты – с зеленью и картошкой.

Ленивые вареники с творогом

Ленивые вареники классические Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

250 г творога

1 яйцо

1 ст. л. растопленного масла

щепотка соли

1 ст.л. сахара

3 ст. л. муки

Рецепт приготовления:

Смешайте вилкой растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар. В полученную смесь добавьте творог и хорошо разомните. Творог слегка посыпьте мукой. Полученную массу выложите на припыленную мукой доску. Скатайте из творожной массы колбаски, постепенно добавляя муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не приставало к руками и можно было раскатать колбаску. Разрежьте колбаску наискосок кусочками толщиной 1,5-2 см. В кипящую воду аккуратно положите вареники. Варите, пока они не всплывут. С помощью шумовки переложите вареники на тарелку. Подавайте ленивые вареники можно со сметаной, маслом, медом или вареньем.

Как сделать ленивые вареники с зеленью

Ленивые вареники с зеленью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

40 г зелени (петрушка, базилик, укроп)

450 г домашнего творога

4 яйца

соль

300 г муки

0,5 ч.л. соды

70 г твердого тертого сыра

2 ст.л. сметаны

20 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Зелень помыть, мелко порезать, соединить с творогом, яйцами, солью, содой, мукой. Замесить тесто. Положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса. Сделать из теста колбаски, порезать ломтиками, обвалять в муке, примять вилкой. Варить в кипятке несколько минут. Когда всплывут – вынуть, посыпать тертым сыром. Подавать ленивые вареники со сметаной и маслом или другим соусом на свой вкус.

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Ленивые вареники с манкой от Григория Германа

Ленивые вареники от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

Творог 9% жирности – 300 г

Яичный желток, сырой – 2 шт.

Мука пшеничная – 100 г

Сахар – 50 г

Мандарин – 1 шт.

Корица молотая – щепотка

Сливочное масло – для подачи

Соль

Вода

Рецепт приготовления:

Перетираем творог. В творог добавляем яйца, перемешиваем. Добавляем сахар и еще раз перемешиваем. Ставим на огонь кастрюльку с водой. Счищаем цедру с мандарина. Она нежнее, чем апельсиновая, и чуть более горькая. Добавляем вместе с корицей в творожное тесто. Перемешиваем. Добавляем муку. Тщательно перемешиваем. Раскатываем тесто в колбаску толщиной в палец. Разрезаем на кусочки длиной в пару сантиметров каждый. Придавливаем вилкой с целью образования полосок. Слегка солим закипевшую воду и добавляем вареники. Когда они всплывут – варим еще 3 минуты. Они плотные, не разварятся, не волнуйтесь. Достаем шумовкой, заправляем сливочным маслом и едим.

Вареники ленивые: пп рецепт от Аниты Луценко

Ленивые вареники пп Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Творог 5% – 120 г

Финик (или другой сухофрукт) – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Цельнозерновая мука – 20 г

Черника/малина (или любые ягоды) – 100 г

Йогурт 1,5% – 150 мл

Кокосовая стружка – 10 г

Рецепт приготовления:

Смешать в миске творог, мелко нарезанный финик, яйцо и муку. Сделать колбаску, разрезать ее на кусочки. Вскипятить воду в кастрюле. Добавить ленивые вареники и готовить до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Выложить на блюдо. Сделать ягодный соус: смешать ягоды и йогурт в блендере. Полить ленивые вареники ягодным соусом и посыпать кокосовой стружкой.

Ленивые вареники с картошкой постные

Ленивые вареники с картошкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Мука – 150 г

Луковица – 1 шт.

Масло подсолнечное

Укроп (зелень)

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Картофель и лук очистить. Картофель переложить в кастрюлю, залить водой и поставить варить. Держать до готовности, 12-15 минут. Выложить отварной картофель в миску. Размять в пюре. Немного остудить. Добавить 1/4 ч. ложки соли, перец и муку. Замесить картофельное тесто. Оставить на 10-15 минут. Скатать из теста жгутики и разрезать на части. Сварить ленивые вареники в подсоленной кипящей воде, по вкусу добавить лавровый лист и перец. На сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить мелко нашинкованную луковицу. Выложить вареники в глубокие тарелки. Заправить обжаренным луком с маслом и мелко нашинкованным укропом. Постные ленивые вареники с картофелем готовы. Можно подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с картошкой и грибами. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой по рецепту Алексея Суханова:

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