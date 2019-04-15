Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить ленивые вареники на завтрак: ТОП-5 рецептов

Рецепты ленивых вареников на любой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Ленивые вареники из творога
Ленивые вареники из творога
Фото: Depositphotos

Ленивые вареники вполне оправдывают свое название: вам нужно лишь замесить тесто, скатать его в колбаску, разрезать на кусочки и быстро отварить в кипящей подсоленной воде. Ленивые вареники обычно готовят из творога с сахаром, но есть и несладкие варианты – с зеленью и картошкой.

Ленивые вареники с творогом

Ленивые вареники классические
Ленивые вареники классические
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. растопленного масла
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 3 ст. л. муки

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте вилкой растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар.
  2. В полученную смесь добавьте творог и хорошо разомните.
  3. Творог слегка посыпьте мукой. Полученную массу выложите на припыленную мукой доску.
  4. Скатайте из творожной массы колбаски, постепенно добавляя муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не приставало к руками и можно было раскатать колбаску.
  5. Разрежьте колбаску наискосок кусочками толщиной 1,5-2 см.
  6. В кипящую воду аккуратно положите вареники. Варите, пока они не всплывут.
  7. С помощью шумовки переложите вареники на тарелку.
  8. Подавайте ленивые вареники можно со сметаной, маслом, медом или вареньем.

Как сделать ленивые вареники с зеленью

Ленивые вареники с зеленью
Ленивые вареники с зеленью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 40 г зелени (петрушка, базилик, укроп)
  • 450 г домашнего творога
  • 4 яйца
  • соль
  • 300 г муки
  • 0,5 ч.л. соды
  • 70 г твердого тертого сыра
  • 2 ст.л. сметаны
  • 20 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Зелень помыть, мелко порезать, соединить с творогом, яйцами, солью, содой, мукой.
  2. Замесить тесто. Положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса.
  3. Сделать из теста колбаски, порезать ломтиками, обвалять в муке, примять вилкой.
  4. Варить в кипятке несколько минут. Когда всплывут – вынуть, посыпать тертым сыром.
  5. Подавать ленивые вареники со сметаной и маслом или другим соусом на свой вкус.

Читайте также
Как приготовить самые вкусные вареники с вишней

Ленивые вареники с манкой от Григория Германа

Ленивые вареники от Григория Германа
Ленивые вареники от Григория Германа
Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

  • Творог 9% жирности – 300 г
  • Яичный желток, сырой – 2 шт. 
  • Мука пшеничная – 100 г
  • Сахар – 50 г
  • Мандарин – 1 шт. 
  • Корица молотая – щепотка
  • Сливочное масло – для подачи
  • Соль
  • Вода

Рецепт приготовления:

  1. Перетираем творог. В творог добавляем яйца, перемешиваем. Добавляем сахар и еще раз перемешиваем.
  2. Ставим на огонь кастрюльку с водой.
  3. Счищаем цедру с мандарина. Она нежнее, чем апельсиновая, и чуть более горькая. Добавляем вместе с корицей в творожное тесто. Перемешиваем.
  4. Добавляем муку. Тщательно перемешиваем.
  5. Раскатываем тесто в колбаску толщиной в палец.
  6. Разрезаем на кусочки длиной в пару сантиметров каждый. Придавливаем вилкой с целью образования полосок.
  7. Слегка солим закипевшую воду и добавляем вареники. Когда они всплывут – варим еще 3 минуты. Они плотные, не разварятся, не волнуйтесь. 
  8. Достаем шумовкой, заправляем сливочным маслом и едим.

Вареники ленивые: пп рецепт от Аниты Луценко

Ленивые вареники пп
Ленивые вареники пп
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 120 г
  • Финик (или другой сухофрукт) – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Цельнозерновая мука – 20 г
  • Черника/малина (или любые ягоды) – 100 г
  • Йогурт 1,5% – 150 мл
  • Кокосовая стружка – 10 г

Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске творог, мелко нарезанный финик, яйцо и муку. Сделать колбаску, разрезать ее на кусочки.
  2. Вскипятить воду в кастрюле. Добавить ленивые вареники и готовить до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Выложить на блюдо.
  3. Сделать ягодный соус: смешать ягоды и йогурт в блендере.
  4. Полить ленивые вареники ягодным соусом и посыпать кокосовой стружкой.

Ленивые вареники с картошкой постные

Ленивые вареники с картошкой
Ленивые вареники с картошкой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Мука – 150 г
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло подсолнечное
  • Укроп (зелень)
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Картофель и лук очистить. 
  2. Картофель переложить в кастрюлю, залить водой и поставить варить. Держать до готовности, 12-15 минут.
  3. Выложить отварной картофель в миску. Размять в пюре. Немного остудить. Добавить 1/4 ч. ложки соли, перец и муку.
  4. Замесить картофельное тесто. Оставить на 10-15 минут.
  5. Скатать из теста жгутики и разрезать на части. Сварить ленивые вареники в подсоленной кипящей воде, по вкусу добавить лавровый лист и перец.
  6. На сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить мелко нашинкованную луковицу.
  7. Выложить вареники в глубокие тарелки. Заправить обжаренным луком с маслом и мелко нашинкованным укропом.
  8. Постные ленивые вареники с картофелем готовы. Можно подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с картошкой и грибами. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой по рецепту Алексея Суханова:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов Как приготовить полезную запеканку из брокколи на завтрак Три весенних рецепта из черемши Лучшие рецепты: как вкусно приготовить редис
рецепты завтрак вареники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

7 русских красавиц, которые покорили инстаграм
7 русских красавиц, которые покорили инстаграм
Донька Кравець із Квартал 95 захопила своєю красою: копія мами
Донька Кравець із Квартал 95 захопила своєю красою: копія мами
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн

Популярные статьи

Сегодня, 00:35Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляТехно

NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией

12 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

12 апреляТехно

На Луне разбился космический корабль

12 апреляТехно

Чудовищный размер: Sony представила гигантский 16K телевизор

12 апреляСтиль

Отголоски прошлого: 5 главных антитрендов весны 2019

12 апреляFun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Жена Малкина:
Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото