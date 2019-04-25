Как приготовить лимонад, который не вредит здоровью

Домашний напиток содержит только полезные ингредиенты

Лимонад, который не вредит здоровью. Общеизвестно, что любимый напиток многих содержит немало сахара. Как же сделать лимонад и полезным, и вкусным?

Чем вредны покупные сладкие напитки

Интересовались ли вы, сколько сахара в любимом лимонаде? Мы подсчитали. В холодном чае около 36-ти граммов – это 12 кусочков рафинада. В лимонаде – 46. Это 15 кусочков. В коле – 18 кубиков рафинада. Сок содержит 64 грамма сахара – это 21 кусочек.

И вместо того, чтобы утолить жажду, сладкий напиток ее провоцирует. Еще опаснее, если производитель заменил сахар на дешевый и в десять раз более сладкий заменитель. И как бонус – добавил туда синтетические красители и консерванты.

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Большое количество ненатуральных добавок в напитке можно определить по следующим признакам:

Большой срок годности – год и больше;

В составе консервант и ничего органического.

Если цвет слишком яркий – там ненатуральный краситель.

Выразительный фруктовый запах выдает синтетический ароматизатор.

Пользы в таком напитке – ноль. А регулярное употребление провоцирует множество заболеваний: приводит к повышению веса, сахарного диабета, дерматитов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастритов.

Если все же покупаете сладкие газированные напитки, берите сокосодержащие пастеризованные. Или же приготовьте лимонад дома.

Рецепт домашнего лимонада

Телеведущий и автор кулинарного блога – Григорий Герман – поделился рецептом полезного напитка.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл

Сахар – 500 г

Лимон – 500 г

Рецепт приготовления:

Из воды, сахара, лимонов и цедры готовим сироп. Провариваем, пока жидкость не уменьшится вдвое. Наконец, процеживаем: это основа для лимонада. Осталось добавить минеральной воды по вкусу. Напиток готов!

На приготовление почти пол-литра сиропа мы потратили около 20 минут и 25-ти гривен. Его хватит, чтобы угостить напитком большую компанию. А два стакана вкусного и натурального лимонада стоили не больше десяти гривен.

Ранее мы делилились советами, чем заменить вредные продукты в рационе.

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