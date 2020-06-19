Как приготовить лодочки из кабачков с мясным фаршем

Рецепт фаршированных кабачков в духовке

Лодочки из кабачков в духовке можно подавать как самостоятельную горячую закуску или как основное блюдо, дополнив любым гарниром на свой выбор.

Для приготовления лучше всего подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Чтобы блюдо выглядело эстетично, они не должны быть слишком большими.

Кабачки в духовке с мясом

Фаршированные кабачки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 небольших молодых кабачка

300 г телячьего фарша

1 средняя луковица

1 средний помидор

1 ст. л. томатного соуса

1 шарик моцареллы

4 ст.л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Петрушка – небольшой пучок

Базилик зеленый – небольшой пучок

Способ приготовления:

Вымойте овощи. Кабачки разрежьте вдоль, предварительно отрезав у них кончики. Чайной ложкой выскоблите у кабачков сердцевину, сделав их похожими на лодочки. Порежьте лук мелкими кубиками. Измельчите кубиками половину извлеченной мякоти кабачков. Другая половина нам не понадобится. Кожицу помидора надрежьте сверху ножом крес-накрест. Поместите помидор на минуту в кипяток, достаньте, окуните в холодную воду, а затем снимите кожицу. Разрежьте помидор, удалите семечки. Порежьте помидор мелкими кубиками. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом для запекания. Смажьте лодочки из кабачков оливковым маслом, слегка натрите солью, поместите на противень. Отправьте в духовку на 15 минут. В это время займитесь фаршем. Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. оливкового масла. Пассеруйте половину лука до прозрачности. Добавьте телячий фарш, увеличьте огонь и жарьте 10 минут. За пару минут до выключения посолите и поперчите. Измельчите петрушку, добавьте в фарш. Достаньте лодочки из духовки. Духовку не выключайте. На другой сковороде снова обжарьте половину лука, затем добавьте измельченную мякоть кабачков, доведите до мягкости. После этого добавьте измельченный помидор, томатный соус, посолите, поперчите, протушите 7 минут. Наполните лодочки на 2/3 фаршем, полейте томатным соусом, сверху посыпьте натертой на крупную терку моцареллой. Поставьте противень с лодочками в духовку на 20-30 минут. Температура должна быть 200 °C.

Как подавать фаршированные кабачки

Достаньте из духовки, дайте постоять 5-10 минут, посыпьте нарезанным базиликом и подавайте.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из кабачков диетическую пиццу. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сладкого кекса с кабачками.

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