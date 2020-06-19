Как приготовить лодочки из кабачков с мясным фаршем
Рецепт фаршированных кабачков в духовке
Лодочки из кабачков в духовке можно подавать как самостоятельную горячую закуску или как основное блюдо, дополнив любым гарниром на свой выбор.
Для приготовления лучше всего подойдут молодые кабачки с тонкой кожицей. Чтобы блюдо выглядело эстетично, они не должны быть слишком большими.
Кабачки в духовке с мясом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 128 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 небольших молодых кабачка
- 300 г телячьего фарша
- 1 средняя луковица
- 1 средний помидор
- 1 ст. л. томатного соуса
- 1 шарик моцареллы
- 4 ст.л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
- Петрушка – небольшой пучок
- Базилик зеленый – небольшой пучок
Способ приготовления:
- Вымойте овощи. Кабачки разрежьте вдоль, предварительно отрезав у них кончики. Чайной ложкой выскоблите у кабачков сердцевину, сделав их похожими на лодочки.
- Порежьте лук мелкими кубиками.
- Измельчите кубиками половину извлеченной мякоти кабачков. Другая половина нам не понадобится.
- Кожицу помидора надрежьте сверху ножом крес-накрест. Поместите помидор на минуту в кипяток, достаньте, окуните в холодную воду, а затем снимите кожицу. Разрежьте помидор, удалите семечки. Порежьте помидор мелкими кубиками.
- Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом для запекания. Смажьте лодочки из кабачков оливковым маслом, слегка натрите солью, поместите на противень. Отправьте в духовку на 15 минут. В это время займитесь фаршем.
- Разогрейте сковороду, влейте 2 ст. л. оливкового масла. Пассеруйте половину лука до прозрачности. Добавьте телячий фарш, увеличьте огонь и жарьте 10 минут. За пару минут до выключения посолите и поперчите.
- Измельчите петрушку, добавьте в фарш.
- Достаньте лодочки из духовки. Духовку не выключайте.
- На другой сковороде снова обжарьте половину лука, затем добавьте измельченную мякоть кабачков, доведите до мягкости. После этого добавьте измельченный помидор, томатный соус, посолите, поперчите, протушите 7 минут.
- Наполните лодочки на 2/3 фаршем, полейте томатным соусом, сверху посыпьте натертой на крупную терку моцареллой.
- Поставьте противень с лодочками в духовку на 20-30 минут. Температура должна быть 200 °C.
Как подавать фаршированные кабачки
Достаньте из духовки, дайте постоять 5-10 минут, посыпьте нарезанным базиликом и подавайте.
Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру:
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