Как приготовить луковый конфитюр: пошаговый рецепт
Варенье из лука можно подавать к сырам или мясу
Вместо любимого малинового варенья и консервированных огурцов на кухонных полках украинцев появляются баночки с не совсем обычным содержимым. Трендом среди хозяек стало экзотическое варенье – из питахайи, кумквата, лайма и карамболя, а также из арбуза и дыни.
Вкусное варенье можно сделать из всего, что попадается на кухне. Французы, например, презентовали миру конфитюр из лука. Шеф-повар Сергей Шелестов показал, как приготовить этот оригинальный десерт в домашних условиях.
Луковый конфитюр: рецепт
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 900 г красного лука
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/3 стакана тростникового сахара
- 2 ст.л. бальзамической глазури
- 1 ст.л. свежего чабреца
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
- Сложите в сотейник вместе с оливковым маслом.
- После кипения добавьте сахар, соль, бальзамическую глазурь, чабрец и совсем немного перца.
- Варенье готовится на плите в течение 1.5 часа, и еще несколько часов ему нужно настояться.
Очень похожий рецепт и у конфитюра из томатов. Для него вам понадобится 500 г помидоров, 2 ст.л. оливкового масла, 150 г зеленого горького перца, 300 г сахара и 2 ст.л. бальзамической глазури.
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