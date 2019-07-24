Как приготовить луковый конфитюр: пошаговый рецепт

Варенье из лука можно подавать к сырам или мясу

Вместо любимого малинового варенья и консервированных огурцов на кухонных полках украинцев появляются баночки с не совсем обычным содержимым. Трендом среди хозяек стало экзотическое варенье – из питахайи, кумквата, лайма и карамболя, а также из арбуза и дыни.

Вкусное варенье можно сделать из всего, что попадается на кухне. Французы, например, презентовали миру конфитюр из лука. Шеф-повар Сергей Шелестов показал, как приготовить этот оригинальный десерт в домашних условиях.

Луковый конфитюр: рецепт

Французское варенье из лука Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

900 г красного лука

2 ст.л. оливкового масла

1/3 стакана тростникового сахара

2 ст.л. бальзамической глазури

1 ст.л. свежего чабреца

Соль, перец

Читайте также Лучшие рецепты: варенье из огурцов с имбирем и апельсинами

Способ приготовления:

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Сложите в сотейник вместе с оливковым маслом. После кипения добавьте сахар, соль, бальзамическую глазурь, чабрец и совсем немного перца. Варенье готовится на плите в течение 1.5 часа, и еще несколько часов ему нужно настояться.

Очень похожий рецепт и у конфитюра из томатов. Для него вам понадобится 500 г помидоров, 2 ст.л. оливкового масла, 150 г зеленого горького перца, 300 г сахара и 2 ст.л. бальзамической глазури.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram