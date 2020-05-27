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Как приготовить Львовский сырник: три простых рецепта

Сегодня, 13:49

Для приготовления Львовского сырника желательно использовать домашний творог

Cырник – это популярный десерт Западной Украины. Его традиционно подают во многих львовских кофейнях, а также часто готовят на праздники местные жители.

Помимо классического рецепта Львовского сырника, бывают также варианты с добавлением апельсиновой цедры, мака, ягод, орехов и кокосовой стружки.

Львовский сырник: классический рецепт

Львовский сырник
Львовский сырник
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г сухого жирного творога
  • 1 стакан сахара
  • 130 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 1 столовая ложка манной крупы
  • 50 г изюма
  • 3 столовые ложки сметаны
  • 2 столовые ложки какао
  • Цедра одного лимона

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Способ приготовления:

  1. Взбить желтки с сахаром, добавить манку, масло, изюм и цедру лимона, после чего все тщательно перемешать.
  2. К полученной смеси добавить творог (если творог крупинками, пропустите через мясорубку или измельчите в блендере), все взбить миксером на низкой скорости не более минуты.
  3. Белки взбить до густой белой пены и добавить в творожную массу, аккуратно перемешать и выложить в форму для запекания.
  4. В разогретую духовку поставить сырник, выпекать 40-60 минут при температуре 180 ºС.
  5. Пока сырник печется, приготовить глазурь. Столовую ложку масла и 2 столовые ложки сахара перемешать, поставить на небольшой огонь, постоянно помешивая растопить.
  6. Добавить 3 столовые ложки сметаны и 2 столовые ложки какао, перемешать до однородности и довести до кипения.
  7. Готовый сырник полить шоколадной глазурью и поместить в холодильник минимум на 5 часов.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Львовский сырник с маком

Львовский сырник с маком
Львовский сырник с маком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 250 г сахара
  • 4 яйца
  • 180 г сливочного масла
  • 100 г мака
  • По столовой ложке манной крупы и крахмала
  • 100 г изюма
  • Цедра одного лимона
  • Ванильный сахар по вкусу
  • Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Сыр перетереть с сахаром и добавить отдельно взбитые яйца, хорошо перемешать.
  2. К творожной массе добавить манку, крахмал, ванильный сахар, масло, цедру лимона и перемешать миксером.
  3. Добавить несколько столовых ложек творожной смеси в предварительно запаренный и перетертый мак, тщательно перемешать и выложить в форму для запекания.
  4. Сверху выложить творожную массу, смешанную с изюмом, и поместить в разогретую духовку.
  5. Выпекать около часа при температуре 180 ºС. Когда сырник остынет, полить его шоколадной помадкой и посыпать сахарной пудрой.

Львовский сырник с вишней

Львовский сырник с вишней
Львовский сырник с вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 3 яйца
  • 120 г сахара
  • Цедра одного лимона
  • 1 столовая ложка крахмала или столько же манной крупы
  • 0.5 чайной ложки куркумы
  • Полстакана сушеных вишен без косточек
  • Ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог, яйца, сахар и ванильный сахар перемешать в блендере.
  2. Добавить куркуму, цедру лимона, крахмал (манку) и взбивать до однородности.
  3. Залить сушеную вишню кипятком на 10 минут, обсушить и добавить в творожную массу, перемешать и выложить в форму для запекания.
  4. Печь в течение 50 минут при температуре 180 ºС.
  5. После выпекания сырник необходимо охладить, не вынимая из формы, чтобы он не развалился. При желании можно полить шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.

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Источник: Сегодня
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