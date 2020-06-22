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Как приготовить люля-кебаб из курицы в духовке

Сегодня, 16:14

Рецепт сочного куриного люля-кебаба

Люля-кебаб – блюдо популярное и аппетитное, идеально подходящее для пикника. Традиционно его готовят из баранины или говядины, но рецепт можно сделать более диетическим, если взять мясо курицы.

Мы расскажем, как сделать простой куриный люля-кебаб в духовке. Его вкусно есть вместе с зеленью, лавашом, кусочками соленых огурцов или маринованного лука.

Люля-кебаб в духовке

Люля-кебаб из курицы
Люля-кебаб из курицы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г куриного мяса
  • 1 репчатый лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. соли
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Зира – по вкусу
  • Семена кориандра – по вкусу
  • Петрушка или кинза – несколько веточек

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Способ приготовления:

  1. Срезать с костей куриное мясо вместе со шкурой и жиром.
  2. Лук и чеснок почистить и нарезать.
  3. Пропустить курицу через мясорубку вместе с луком и чесноком.
  4. Посолить и поперчить фарш, приправить толченой зирой и кориандром, добавить мелко нарезанную зелень, тщательно перемешать. Несколько раз с силой ударить фарш о разделочную доску.
  5. Разделить фарш на продолговатые колбаски и выложить их на противень. Можно надеть фарш на деревянные шпажки.
  6. Готовить под максимально разогретым грилем духовки около 12-15 минут.

Как подавать люля-кебаб

Подавать блюдо сразу с соусом, лавашом и овощами.

Смотрите видео, как запечь куриные крылышки на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.

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Источник: Сегодня
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