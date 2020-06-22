Как приготовить люля-кебаб из курицы в духовке
Рецепт сочного куриного люля-кебаба
Люля-кебаб – блюдо популярное и аппетитное, идеально подходящее для пикника. Традиционно его готовят из баранины или говядины, но рецепт можно сделать более диетическим, если взять мясо курицы.
Мы расскажем, как сделать простой куриный люля-кебаб в духовке. Его вкусно есть вместе с зеленью, лавашом, кусочками соленых огурцов или маринованного лука.
Люля-кебаб в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 215 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г куриного мяса
- 1 репчатый лук
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л. соли
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зира – по вкусу
- Семена кориандра – по вкусу
- Петрушка или кинза – несколько веточек
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Способ приготовления:
- Срезать с костей куриное мясо вместе со шкурой и жиром.
- Лук и чеснок почистить и нарезать.
- Пропустить курицу через мясорубку вместе с луком и чесноком.
- Посолить и поперчить фарш, приправить толченой зирой и кориандром, добавить мелко нарезанную зелень, тщательно перемешать. Несколько раз с силой ударить фарш о разделочную доску.
- Разделить фарш на продолговатые колбаски и выложить их на противень. Можно надеть фарш на деревянные шпажки.
- Готовить под максимально разогретым грилем духовки около 12-15 минут.
Как подавать люля-кебаб
Подавать блюдо сразу с соусом, лавашом и овощами.
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Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.
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