Как приготовить люля-кебаб из курицы в духовке

Рецепт сочного куриного люля-кебаба

Люля-кебаб – блюдо популярное и аппетитное, идеально подходящее для пикника. Традиционно его готовят из баранины или говядины, но рецепт можно сделать более диетическим, если взять мясо курицы.

Мы расскажем, как сделать простой куриный люля-кебаб в духовке. Его вкусно есть вместе с зеленью, лавашом, кусочками соленых огурцов или маринованного лука.

Люля-кебаб в духовке

Люля-кебаб из курицы Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г куриного мяса

1 репчатый лук

2 зубчика чеснока

1 ч.л. соли

Перец черный молотый – по вкусу

Зира – по вкусу

Семена кориандра – по вкусу

Петрушка или кинза – несколько веточек

Способ приготовления:

Срезать с костей куриное мясо вместе со шкурой и жиром. Лук и чеснок почистить и нарезать. Пропустить курицу через мясорубку вместе с луком и чесноком. Посолить и поперчить фарш, приправить толченой зирой и кориандром, добавить мелко нарезанную зелень, тщательно перемешать. Несколько раз с силой ударить фарш о разделочную доску. Разделить фарш на продолговатые колбаски и выложить их на противень. Можно надеть фарш на деревянные шпажки. Готовить под максимально разогретым грилем духовки около 12-15 минут.

Как подавать люля-кебаб

Подавать блюдо сразу с соусом, лавашом и овощами.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.

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