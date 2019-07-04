Как приготовить малиновое варенье в мультиварке: пошаговый рецепт
Рецепт малинового варенья в мультиварке на зиму
Варенье из малины в мультиварке готовится очень просто: вам нужно будет лишь помыть и перебрать ягоды, сложить их чашу, засыпать сахаром и готовить в режиме "Тушение" в течение 1 часа, а затем перелить в стерилизованные банки и закатать.
Смотрите видео, как приготовить быстрый малиновый квас:
Зимой малиновое варенье можно есть вместе с чаем, намазывать на хлеб и добавлять в начинку блинчиков. Кроме этого, варенье из малины – проверенное средство от простуды.
Малиновое варенье: рецепт для мультиварки
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 1 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Ягоды малины перебрать, помыть и сложить в чашу мультиварки.
- Засыпать сахарным песком и дать постоять около 15 минут, чтобы ягоды пустили сок. Перемешать.
- Включить мультиварку и готовить в режиме "Тушение" около 1 часа. Через 30 минут открыть крышку и перемешать варенье.
- Дождаться звукового сигнала и выключить мультиварку.
- Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки и закрыть прокипяченными крышками.
- Хранить в темном прохладном месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно заморозить малину на зиму. "Сегодня" также писали, как сделать заготовки из малины.
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Источник: Сегодня