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Как приготовить малиновое варенье в мультиварке: пошаговый рецепт

Рецепт малинового варенья в мультиварке на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Варенье из малины в мультиварке
Варенье из малины в мультиварке
Фото: Pixabay

Варенье из малины в мультиварке готовится очень просто: вам нужно будет лишь помыть и перебрать ягоды, сложить их чашу, засыпать сахаром и готовить в режиме "Тушение" в течение 1 часа, а затем перелить в стерилизованные банки и закатать.

Смотрите видео, как приготовить быстрый малиновый квас:

Зимой малиновое варенье можно есть вместе с чаем, намазывать на хлеб и добавлять в начинку блинчиков. Кроме этого, варенье из малины – проверенное средство от простуды. 

Малиновое варенье: рецепт для мультиварки

Ингредиенты:

  • 1 кг малины
  • 1 кг сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Ягоды малины перебрать, помыть и сложить в чашу мультиварки.
  2. Засыпать сахарным песком и дать постоять около 15 минут, чтобы ягоды пустили сок. Перемешать.
  3. Включить мультиварку и готовить в режиме "Тушение" около 1 часа. Через 30 минут открыть крышку и перемешать варенье. 
  4. Дождаться звукового сигнала и выключить мультиварку.
  5. Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки и закрыть прокипяченными крышками. 
  6. Хранить в темном прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно заморозить малину на зиму. "Сегодня" также писали, как сделать заготовки из малины.

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Источник: Сегодня
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