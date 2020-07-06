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Как приготовить малиновый чизкейк без выпечки

Сегодня, 11:44

Рецепт летнего десерта с ягодами

Чизкейк без выпечки с малиной – это легкий и вкусный десерт, который готовится за считанные минуты. Он станет идеальным завершением праздничного летнего ужина.

Вместо малины вы можете добавить в начинку другие ягоды – ежевику, землянику или чернику.

Малиновый чизкейк без выпечки

Малиновый чизкейк
Малиновый чизкейк
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 275 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 70 г крекеров
  • 1/3 стакана кокосовой стружки
  • 70 г растопленного сливочного масла
  • 375 г сливочного сыра
  • 1/2 стакана сливок
  • 1/3 стакана сахарной пудры
  • 4 листа желатина или 9-12 г порошкового желатина
  • 300 г малины
  • Мята или мелисса – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Измельчите в крошку крекеры. Добавьте кокосовую стружку и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте.
  2. Бортики формы диаметром 20 см застелите бумагой для выпечки или пленкой. Пересыпьте в нее масляную крошку. Равномерно распределите по поверхности и утрамбуйте, формируя основу для торта. Уберите в холодильник, пока готовите начинку.
  3. Сливочный сыр комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и сливками.
  4. Желатин замочите в холодной воде по инструкции. Тем временем доведите до кипения 2 ст. л. воды, снимите с огня. Желатин отожмите и растворите в горячей воде. Добавьте к сырной массе и взбейте, чтобы желатин равномерно распределился по ней.
  5. Добавьте к сырной массе половину малины, аккуратно перемешайте.
  6. Выложите начинку на основу, разровняйте поверхность. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Как украсить чизкейк

С готового торта аккуратно снимите форму и украсьте его оставшейся малиной и листиками мяты или мелиссы.

Смотрите видео, как приготовить чизкейк с клубникой без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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