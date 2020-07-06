Как приготовить малиновый чизкейк без выпечки
Рецепт летнего десерта с ягодами
Чизкейк без выпечки с малиной – это легкий и вкусный десерт, который готовится за считанные минуты. Он станет идеальным завершением праздничного летнего ужина.
Вместо малины вы можете добавить в начинку другие ягоды – ежевику, землянику или чернику.
Малиновый чизкейк без выпечки
Время приготовления:
- 20 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 275 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 70 г крекеров
- 1/3 стакана кокосовой стружки
- 70 г растопленного сливочного масла
- 375 г сливочного сыра
- 1/2 стакана сливок
- 1/3 стакана сахарной пудры
- 4 листа желатина или 9-12 г порошкового желатина
- 300 г малины
- Мята или мелисса – для украшения
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Способ приготовления:
- Измельчите в крошку крекеры. Добавьте кокосовую стружку и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте.
- Бортики формы диаметром 20 см застелите бумагой для выпечки или пленкой. Пересыпьте в нее масляную крошку. Равномерно распределите по поверхности и утрамбуйте, формируя основу для торта. Уберите в холодильник, пока готовите начинку.
- Сливочный сыр комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и сливками.
- Желатин замочите в холодной воде по инструкции. Тем временем доведите до кипения 2 ст. л. воды, снимите с огня. Желатин отожмите и растворите в горячей воде. Добавьте к сырной массе и взбейте, чтобы желатин равномерно распределился по ней.
- Добавьте к сырной массе половину малины, аккуратно перемешайте.
- Выложите начинку на основу, разровняйте поверхность. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа.
Как украсить чизкейк
С готового торта аккуратно снимите форму и украсьте его оставшейся малиной и листиками мяты или мелиссы.
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Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.
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