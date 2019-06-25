Как приготовить малиновый чизкейк с лимоном: пошаговый рецепт
Рецепт чизкейка в духовке с ягодами и цитрусовой цедрой
Чизкейки бывают двух видов: с выпечкой и без. Мы расскажем, как приготовить чизкейк из сливочного сыра с малиной и лимонной цедрой в духовке. Он получается очень вкусным и воздушным, с приятной ягодно-цитрусовой кислинкой.
Малиновый чизкейк с лимоном в духовке
Ингредиенты:
- 200 г печенья
- 75 растопленного масла
- 600 г сливочного сыра
- 250 г сахара, можно светло-коричневого
- 150 г йогурта
- 3 средних яйца
- Тертая цедра 2-х лимонов и сок 1-го
- 50 г муки
- 200 г малины
- Сахарная пудра или миндальные лепестки
Рецепт приготовления:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Духовку разогреть до 120 С.
- Печенье раскрошить в мелкую крошку, добавить сливочное масло и перемешать. Утрамбовать в форму, застеленную бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Взбить сливочный сыр вместе с сахаром, добавить йогурт и яйца по одному. Перемешать. Затем добавить цедру, сок и муку, еще раз перемешать. Всыпать 2/3 промытой и нарезанной малины, перемешать. Вылить на печенье.
- Поставить в духовку на час, затем выключить и оставить еще на час. Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
- Украсить оставшейся малиной и обильно посыпать сахарной пудрой.
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Источник: Сегодня