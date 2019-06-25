Как приготовить малиновый чизкейк с лимоном: пошаговый рецепт

Рецепт чизкейка в духовке с ягодами и цитрусовой цедрой

Малиновый чизкейк с лимоном Фото: Depositphotos

Чизкейки бывают двух видов: с выпечкой и без. Мы расскажем, как приготовить чизкейк из сливочного сыра с малиной и лимонной цедрой в духовке. Он получается очень вкусным и воздушным, с приятной ягодно-цитрусовой кислинкой.

Малиновый чизкейк с лимоном в духовке

Ингредиенты:

200 г печенья

75 растопленного масла

600 г сливочного сыра

250 г сахара, можно светло-коричневого

150 г йогурта

3 средних яйца

Тертая цедра 2-х лимонов и сок 1-го

50 г муки

200 г малины

Сахарная пудра или миндальные лепестки

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Рецепт приготовления:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Духовку разогреть до 120 С. Печенье раскрошить в мелкую крошку, добавить сливочное масло и перемешать. Утрамбовать в форму, застеленную бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. Взбить сливочный сыр вместе с сахаром, добавить йогурт и яйца по одному. Перемешать. Затем добавить цедру, сок и муку, еще раз перемешать. Всыпать 2/3 промытой и нарезанной малины, перемешать. Вылить на печенье. Поставить в духовку на час, затем выключить и оставить еще на час. Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь. Украсить оставшейся малиной и обильно посыпать сахарной пудрой.

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