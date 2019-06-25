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Как приготовить малиновый чизкейк с лимоном: пошаговый рецепт

Рецепт чизкейка в духовке с ягодами и цитрусовой цедрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Малиновый чизкейк с лимоном
Малиновый чизкейк с лимоном
Фото: Depositphotos

Чизкейки бывают двух видов: с выпечкой и без. Мы расскажем, как приготовить чизкейк из сливочного сыра с малиной и лимонной цедрой в духовке. Он получается очень вкусным и воздушным, с приятной ягодно-цитрусовой кислинкой.

Малиновый чизкейк с лимоном в духовке

Ингредиенты:

  • 200 г печенья
  • 75 растопленного масла
  • 600 г сливочного сыра
  • 250 г сахара, можно светло-коричневого
  • 150 г йогурта
  • 3 средних яйца
  • Тертая цедра 2-х лимонов и сок 1-го
  • 50 г муки
  • 200 г малины
  • Сахарная пудра или миндальные лепестки

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Рецепт приготовления:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  1. Духовку разогреть до 120 С.
  2. Печенье раскрошить в мелкую крошку, добавить сливочное масло и перемешать. Утрамбовать в форму, застеленную бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Взбить сливочный сыр вместе с сахаром, добавить йогурт и яйца по одному. Перемешать. Затем добавить цедру, сок и муку, еще раз перемешать. Всыпать 2/3 промытой и нарезанной малины, перемешать. Вылить на печенье.
  4. Поставить в духовку на час, затем выключить и оставить еще на час. Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник на ночь.
  5. Украсить оставшейся малиной и обильно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептами варенья из малины на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить Королевскую ватрушку с абрикосами.

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Источник: Сегодня
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