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Как приготовить манник на кефире

Пышный и воздушный пирог к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Манник на кефире
Манник на кефире
Фото: Depositphotos

Манник – это простой в приготовлении пирог, в котором вместо муки используют манную крупу. Этот рецепт покорит даже тех, кто не любит манку.

Манник на кефире

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 1 стакан манки
  • 3 ст.л. сахара
  • 2-3 яйца
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • горсть изюма – по желанию
  • несколько ложек кокосовой стружки - по желанию

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Рецепт приготовления:

  1. Насыпать манную крупу в миску и залить ее кефиром. Тщательно перемешать и оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
  2. Затем добавить яйца, сахар, размягченное сливочное масло, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешать.
  3. В конце добавить предварительно замоченный в кипятке и промытый изюм, а также кокосовую стружку (если используете). Еще раз перемешать.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой, добавить тесто и разровнять его лопаткой.
  5. Отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на 25 минут. 
  6. Перед подачей манник остудить. Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить морковно-апельсиновый манник. Сайт "Сегодня" также делился рецептом манника с цукатами.

Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:

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Источник: Сегодня
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