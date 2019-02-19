Как приготовить манник на кефире
Пышный и воздушный пирог к чаю
Манник – это простой в приготовлении пирог, в котором вместо муки используют манную крупу. Этот рецепт покорит даже тех, кто не любит манку.
Манник на кефире
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 1 стакан манки
- 3 ст.л. сахара
- 2-3 яйца
- 100 г мягкого сливочного масла
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- горсть изюма – по желанию
- несколько ложек кокосовой стружки - по желанию
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Рецепт приготовления:
- Насыпать манную крупу в миску и залить ее кефиром. Тщательно перемешать и оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
- Затем добавить яйца, сахар, размягченное сливочное масло, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешать.
- В конце добавить предварительно замоченный в кипятке и промытый изюм, а также кокосовую стружку (если используете). Еще раз перемешать.
- Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой, добавить тесто и разровнять его лопаткой.
- Отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на 25 минут.
- Перед подачей манник остудить. Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить морковно-апельсиновый манник. Сайт "Сегодня" также делился рецептом манника с цукатами.
Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:
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Источник: Сегодня