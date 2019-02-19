Как приготовить манник на кефире

Пышный и воздушный пирог к чаю

Манник на кефире Фото: Depositphotos

Манник – это простой в приготовлении пирог, в котором вместо муки используют манную крупу. Этот рецепт покорит даже тех, кто не любит манку.

Манник на кефире

Ингредиенты:

1 стакан кефира

1 стакан манки

3 ст.л. сахара

2-3 яйца

100 г мягкого сливочного масла

1/2 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

горсть изюма – по желанию

несколько ложек кокосовой стружки - по желанию

Читайте также Бретонский пирог с черносливом, изюмом и ванилью

Рецепт приготовления:

Насыпать манную крупу в миску и залить ее кефиром. Тщательно перемешать и оставить на полчаса, чтобы крупа набухла. Затем добавить яйца, сахар, размягченное сливочное масло, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешать. В конце добавить предварительно замоченный в кипятке и промытый изюм, а также кокосовую стружку (если используете). Еще раз перемешать. Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой, добавить тесто и разровнять его лопаткой. Отправить в разогретую до 180 С духовку примерно на 25 минут. Перед подачей манник остудить. Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить морковно-апельсиновый манник. Сайт "Сегодня" также делился рецептом манника с цукатами.

Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram