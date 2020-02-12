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Как приготовить манник с кокосовой стружкой в мультиварке

Вкусная домашняя выпечка к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:00
Кокосовый пирог
Кокосовый пирог
Фото: Depositphotos

Манник готовится в мультиварке немного проще, чем в духовке: за ним не надо следить, его можно быстро подогреть, а подъем пирога регулируется режимом запекания и закрытой крышкой.

Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог:

Чтобы манник получился вкуснее, предварительно замочите крупу на полчаса в кефире. Так в тесте не будет комочков.

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Кокосовый манник в мультиварке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 мультистакана кефира
  • 1 мультистакан сахара
  • 2 мультистакана манки
  • 1 мультистакан мука
  • 3 ч.л. разрыхлителя
  • 80 г кокосовой стружки
  • 10 г ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • 100 г растительного масла

Способ приготовления:

  1. Смешать манку, муку, разрыхлитель и кокосовую стружку.
  2. Яйца взбить с солью.
  3. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар.
  4. Влить масло и кефир, смешать.
  5. Порциями ввести сухие продукты в жидкие, каждый раз хорошо перемешивая.
  6. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и вылить в нее тесто. Включить программу "Выпечка" на 1 час 20 минут.

Какая емкость мультистакана

Емкость мультистакана – 160 мл.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом манника с цукатами.

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Источник: Сегодня
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