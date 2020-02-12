Как приготовить манник с кокосовой стружкой в мультиварке
Вкусная домашняя выпечка к чаю
Манник готовится в мультиварке немного проще, чем в духовке: за ним не надо следить, его можно быстро подогреть, а подъем пирога регулируется режимом запекания и закрытой крышкой.
Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог:
Чтобы манник получился вкуснее, предварительно замочите крупу на полчаса в кефире. Так в тесте не будет комочков.
Читайте также:Как приготовить манник: рецепт с морковью и апельсинами
Кокосовый манник в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 227 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 мультистакана кефира
- 1 мультистакан сахара
- 2 мультистакана манки
- 1 мультистакан мука
- 3 ч.л. разрыхлителя
- 80 г кокосовой стружки
- 10 г ванильного сахара
- Щепотка соли
- 100 г растительного масла
Способ приготовления:
- Смешать манку, муку, разрыхлитель и кокосовую стружку.
- Яйца взбить с солью.
- Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар.
- Влить масло и кефир, смешать.
- Порциями ввести сухие продукты в жидкие, каждый раз хорошо перемешивая.
- Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и вылить в нее тесто. Включить программу "Выпечка" на 1 час 20 минут.
Какая емкость мультистакана
Емкость мультистакана – 160 мл.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом манника с цукатами.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как сделать сырные шарики с виноградом и орехами Рецепт пирога из слоеного теста с лососем и грибами Как испечь творожный кекс с изюмом и кокосовой стружкой Черный шоколад: польза и вред для здоровья
Источник: Сегодня