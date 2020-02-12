Как приготовить манник с кокосовой стружкой в мультиварке

Вкусная домашняя выпечка к чаю

Кокосовый пирог Фото: Depositphotos

Манник готовится в мультиварке немного проще, чем в духовке: за ним не надо следить, его можно быстро подогреть, а подъем пирога регулируется режимом запекания и закрытой крышкой.

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Чтобы манник получился вкуснее, предварительно замочите крупу на полчаса в кефире. Так в тесте не будет комочков.

Кокосовый манник в мультиварке

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

2 мультистакана кефира

1 мультистакан сахара

2 мультистакана манки

1 мультистакан мука

3 ч.л. разрыхлителя

80 г кокосовой стружки

10 г ванильного сахара

Щепотка соли

100 г растительного масла

Способ приготовления:

Смешать манку, муку, разрыхлитель и кокосовую стружку. Яйца взбить с солью. Продолжая взбивать, постепенно всыпать сахар. Влить масло и кефир, смешать. Порциями ввести сухие продукты в жидкие, каждый раз хорошо перемешивая. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и вылить в нее тесто. Включить программу "Выпечка" на 1 час 20 минут.

Какая емкость мультистакана

Емкость мультистакана – 160 мл.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом манника с цукатами.

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