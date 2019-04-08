Как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты маринадов для свинины, говядины, баранины и курицы

Рецепты маринадов для мяса Фото: depositphotos.com

Сезон шашлыков начинается весной и продолжается до неглубокой осени. Мы поделимся рецептами оригинальных маринадов, которые помогут полностью раскрыть вкус разных видов мяса: курицы, баранины, свинины и говядины.

Острый маринад для курицы

Маринад для курицы Фото: pixabay.com

Смешайте в чаше блендера 8 молодых нарезанных луковиц вместе с зеленью, добавьте 4 очищенных зубчика чеснока, половину пучка петрушки, 4 ст.л. оливкового масла, половину острого перца чили, сок и цедру 2 лимонов, молотый перец и соль. Взбейте в пюре и замаринуйте в этой смеси курицу. Такого количества маринада хватит на 1.5 кг птицы.

Пряный маринад для говядины или свинины

Маринад для мяса Фото: pixabay.com

Измельчите 4 молодых луковицы и половину пучка кинзы или петрушки. Добавьте сок и цедру 2 лимонов или лаймов, 6 ст.л. растительного масла, 4 ст.л. винного уксуса, 3 ст.л. соевого соуса, 1 мелко нарезанный стручок острого перца, соль. Перемешайте маринад с 600 г мяса и поставьте в холодильник на ночь.

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Чесночный маринад для баранины

Маринад для баранины Фото: pixabay.com

1 луковицу и 2-3 дольки чеснока мелко порубите и смешайте с 30 мл лимонного сока, солью и молотым красным перцем. Засыпьте получившейся смесью кусочки мяса (500 г), перемешайте и оставьте в прохладном месте на 4−6 часов. Вы также можете добавить в маринад веточки розмарина или тимьяна.

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Пивной маринад для свинины

Маринад для свинины Фото: pixabay.com

Соедините в миске 100 соевого соуса, 75 г жидкого меда, 100 мл пива, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 нарезанный стручок красного перца и 1 веточку розмарина. Получившимся маринадом залейте 500 г свинины и оставьте в холодильнике на ночь.

Универсальный горчично-медовый маринад

Маринад для мяса Фото: pixabay.com

Перемешайте 1/4 стакана меда, 2 ст.л. дижонской горчицы, 1 ст.л. апельсинового или лимонного сока, чайную ложку нарезанного свежего тархуна, 1 ч.л. яблочного уксуса, 1/2 ч.л. вустерского соуса, 1/2 ч.л лукового порошка. Добавьте промытые кусочки мяса и маринуйте в холодильнике минимум 2-3 часа.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лаваш с сыром на гриле. Мы также делились рецептом сочного свиного шашлыка.

Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:

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