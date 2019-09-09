Как приготовить маринованные грибы: ТОП-5 рецептов

Узнайте, как мариновать грибы на зиму

Маринованные грибы в банках Фото: Depositphotos

Хотите приготовить маринованные грибы на зиму? В этом нет ничего сложного, главное – собрать или купить безопасные грибы.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Мариновать можно белые грибы, лисички, маслята, вешенки и опята. Специи и пряности следует брать целые и как можно более свежие, а уксус – лучше натуральный винный, а не эссенцию.

Маслята, маринованные с горчицей на зиму

Маринованные маслята в банке Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

10 л кастрюля маслят

7-8 лавровых листов

5-7 зонтиков укропа

15-20 горошин черного перца

5-7 горошин душистого перца

3-5 гвоздики

маленькая горсть зерен горчицы

2 ст.л. нейодированной соли

1 ст.л. без горки сахара

100 г уксуса 9%

Способ приготовления:

Маслята очистите от травы и земли, тщательно промойте, не снимая кожицу со шляпок. Если грибы мелкие, их можно выложить в кастрюлю целиком, если крупные или средние, их необходимо порезать. Наполните кастрюлю водой доверху и доведите до кипения. По мере уваривания грибов можно добавлять еще воды, при этом не забывая постоянно снимать пену. Варите маслята в течение 40-45 минут, после чего добавьте специи – лавровые листы, укроп, перец, гвоздику, сухую горчицу в зернах, соль, сахар и уксус. Соль и сахар можно добавить по вкусу, однако маринад должен получиться немного пересоленным. После того как специи добавлены, варите грибы еще 15 минут и убавьте огонь до минимума. В это время подготовьте стерилизованные банки и половник. Постоянно помешивая грибы, половником разлейте содержимое по банкам и сразу закатайте их крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом. Банки с маслятами, приготовленные по этому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.

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Маринованные грибы вешенки

Вешенки в маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г свежих вешенок

200 мл воды

50 мл растительное масло

4-5 шт. зубчиков чеснока

2 ст.л. яблочного или столового уксуса

3 шт. гвоздики

4-5 шт. горошин душистого перца

1-2 шт. лаврового листа

1 ч.л. зерен кориандра

1 ч.л. сахара

1-2 ч.л. морской соли

1 репчатый лук

Способ приготовления:

Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями. В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи. Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут. Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам. В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут. Добавить нарезанный лук и перемешать. Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.

Маринованные белые грибы

Маринованные грибы с горчицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3-4 кг белых грибов

Уксус 9%

1/2 ч. л. семян горчицы

2-3 бутона гвоздики

5-7 шт. черного перца горошком

2 лавровых листа

Соль

Сахар

Способ приготовления:

Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа. Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей. Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой. Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли. Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте. С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха. Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.

Маринованные грибы: рецепт опят на зиму

Маринованные опята на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2-3 кг опят

1 л воды

1 ч. л. сахара

1 ст. л. соли

3 ст. ложки 9% уксуса

5-7 горошин черного перца

2-3 лавровых листа

1-2 зонтика укропа

Способ приготовления:

Грибы опята перебрать по размеру и взять только маленькие. Ножки отрезать на половину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних грибочков. Опята хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть. Выложить в кастрюлю опята и залить холодной водой и дождаться закипания. После того как опята закипят, слить воду, промыть грибы. Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса. Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли. Закупорить крышками и дать остыть в тепле.

Маринованные грибы на зиму: рецепт лисичек

Лисички в маринаде на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

3 кг лисичек

1 л воды

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

1 щепотка семян укропа

5-6 горошин душистого перца

3 ст. л. уксуса 9%

Способ приготовления:

Свежие собранные лисички перебрать. Очистить и хорошо промыть. Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно). Откинуть на сито грибы. Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи. Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус. Разложить по банкам грибы шумовкой. Залить маринадом и закатать крышками. Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.

Как избежать отравления грибами

Эксперты советуют вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт пожилым людям и детям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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