Как приготовить маринованные грибы: ТОП-5 рецептов
Узнайте, как мариновать грибы на зиму
Хотите приготовить маринованные грибы на зиму? В этом нет ничего сложного, главное – собрать или купить безопасные грибы.
Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:
Мариновать можно белые грибы, лисички, маслята, вешенки и опята. Специи и пряности следует брать целые и как можно более свежие, а уксус – лучше натуральный винный, а не эссенцию.
Маслята, маринованные с горчицей на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 10 л кастрюля маслят
- 7-8 лавровых листов
- 5-7 зонтиков укропа
- 15-20 горошин черного перца
- 5-7 горошин душистого перца
- 3-5 гвоздики
- маленькая горсть зерен горчицы
- 2 ст.л. нейодированной соли
- 1 ст.л. без горки сахара
- 100 г уксуса 9%
Способ приготовления:
- Маслята очистите от травы и земли, тщательно промойте, не снимая кожицу со шляпок. Если грибы мелкие, их можно выложить в кастрюлю целиком, если крупные или средние, их необходимо порезать.
- Наполните кастрюлю водой доверху и доведите до кипения. По мере уваривания грибов можно добавлять еще воды, при этом не забывая постоянно снимать пену.
- Варите маслята в течение 40-45 минут, после чего добавьте специи – лавровые листы, укроп, перец, гвоздику, сухую горчицу в зернах, соль, сахар и уксус. Соль и сахар можно добавить по вкусу, однако маринад должен получиться немного пересоленным. После того как специи добавлены, варите грибы еще 15 минут и убавьте огонь до минимума.
- В это время подготовьте стерилизованные банки и половник. Постоянно помешивая грибы, половником разлейте содержимое по банкам и сразу закатайте их крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом.
- Банки с маслятами, приготовленные по этому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.
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Маринованные грибы вешенки
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г свежих вешенок
- 200 мл воды
- 50 мл растительное масло
- 4-5 шт. зубчиков чеснока
- 2 ст.л. яблочного или столового уксуса
- 3 шт. гвоздики
- 4-5 шт. горошин душистого перца
- 1-2 шт. лаврового листа
- 1 ч.л. зерен кориандра
- 1 ч.л. сахара
- 1-2 ч.л. морской соли
- 1 репчатый лук
Способ приготовления:
- Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями.
- В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи.
- Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут.
- Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам.
- В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут.
- Добавить нарезанный лук и перемешать.
- Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.
Маринованные белые грибы
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3-4 кг белых грибов
- Уксус 9%
- 1/2 ч. л. семян горчицы
- 2-3 бутона гвоздики
- 5-7 шт. черного перца горошком
- 2 лавровых листа
- Соль
- Сахар
Способ приготовления:
- Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте.
- Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа.
- Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей.
- Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой.
- Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли.
- Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте.
- С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха.
- Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.
Маринованные грибы: рецепт опят на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2-3 кг опят
- 1 л воды
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. ложки 9% уксуса
- 5-7 горошин черного перца
- 2-3 лавровых листа
- 1-2 зонтика укропа
Способ приготовления:
- Грибы опята перебрать по размеру и взять только маленькие. Ножки отрезать на половину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних грибочков.
- Опята хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть.
- Выложить в кастрюлю опята и залить холодной водой и дождаться закипания.
- После того как опята закипят, слить воду, промыть грибы.
- Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса.
- Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.
- Закупорить крышками и дать остыть в тепле.
Маринованные грибы на зиму: рецепт лисичек
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 3 кг лисичек
- 1 л воды
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 щепотка семян укропа
- 5-6 горошин душистого перца
- 3 ст. л. уксуса 9%
Способ приготовления:
- Свежие собранные лисички перебрать.
- Очистить и хорошо промыть.
- Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно).
- Откинуть на сито грибы.
- Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи.
- Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус.
- Разложить по банкам грибы шумовкой.
- Залить маринадом и закатать крышками.
- Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.
Как избежать отравления грибами
Эксперты советуют вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт пожилым людям и детям.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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