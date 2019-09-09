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Как приготовить маринованные грибы: ТОП-5 рецептов

Узнайте, как мариновать грибы на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Маринованные грибы в банках
Маринованные грибы в банках
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить маринованные грибы на зиму? В этом нет ничего сложного, главное – собрать или купить безопасные грибы.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Мариновать можно белые грибы, лисички, маслята, вешенки и опята. Специи и пряности следует брать целые и как можно более свежие, а уксус – лучше натуральный винный, а не эссенцию.  

Маслята, маринованные с горчицей на зиму

Маринованные маслята в банке
Маринованные маслята в банке
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 10 л кастрюля маслят
  • 7-8 лавровых листов
  • 5-7 зонтиков укропа
  • 15-20 горошин черного перца
  • 5-7 горошин душистого перца
  • 3-5 гвоздики
  • маленькая горсть зерен горчицы
  • 2 ст.л. нейодированной соли
  • 1 ст.л. без горки сахара
  • 100 г уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Маслята очистите от травы и земли, тщательно промойте, не снимая кожицу со шляпок. Если грибы мелкие, их можно выложить в кастрюлю целиком, если крупные или средние, их необходимо порезать.
  2. Наполните кастрюлю водой доверху и доведите до кипения. По мере уваривания грибов можно добавлять еще воды, при этом не забывая постоянно снимать пену.
  3. Варите маслята в течение 40-45 минут, после чего добавьте специи – лавровые листы, укроп, перец, гвоздику, сухую горчицу в зернах, соль, сахар и уксус. Соль и сахар можно добавить по вкусу, однако маринад должен получиться немного пересоленным. После того как специи добавлены, варите грибы еще 15 минут и убавьте огонь до минимума.
  4. В это время подготовьте стерилизованные банки и половник. Постоянно помешивая грибы, половником разлейте содержимое по банкам и сразу закатайте их крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом.
  5. Банки с маслятами, приготовленные по этому рецепту, можно хранить при комнатной температуре.

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Маринованные грибы вешенки

Вешенки в маринаде
Вешенки в маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г свежих вешенок
  • 200 мл воды
  • 50 мл растительное масло
  • 4-5 шт. зубчиков чеснока
  • 2 ст.л. яблочного или столового уксуса
  • 3 шт. гвоздики
  • 4-5 шт. горошин душистого перца
  • 1-2 шт. лаврового листа
  • 1 ч.л. зерен кориандра
  • 1 ч.л. сахара
  • 1-2 ч.л. морской соли
  • 1 репчатый лук

Способ приготовления:

  1. Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями.
  2. В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи.
  3. Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут.
  4. Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам.
  5. В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут.
  6. Добавить нарезанный лук и перемешать.
  7. Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.

Маринованные белые грибы

Маринованные грибы с горчицей
Маринованные грибы с горчицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3-4 кг белых грибов
  • Уксус 9%
  • 1/2 ч. л. семян горчицы
  • 2-3 бутона гвоздики
  • 5-7 шт. черного перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • Соль
  • Сахар

Способ приготовления:

  1. Белые грибы переберите, почистите и хорошо помойте.
  2. Переложите в кастрюлю и залейте холодной водой, добавить 2 ст. ложки поваренной соли и уберите в прохладное место на 2-3 часа.
  3. Разрежьте каждый гриб пополам, а если грибы большие – то на несколько частей.
  4. Еще раз промойте белые грибы и сложите их в кастрюлю. Залейте холодной водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10-12 минут. Снимите пену, промойте грибы под проточной водой.
  5. Сварите маринад из специй, воды, соли и сахара. Из расчета на 1 литр воды нужно взять по 1 ст.л. сахара и соли.
  6. Добавьте в маринад грибы и проварите 5-7 минут. Добавьте уксус (на 1 л – 2 ст. ложки). Перемешайте.
  7. С помощью шумовки разложите грибы по стерилизованным банкам. Залейте маринадом до верха.
  8. Закатайте прокипяченными крышками и остудите. Храните в холодильнике.

Маринованные грибы: рецепт опят на зиму

Маринованные опята на зиму
Маринованные опята на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2-3 кг опят
  • 1 л воды
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 3 ст. ложки 9% уксуса
  • 5-7 горошин черного перца
  • 2-3 лавровых листа
  • 1-2 зонтика укропа

Способ приготовления:

  1. Грибы опята перебрать по размеру и взять только маленькие. Ножки отрезать на половину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних грибочков.
  2. Опята хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть.
  3. Выложить в кастрюлю опята и залить холодной водой и дождаться закипания.
  4. После того как опята закипят, слить воду, промыть грибы.
  5. Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса.
  6. Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.
  7. Закупорить крышками и дать остыть в тепле.

Маринованные грибы на зиму: рецепт лисичек

Лисички в маринаде на зиму
Лисички в маринаде на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 3 кг лисичек
  • 1 л воды
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 щепотка семян укропа
  • 5-6 горошин душистого перца
  • 3 ст. л. уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Свежие собранные лисички перебрать.
  2. Очистить и хорошо промыть.
  3. Сложить в кастрюлю, залить водой и варить, после закипания 20-25 минут (пока грибы не осядут на дно).
  4. Откинуть на сито грибы.
  5. Сложить грибы в чистую кастрюлю и залить литром чистой воды. Добавить соль, сахар и специи.
  6. Варить в маринаде 10-12 минут, добавить уксус.
  7. Разложить по банкам грибы шумовкой.
  8. Залить маринадом и закатать крышками.
  9. Остудить при комнатной температуре. Хранить в холоде. Через месяц лисички можно открывать.

Как избежать отравления грибами

Эксперты советуют вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт пожилым людям и детям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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