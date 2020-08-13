Как приготовить маринованные сливы на зиму

Лучшие рецепты приготовления маринованных слив с фото

Заготовки из слив – это не только всем привычное варенье, с косточками или без. Маринованные сливы – очень вкусный и красивый гарнир к мясу и птице, который способен превратить даже самое обычное блюдо в изысканный деликатес. Готовится маринованная слива на зиму довольно просто и отлично хранится.

Маринованные сливы на зиму

Сливы в маринаде на зиму

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Крепкая мясистая слива – сколько войдет в банку

0,5 л воды

70 мл уксуса 9%

5 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

4 лавровых листа

3 зубчика чеснока

2 шт. гвоздики

10 шт. душистого перца

1 ч.л. сушеного розмарина

Способ приготовления:

Сливу наколоть (зубочисткой, иголкой), плотно наполнить плодами стерилизованную банку емкостью 1 л, на дно которой помещены специи, очищенный и нарезанный дольками чеснок. Вскипятить воду, остудить примерно до 70 ºС и залить в банку со сливами. Банку заполнять водой не до конца, сливы пустят сок и жидкости станет больше. Оставить до полного остывания, примерно на 4-5 часов. Вылить воду из банки в подходящую кастрюлю, добавить туда же соль, сахарный песок. Кипятить две-три минуты, влить уксус. Снова остудить до 70 ºС, попробовать маринад на вкус, возможно нужно добавить еще сахара. Залить маринад обратно в банку. Прикрыть крышкой и оставить до полного остывания, лучше на ночь, затем еще раз слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения, и снова немного остудить и залить в банку. Закатать банку железной крышкой, перевернуть и укутать теплой тканью.

Сливы, маринованные на зиму

Маринованная слива на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 л воды

300 г сахара

100 г 5% уксуса

15 шт. гвоздики

1 ч.л. корицы

Сливы

Смотрите видео, как сделать сливовый соус ткемали на зиму:

Способ приготовления:

Подготовить банку емкостью 3 л, плотно наполнить ее сливами. Залить плоды закипевшим маринадом. Стерилизовать банку 30 минут, затем закатать.

Быстрый рецепт маринованных слив

Быстрые маринованные сливы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

250 г воды

150 г винного уксуса

1 ч.л. соли

5 ст.л. сахара

1/5 ч.л. корицы

5-6 гвоздик

Черный перец и мускатный орех по вкусу

Сливы

Сладкий лук

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты для маринада, довести до кипения и сразу же снять с плиты. Разрезать сливы пополам, удалить косточки. Лук нарезать четвертинками и разделить на лепестки. Выложить все слоями в подготовленные банки и залить маринадом. Сливы можно будет употреблять уже через 12 часов. Хранить их следует только в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить сливы на зиму, а также делились рецептом домашнего сливового мармелада.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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