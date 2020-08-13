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Как приготовить маринованные сливы на зиму

Сегодня, 15:04

Лучшие рецепты приготовления маринованных слив с фото

Заготовки из слив – это не только всем привычное варенье, с косточками или без. Маринованные сливы – очень вкусный и красивый гарнир к мясу и птице, который способен превратить даже самое обычное блюдо в изысканный деликатес. Готовится маринованная слива на зиму довольно просто и отлично хранится.

Маринованные сливы на зиму

Сливы в маринаде на зиму
Сливы в маринаде на зиму

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Крепкая мясистая слива – сколько войдет в банку
  • 0,5 л воды
  • 70 мл уксуса 9%
  • 5 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. соли
  • 4 лавровых листа
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 шт. гвоздики
  • 10 шт. душистого перца
  • 1 ч.л. сушеного розмарина

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Способ приготовления:

  1. Сливу наколоть (зубочисткой, иголкой), плотно наполнить плодами стерилизованную банку емкостью 1 л, на дно которой помещены специи, очищенный и нарезанный дольками чеснок.
  2. Вскипятить воду, остудить примерно до 70 ºС и залить в банку со сливами. Банку заполнять водой не до конца, сливы пустят сок и жидкости станет больше. Оставить до полного остывания, примерно на 4-5 часов.
  3. Вылить воду из банки в подходящую кастрюлю, добавить туда же соль, сахарный песок. Кипятить две-три минуты, влить уксус.
  4. Снова остудить до 70 ºС, попробовать маринад на вкус, возможно нужно добавить еще сахара. Залить маринад обратно в банку.
  5. Прикрыть крышкой и оставить до полного остывания, лучше на ночь, затем еще раз слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения, и снова немного остудить и залить в банку.
  6. Закатать банку железной крышкой, перевернуть и укутать теплой тканью.

Сливы, маринованные на зиму

Маринованная слива на зиму
Маринованная слива на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 300 г сахара
  • 100 г 5% уксуса
  • 15 шт. гвоздики
  • 1 ч.л. корицы
  • Сливы

Смотрите видео, как сделать сливовый соус ткемали на зиму:

Способ приготовления:

  1. Подготовить банку емкостью 3 л, плотно наполнить ее сливами.
  2. Залить плоды закипевшим маринадом.
  3. Стерилизовать банку 30 минут, затем закатать.

Быстрый рецепт маринованных слив

Быстрые маринованные сливы
Быстрые маринованные сливы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 250 г воды
  • 150 г винного уксуса
  • 1 ч.л. соли
  • 5 ст.л. сахара
  • 1/5 ч.л. корицы
  • 5-6 гвоздик
  • Черный перец и мускатный орех по вкусу
  • Сливы
  • Сладкий лук

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты для маринада, довести до кипения и сразу же снять с плиты.
  2. Разрезать сливы пополам, удалить косточки. Лук нарезать четвертинками и разделить на лепестки. Выложить все слоями в подготовленные банки и залить маринадом.
  3. Сливы можно будет употреблять уже через 12 часов. Хранить их следует только в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить сливы на зиму, а также делились рецептом домашнего сливового мармелада.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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