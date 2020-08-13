Как приготовить маринованные сливы на зиму
Лучшие рецепты приготовления маринованных слив с фото
Заготовки из слив – это не только всем привычное варенье, с косточками или без. Маринованные сливы – очень вкусный и красивый гарнир к мясу и птице, который способен превратить даже самое обычное блюдо в изысканный деликатес. Готовится маринованная слива на зиму довольно просто и отлично хранится.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Крепкая мясистая слива – сколько войдет в банку
- 0,5 л воды
- 70 мл уксуса 9%
- 5 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
- 4 лавровых листа
- 3 зубчика чеснока
- 2 шт. гвоздики
- 10 шт. душистого перца
- 1 ч.л. сушеного розмарина
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Способ приготовления:
- Сливу наколоть (зубочисткой, иголкой), плотно наполнить плодами стерилизованную банку емкостью 1 л, на дно которой помещены специи, очищенный и нарезанный дольками чеснок.
- Вскипятить воду, остудить примерно до 70 ºС и залить в банку со сливами. Банку заполнять водой не до конца, сливы пустят сок и жидкости станет больше. Оставить до полного остывания, примерно на 4-5 часов.
- Вылить воду из банки в подходящую кастрюлю, добавить туда же соль, сахарный песок. Кипятить две-три минуты, влить уксус.
- Снова остудить до 70 ºС, попробовать маринад на вкус, возможно нужно добавить еще сахара. Залить маринад обратно в банку.
- Прикрыть крышкой и оставить до полного остывания, лучше на ночь, затем еще раз слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения, и снова немного остудить и залить в банку.
- Закатать банку железной крышкой, перевернуть и укутать теплой тканью.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 300 г сахара
- 100 г 5% уксуса
- 15 шт. гвоздики
- 1 ч.л. корицы
- Сливы
Смотрите видео, как сделать сливовый соус ткемали на зиму:
Способ приготовления:
- Подготовить банку емкостью 3 л, плотно наполнить ее сливами.
- Залить плоды закипевшим маринадом.
- Стерилизовать банку 30 минут, затем закатать.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 250 г воды
- 150 г винного уксуса
- 1 ч.л. соли
- 5 ст.л. сахара
- 1/5 ч.л. корицы
- 5-6 гвоздик
- Черный перец и мускатный орех по вкусу
- Сливы
- Сладкий лук
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты для маринада, довести до кипения и сразу же снять с плиты.
- Разрезать сливы пополам, удалить косточки. Лук нарезать четвертинками и разделить на лепестки. Выложить все слоями в подготовленные банки и залить маринадом.
- Сливы можно будет употреблять уже через 12 часов. Хранить их следует только в холодильнике.
Напомним, ранее мы писали, как заморозить сливы на зиму, а также делились рецептом домашнего сливового мармелада.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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