Как приготовить меренговый рулет с ягодами: пошаговый рецепт

Воздушный рулет из меренги со взбитыми сливками и сезонными ягодами

Рулет из безе с ягодами Фото: Depositphotos

Меренговый рулет – это восхитительное сочетание взбитых белков, нежного сливочного-лимонного крема и сочной ягодной начинки. Он получается очень вкусным и в меру сладким. Так что не теряйте времени и удивите своих родным этим ярким летним десертом.

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Для начинки подойдут сезонные ягоды и фрукты: персики, нектарины, малина, ежевика, вишня и смородина. Перед подачей рулет из меренги нужно будет хорошо охладить.

Меренговый рулет с ягодами и взбитыми сливками

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

6 яичных белков

300 г сахара

20 г кукурузного крахмала

100 г молотых орехов, кокосовой стружки или миндальных лепестков

Для крема и начинки:

350 мл жирных сливок

300 г сливочного сыра

Цедра одного лимона

Свежие ягоды или фрукты

Способ приготовления:

Взбить яичные белки в глубокой миске до образования пышной пены. Продолжая взбивать, всыпать мелкий сахар. Увеличить скорость миксера до максимальной и взбить белки до крепких пиков. Добавить к белкам просеянный крахмал. Аккуратно, но тщательно перемешать силиконовой лопаткой. Массу выложить на противень 35 x 40, застеленный пергаментной бумагой. Сверху посыпать молотыми орехами или кокосовой стружкой. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 175 С, около 20-25 минут. Когда безе будет готово, перевернуть его на стол, застеленный чистым тонким полотенцем или пергаментом. Удалить бумагу для выпечки, на которой выпекалось безе, и дать ему немного остыть (5-10 минут), после чего накрыть сверху противнем (это нужно, только если безе сильно вздулось). Пока остывает безе, приготовить крем. Натереть цедру лимона на мелкой терке. На средней скорости миксера взбить сливочный сыр со сливками и цедрой. Аккуратно выложить крем на остывшее безе, добавить подготовленные ягоды или фрукты. Свернуть безе в рулет и украсить свежими ягодами и листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить торт "Павлова" из взбитых белков. "Сегодня" также делились рецептами вкусных кремов для торта.

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