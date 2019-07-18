Как приготовить меренговый рулет с ягодами: пошаговый рецепт
Воздушный рулет из меренги со взбитыми сливками и сезонными ягодами
Меренговый рулет – это восхитительное сочетание взбитых белков, нежного сливочного-лимонного крема и сочной ягодной начинки. Он получается очень вкусным и в меру сладким. Так что не теряйте времени и удивите своих родным этим ярким летним десертом.
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Для начинки подойдут сезонные ягоды и фрукты: персики, нектарины, малина, ежевика, вишня и смородина. Перед подачей рулет из меренги нужно будет хорошо охладить.
Меренговый рулет с ягодами и взбитыми сливками
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 6 яичных белков
- 300 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- 100 г молотых орехов, кокосовой стружки или миндальных лепестков
Для крема и начинки:
- 350 мл жирных сливок
- 300 г сливочного сыра
- Цедра одного лимона
- Свежие ягоды или фрукты
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Способ приготовления:
- Взбить яичные белки в глубокой миске до образования пышной пены. Продолжая взбивать, всыпать мелкий сахар. Увеличить скорость миксера до максимальной и взбить белки до крепких пиков.
- Добавить к белкам просеянный крахмал. Аккуратно, но тщательно перемешать силиконовой лопаткой.
- Массу выложить на противень 35 x 40, застеленный пергаментной бумагой. Сверху посыпать молотыми орехами или кокосовой стружкой.
- Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 175 С, около 20-25 минут.
- Когда безе будет готово, перевернуть его на стол, застеленный чистым тонким полотенцем или пергаментом. Удалить бумагу для выпечки, на которой выпекалось безе, и дать ему немного остыть (5-10 минут), после чего накрыть сверху противнем (это нужно, только если безе сильно вздулось).
- Пока остывает безе, приготовить крем. Натереть цедру лимона на мелкой терке. На средней скорости миксера взбить сливочный сыр со сливками и цедрой.
- Аккуратно выложить крем на остывшее безе, добавить подготовленные ягоды или фрукты.
- Свернуть безе в рулет и украсить свежими ягодами и листиками мяты.
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