Как приготовить мидии в ракушках в томатном соусе: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Лучший рецепт мидий в винно-томатном соусе

Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хотите вкусно приготовить мидии? Наиболее популярный способ – это тушение мидий в вине и томатном соусе. Именно так эти моллюски готовит Эктор Хименес-Браво, известный повар и судьи кулинарного шоу "МастерШеф".

Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе:

"Вдохновленный испанской кухней, делюсь с вами рецептом самых вкусных мидий в ракушках в томатном соусе", – написал Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.

Мидии в томатном соусе в белым вином

Эктор Хименес-Браво готовит мидии в томатном соусе Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты на 3 порции:

Мидии в раковинах – 1 кг

Масло сливочное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчик

Помидор – 700 г

Вино белое сухое – 1/2 стакана

Зелень петрушки, укропа

Соль, перец черный

Способ приготовления:

Мидии залить водой на час, потом хорошо вымыть со щеткой. Удалить бороду, если есть. Помидоры опустить в кипящую воду. Снять шкурку и разрезать на половинки. Нагреть в сотейнике 2 столовые ложки сливочного масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить его до прозрачности. Добавить мелко порубленный чеснок и жарить 1 минуту. Затем добавить помидоры и посолить. Перемешать и тушить без крышки на среднем огне 10-12 минут. После этого влить вино, поперчить и тушить на среднем огне еще 2-3 минуты. Добавить нарезанную зелень петрушки, перемешать. Сразу добавить мидии. Перемешать, накрыть крышкой и тушить пока все мидии не раскроются. Если какие-то мидии не раскрываются совсем, то их необходимо выбросить. Подавать с поджаренными на масле кусками багета.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом риса с мидиями и томатным соусом. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить пасту с мидиями и соусом бешамель.

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