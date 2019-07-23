Как приготовить мидии в ракушках в томатном соусе: рецепт от Эктора Хименес-Браво
Лучший рецепт мидий в винно-томатном соусе
Хотите вкусно приготовить мидии? Наиболее популярный способ – это тушение мидий в вине и томатном соусе. Именно так эти моллюски готовит Эктор Хименес-Браво, известный повар и судьи кулинарного шоу "МастерШеф".
Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе:
"Вдохновленный испанской кухней, делюсь с вами рецептом самых вкусных мидий в ракушках в томатном соусе", – написал Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.
Мидии в томатном соусе в белым вином
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты на 3 порции:
- Мидии в раковинах – 1 кг
- Масло сливочное – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчик
- Помидор – 700 г
- Вино белое сухое – 1/2 стакана
- Зелень петрушки, укропа
- Соль, перец черный
Способ приготовления:
- Мидии залить водой на час, потом хорошо вымыть со щеткой. Удалить бороду, если есть.
- Помидоры опустить в кипящую воду. Снять шкурку и разрезать на половинки.
- Нагреть в сотейнике 2 столовые ложки сливочного масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить его до прозрачности.
- Добавить мелко порубленный чеснок и жарить 1 минуту. Затем добавить помидоры и посолить. Перемешать и тушить без крышки на среднем огне 10-12 минут.
- После этого влить вино, поперчить и тушить на среднем огне еще 2-3 минуты. Добавить нарезанную зелень петрушки, перемешать.
- Сразу добавить мидии. Перемешать, накрыть крышкой и тушить пока все мидии не раскроются.
- Если какие-то мидии не раскрываются совсем, то их необходимо выбросить. Подавать с поджаренными на масле кусками багета.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом риса с мидиями и томатным соусом. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить пасту с мидиями и соусом бешамель.
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Источник: Сегодня