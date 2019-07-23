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Как приготовить мидии в ракушках в томатном соусе: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Лучший рецепт мидий в винно-томатном соусе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хотите вкусно приготовить мидии? Наиболее популярный способ – это тушение мидий в вине и томатном соусе. Именно так эти моллюски готовит Эктор Хименес-Браво, известный повар и судьи кулинарного шоу "МастерШеф". 

Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе:

"Вдохновленный испанской кухней, делюсь с вами рецептом самых вкусных мидий в ракушках в томатном соусе", – написал Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.

Мидии в томатном соусе в белым вином

Эктор Хименес-Браво готовит мидии в томатном соусе
Эктор Хименес-Браво готовит мидии в томатном соусе
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты на 3 порции:

  • Мидии в раковинах – 1 кг
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчик
  • Помидор – 700 г
  • Вино белое сухое – 1/2 стакана
  • Зелень петрушки, укропа
  • Соль, перец черный

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Способ приготовления:

  1. Мидии залить водой на час, потом хорошо вымыть со щеткой. Удалить бороду, если есть.
  2. Помидоры опустить в кипящую воду. Снять шкурку и разрезать на половинки.
  3. Нагреть в сотейнике 2 столовые ложки сливочного масла. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить его до прозрачности.
  4. Добавить мелко порубленный чеснок и жарить 1 минуту. Затем добавить помидоры и посолить. Перемешать и тушить без крышки на среднем огне 10-12 минут.
  5. После этого влить вино, поперчить и тушить на среднем огне еще 2-3 минуты. Добавить нарезанную зелень петрушки, перемешать.
  6. Сразу добавить мидии. Перемешать, накрыть крышкой и тушить пока все мидии не раскроются.
  7. Если какие-то мидии не раскрываются совсем, то их необходимо выбросить. Подавать с поджаренными на масле кусками багета.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом риса с мидиями и томатным соусом. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить пасту с мидиями и соусом бешамель.

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Источник: Сегодня
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