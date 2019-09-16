Как приготовить моченые яблоки на зиму

Простой рецепт моченых яблок в банках

Яблоки моченые на зиму Фото: Depositphotos

Раньше яблоки мочили, чтобы сохранить их на долгую зиму. Теперь плоды заготавливают ради уникального вкуса и текстуры. Моченые яблоки можно добавлять в салаты, запекать с ними утку и добавлять в жаркое.

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Процесс вымачивания длится около месяца. Готовые моченые яблоки могут храниться при температуре +5-7 С около полугода.

Рецепт моченых яблок на зиму

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Яблоки

10 л воды

120 г сахара

120 г соли

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Способ приготовления:

Подготовить яблоки неокрашенных сортов. Лучше всего подойдет сорт Антоновка. Разложить плоды в стерилизованные банки и залить рассолом. Закрыть полиэтиленовыми крышками. Моченые яблоки будут готовы к употреблению примерно через месяц. Хранить их надо в прохладном месте: чем выше температура хранения, тем быстрее яблоки прокисают и теряют форму и вкусовые свойства.

Секреты приготовления моченых яблок

Для мочения отберите самые лучшие яблоки. Поврежденные, червивые, мятые яблоки не годятся. Важно, чтобы плодоножка у яблок была на месте.

Подготовка яблок для мочения проста: их моют в чистой воде.

Иногда добавляют специи: листья смородины, пастернак, эстрагон. Яблоки, моченые в специях, получаются еще более ароматными, их потом используют в салатах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить варенье из яблок и кизила на зиму. "Сегодня" также рассказывали, чем полезны яблоки.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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