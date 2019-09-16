Как приготовить моченые яблоки на зиму
Простой рецепт моченых яблок в банках
Раньше яблоки мочили, чтобы сохранить их на долгую зиму. Теперь плоды заготавливают ради уникального вкуса и текстуры. Моченые яблоки можно добавлять в салаты, запекать с ними утку и добавлять в жаркое.
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Процесс вымачивания длится около месяца. Готовые моченые яблоки могут храниться при температуре +5-7 С около полугода.
Рецепт моченых яблок на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Яблоки
- 10 л воды
- 120 г сахара
- 120 г соли
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Способ приготовления:
- Подготовить яблоки неокрашенных сортов. Лучше всего подойдет сорт Антоновка.
- Разложить плоды в стерилизованные банки и залить рассолом.
- Закрыть полиэтиленовыми крышками.
- Моченые яблоки будут готовы к употреблению примерно через месяц. Хранить их надо в прохладном месте: чем выше температура хранения, тем быстрее яблоки прокисают и теряют форму и вкусовые свойства.
Секреты приготовления моченых яблок
- Для мочения отберите самые лучшие яблоки. Поврежденные, червивые, мятые яблоки не годятся. Важно, чтобы плодоножка у яблок была на месте.
- Подготовка яблок для мочения проста: их моют в чистой воде.
- Иногда добавляют специи: листья смородины, пастернак, эстрагон. Яблоки, моченые в специях, получаются еще более ароматными, их потом используют в салатах.
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