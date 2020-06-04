Как приготовить молочный коктейль в блендере: три рецепта для лета
Рецепты вкусных молочных коктейлей для детей
Молочные коктейли – то, что нужно для лета. Их делают не только на основе молока – для этой цели хорошо подойдут кефир, йогурт или нежирные сливки.
Добавлять в молочные коктейли можно почти все: фрукты, ягоды, мороженое, вафли, печенье, орехи, мед, шоколад и различные сиропы. Выбирайте вариант на свой вкус и приступайте к приготовлению!
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 225 г клубники + для украшения
- 2 ст.л. с горкой сахара
- 1 чайная ложка экстракта ванили
- 500 г сливочного мороженого
- 1/2 стакана молока
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Способ приготовления:
- В миске соединить нарезанную клубнику, сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы ягоды пустили сок.
- Взбить в блендере клубнику, мороженое и молоко.
- Перелить молочный коктейль в стаканы и украсить целыми ягодами клубники.
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Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 100 г йогурта
- 80 мл молока
- 2 апельсина
- 4 половинки консервированного персика или 2 свежих персика
- 6 кубиков льда
Способ приготовления:
- Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками.
- Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока.
- Персики поместить в блендер.
- Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.
- Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 150 г смеси орехов (фундук, миндаль, грецкие)
- 100 г сливочного масла
- 100 г сливочного мороженого
- 300 мл молока
- 200 г сахара
- Лед
Способ приготовления:
- Измельчите в кофемолке ореховую смесь.
- Растопите в небольшом сотейнике сливочное масло, всыпьте в него сахар и, помешивая, прогрейте до образования тягучей карамели.
- Добавьте в карамель орехи, тщательно перемешайте и остудите смесь на силиконовом коврике. Разломайте остывшую карамель на небольшие кусочки.
- Тщательно взбейте в блендере молоко, сливочное мороженое, лед и кусочки карамели.
- Перелейте напиток в высокий стакан и украсьте ореховой карамелью.
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