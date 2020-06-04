Как приготовить молочный коктейль в блендере: три рецепта для лета

Рецепты вкусных молочных коктейлей для детей

Молочные коктейли – то, что нужно для лета. Их делают не только на основе молока – для этой цели хорошо подойдут кефир, йогурт или нежирные сливки.

Добавлять в молочные коктейли можно почти все: фрукты, ягоды, мороженое, вафли, печенье, орехи, мед, шоколад и различные сиропы. Выбирайте вариант на свой вкус и приступайте к приготовлению!

Молочный коктейль с клубникой

Молочный коктейль с клубникой и бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

225 г клубники + для украшения

2 ст.л. с горкой сахара

1 чайная ложка экстракта ванили

500 г сливочного мороженого

1/2 стакана молока

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Способ приготовления:

В миске соединить нарезанную клубнику, сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы ягоды пустили сок. Взбить в блендере клубнику, мороженое и молоко. Перелить молочный коктейль в стаканы и украсить целыми ягодами клубники.

Смотрите видео, как правильно хранить молочные продукты:

Молочный коктейль с персиками и апельсинами

Молочный коктейль с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

100 г йогурта

80 мл молока

2 апельсина

4 половинки консервированного персика или 2 свежих персика

6 кубиков льда

Способ приготовления:

Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками. Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока. Персики поместить в блендер. Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы. Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.

Молочный коктейль с орехами и карамелью

Молочный коктейль с орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

150 г смеси орехов (фундук, миндаль, грецкие)

100 г сливочного масла

100 г сливочного мороженого

300 мл молока

200 г сахара

Лед

Способ приготовления:

Измельчите в кофемолке ореховую смесь. Растопите в небольшом сотейнике сливочное масло, всыпьте в него сахар и, помешивая, прогрейте до образования тягучей карамели. Добавьте в карамель орехи, тщательно перемешайте и остудите смесь на силиконовом коврике. Разломайте остывшую карамель на небольшие кусочки. Тщательно взбейте в блендере молоко, сливочное мороженое, лед и кусочки карамели. Перелейте напиток в высокий стакан и украсьте ореховой карамелью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить молочный коктейль с вафлями.

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