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Как приготовить молочный коктейль в блендере: три рецепта для лета

Сегодня, 10:12

Рецепты вкусных молочных коктейлей для детей

Молочные коктейли – то, что нужно для лета. Их делают не только на основе молока – для этой цели хорошо подойдут кефир, йогурт или нежирные сливки.

Добавлять в молочные коктейли можно почти все: фрукты, ягоды, мороженое, вафли, печенье, орехи, мед, шоколад и различные сиропы. Выбирайте вариант на свой вкус и приступайте к приготовлению!

Молочный коктейль с клубникой

Молочный коктейль с клубникой и бананом
Молочный коктейль с клубникой и бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 225 г клубники + для украшения
  • 2 ст.л. с горкой сахара
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • 500 г сливочного мороженого
  • 1/2 стакана молока

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Способ приготовления:

  1. В миске соединить нарезанную клубнику, сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы ягоды пустили сок.
  2. Взбить в блендере клубнику, мороженое и молоко.
  3. Перелить молочный коктейль в стаканы и украсить целыми ягодами клубники.

Смотрите видео, как правильно хранить молочные продукты:

Молочный коктейль с персиками и апельсинами

Молочный коктейль с фруктами
Молочный коктейль с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 100 г йогурта
  • 80 мл молока
  • 2 апельсина
  • 4 половинки консервированного персика или 2 свежих персика
  • 6 кубиков льда

Способ приготовления:

  1. Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками.
  2. Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока.
  3. Персики поместить в блендер.
  4. Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.
  5. Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.

Молочный коктейль с орехами и карамелью

Молочный коктейль с орехами
Молочный коктейль с орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 150 г смеси орехов (фундук, миндаль, грецкие)
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сливочного мороженого
  • 300 мл молока
  • 200 г сахара
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Измельчите в кофемолке ореховую смесь.
  2. Растопите в небольшом сотейнике сливочное масло, всыпьте в него сахар и, помешивая, прогрейте до образования тягучей карамели.
  3. Добавьте в карамель орехи, тщательно перемешайте и остудите смесь на силиконовом коврике. Разломайте остывшую карамель на небольшие кусочки.
  4. Тщательно взбейте в блендере молоко, сливочное мороженое, лед и кусочки карамели.
  5. Перелейте напиток в высокий стакан и украсьте ореховой карамелью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить молочный коктейль с вафлями.

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Источник: Сегодня
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