Как приготовить молодую картошку с мясом и зеленью
Рецепт вкусного и сытного обеда
Чаще всего молодую картошку варят и подают вместе со сливочным маслом и укропом. Но ее можно жарить, готовить в мультиварке и запекать в духовке.
Мы расскажем, как приготовить тушеную молодую картошку с говядиной, луком и зеленью. Из минимального набора продуктов вы получите вкусный ужин для всей семьи.
Молодая картошка с мясом
Время приготовления:
- 1-2 часа
Калорийность:
- 133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г молодого картофеля
- 300 г говядины
- 1/2 пучка укропа или петрушки
- 1-2 луковицы
- 50 г сливочного масла
- Соль, перец черный
- Кориандр молотый
Способ приготовления:
- Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
- Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
- Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
- Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
- Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.
Как подавать блюдо
Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.
Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку в рукаве. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.
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