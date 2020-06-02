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Как приготовить молодую картошку с мясом и зеленью

Сегодня, 12:42

Рецепт вкусного и сытного обеда

Чаще всего молодую картошку варят и подают вместе со сливочным маслом и укропом. Но ее можно жарить, готовить в мультиварке и запекать в духовке.

Мы расскажем, как приготовить тушеную молодую картошку с говядиной, луком и зеленью. Из минимального набора продуктов вы получите вкусный ужин для всей семьи.

Молодая картошка с мясом

Тушеная картошка с мясом
Тушеная картошка с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1-2 часа

Калорийность:

  • 133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г молодого картофеля
  • 300 г говядины
  • 1/2 пучка укропа или петрушки
  • 1-2 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, перец черный
  • Кориандр молотый

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Способ приготовления:

  1. Молодую картошку очистить, соскребая внешнюю кожицу, похожую на пленку, и удаляя "глазки". Тщательно вымыть и залить холодной водой, чтобы молодая картошка не потемнела. Чтобы картошка сварилась равномерно, нужно выбирать картофелины одного размера.
  2. Говядину разрезать на небольшие кусочки и обжарить на сливочном масле до румяной корочки. Затем посолить, поперчить и посыпать щепоткой молотого кориандра.
  3. Продолжая жарить, добавить очищенный и нарезанный крупной соломкой лук. Готовить до мягкости лука.
  4. Залить мясо с луком горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо, и тушить все на маленьком огне под крышкой до готовности мяса. В зависимости от жесткости говядины, это время может составлять от получаса до двух часов.
  5. Добавить очищенный молодой картофель, не разрезая. Продолжать тушить 20 минут. Важно, чтобы жидкость выкипела полностью, и картошка с говядиной была похожа на густое рагу.

Как подавать блюдо

Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать картошку и разложить по тарелкам.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку в рукаве. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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Источник: Сегодня
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