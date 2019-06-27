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Как приготовить молодую картошку в рукаве

Рецепт запеченной молодой картошки с укропом и чесноком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:19
Молодая картошка в духовке запеченная
Молодая картошка в духовке запеченная
Фото: Depositphotos

Молодая картошка в рукаве – это прекрасный гарнир и отличное самостоятельно блюдо. Клубни для запекания нужно выбирать мелкие и при возможности одинакового размера – так картошка пропечется быстрее и равномернее.

Смотрите видео, когда картофель может быть опасным:

Как почистить молодую картошку ножом

Рецепт молодой картошки в рукаве

Ингредиенты:

  • Картофель молодой мелкий — 500 г
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Масло топленое — 1 ст. л.
  • Специи — по вкусу
  • Укроп — 2 веточки

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Рецепт приготовления:

  1. Картофель промыть, обсушить бумажным полотенцем.
  2. Сделать несколько надрезов на каждом клубне. Сложить в миску, посолить.
  3. Добавить измельченный чеснок, влить оливковое масло,добавить специи и мелко порубленный укроп. Перемешать.
  4. В рукав для запекания отправить картофель, добавить топленое масло. Завязать концы. Потрясти пакет, чтобы картошка равномерно покрылась маслом и пряностями.
  5. Переложить на противень и сделать несколько проколов для выхода пара.
  6. Запекать картофель в разогретой до 180 С духовке около 30 минут, затем выключить. Оставить картошку в духовке на 10-15 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.
  7. Переложить запеченную картошку на блюдо и подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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Источник: Сегодня
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