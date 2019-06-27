Как приготовить молодую картошку в рукаве
Рецепт запеченной молодой картошки с укропом и чесноком
Молодая картошка в рукаве – это прекрасный гарнир и отличное самостоятельно блюдо. Клубни для запекания нужно выбирать мелкие и при возможности одинакового размера – так картошка пропечется быстрее и равномернее.
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Рецепт молодой картошки в рукаве
Ингредиенты:
- Картофель молодой мелкий — 500 г
- Соль — по вкусу
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Масло топленое — 1 ст. л.
- Специи — по вкусу
- Укроп — 2 веточки
Рецепт приготовления:
- Картофель промыть, обсушить бумажным полотенцем.
- Сделать несколько надрезов на каждом клубне. Сложить в миску, посолить.
- Добавить измельченный чеснок, влить оливковое масло,добавить специи и мелко порубленный укроп. Перемешать.
- В рукав для запекания отправить картофель, добавить топленое масло. Завязать концы. Потрясти пакет, чтобы картошка равномерно покрылась маслом и пряностями.
- Переложить на противень и сделать несколько проколов для выхода пара.
- Запекать картофель в разогретой до 180 С духовке около 30 минут, затем выключить. Оставить картошку в духовке на 10-15 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой.
- Переложить запеченную картошку на блюдо и подавать вместе с салатом из свежих овощей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.
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Источник: Сегодня