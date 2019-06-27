Как приготовить молодую картошку в рукаве

Рецепт запеченной молодой картошки с укропом и чесноком

Молодая картошка в духовке запеченная Фото: Depositphotos

Молодая картошка в рукаве – это прекрасный гарнир и отличное самостоятельно блюдо. Клубни для запекания нужно выбирать мелкие и при возможности одинакового размера – так картошка пропечется быстрее и равномернее.

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Рецепт молодой картошки в рукаве

Ингредиенты:

Картофель молодой мелкий — 500 г

Соль — по вкусу

Чеснок — 1-2 зубчика

Масло оливковое — 1 ст. л.

Масло топленое — 1 ст. л.

Специи — по вкусу

Укроп — 2 веточки

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Рецепт приготовления:

Картофель промыть, обсушить бумажным полотенцем. Сделать несколько надрезов на каждом клубне. Сложить в миску, посолить. Добавить измельченный чеснок, влить оливковое масло,добавить специи и мелко порубленный укроп. Перемешать. В рукав для запекания отправить картофель, добавить топленое масло. Завязать концы. Потрясти пакет, чтобы картошка равномерно покрылась маслом и пряностями. Переложить на противень и сделать несколько проколов для выхода пара. Запекать картофель в разогретой до 180 С духовке около 30 минут, затем выключить. Оставить картошку в духовке на 10-15 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой. Переложить запеченную картошку на блюдо и подавать вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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