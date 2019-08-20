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Как приготовить морковь по-корейски: три простых рецепта

Рецепты домашней моркови по-корейски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Морковь по-корейски: фото
Морковь по-корейски: фото
Фото: Depositphotos

Морковь по-корейски можно подавать как самостоятельно блюдо, добавлять в салаты, закуски и рагу. Чтобы она получилась по-настоящему вкусной, используйте только сочную и сладкую морковь.

Смотрите видео, как правильно готовить морковь:

Блюдо готовится как минимум за день до подачи на стол. Но перед тем, как предложить его домашним или гостям, обязательно попробуйте. Если чего-то не хватает – соли, перца, кориандра – просто добавьте по вкусу, перемешайте и ешьте.

Рецепт моркови по-корейски

Морковь по-корейски домашняя
Морковь по-корейски домашняя
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1.5 кг моркови
  • 7 ст.л. растительного масла
  • 4 крупных зубчика чеснока
  • 3-4 ст.л. уксуса
  • 3-4 ст.л. толченого кориандра
  • Соль –  по вкусу
  • Красный и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом почистить морковку и положить ее в любую банку или кастрюлю с водой, накрыть крышкой и поставить на ночь в холодильник. 
  2. Утром морковку промыть, натереть на специальной терке, крепко посолить и оставить на час. После чего промыть овощ в дуршлаге, чтобы вся соль ушла, и дать немного обсохнуть. 
  3. Тем временем нагреть на огне растительное масло, чтобы было горячим, но не горело. Добавить туда кориандр и полить этой заправкой морковку. Возможно, вам покажется, что масла мало, но когда вы хорошенько все перемешаете, то увидите, что вполне достаточно. 
  4. Теперь добавить давленый чеснок, красный и черный перец. По желанию посолить. Полить уксусом, еще раз хорошо перемешиваем, накрыть крышкой или тарелкой, чтобы плотно прилегала, сверху положить пресс, и когда выделится сок, поставить в холодильник.

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Морковь по-корейски с баклажанами

Морковь по-корейски с баклажанами
Морковь по-корейски с баклажанами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 600 г баклажанов
  • 120 г лука
  • 100 г моркови
  • 1 г молотого мускатного ореха
  • 2.5 г молотого кориандра
  • 5 г сахара
  • 50 мл растительного масла
  • 40 г кунжута
  • 20 мл соевого соуса
  • 50 мл яблочного уксуса
  • 10 г чеснока
  • 20 г петрушки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть, нарезать крупной соломкой, посыпать солью и оставить на полчаса.
  2. Лук и морковь почистить. Лук нарезать полукольцами, а морковь натереть на специальной терке для морковки по-корейски. Посыпать овощи молотым мускатным орехом, кориандром и сахаром.
  3. Влить в сковороду растительное масло, выложить баклажаны и обжарить до румяности. Затем добавить баклажаны к луку и моркови, насыпать кунжут, влить соевый соус и уксус, выдавить чеснок через пресс. Петрушку промыть, порубить и отправить к остальным овощам. 
  4. Посолить закуску, накрыть крышкой и отправить в холодильник на несколько часов. Готовую закуску выложить на блюдо и подавать, украсив зеленью.

Морковь по-корейски на зиму 

Морковь по-корейски с приправой
Морковь по-корейски с приправой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 кг моркови
  • 0,5 кг лука
  • 2 ст.л. соли 
  • 200 г сахара
  • 100 г растительного масла
  • 100 г 9% уксуса
  • 1 пачка приправы для моркови по-корейски (или 2 ст.л. молотого кориандра + 1 ч.л. молотого черного перца)
  • 2 головки чеснока 

Способ приготовления:

  1. Очищенную морковь натереть на специальной терке.
  2. Добавить нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, специи, растительное масло и уксус. Все перемешать и оставить на ночь.
  3. Утром плотно разложить морковь по банкам емкостью 0.5 л вместе с образовавшимся соком.
  4. Стерилизовать в кипящей воде в течение 10 минут. 
  5. Затем закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть пледом и дать остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кабачки по-корейски. "Сегодня" также сообщали, зачем добавлять растительное масло в морковный сок.

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Источник: Сегодня
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