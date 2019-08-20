Как приготовить морковь по-корейски: три простых рецепта
Рецепты домашней моркови по-корейски
Морковь по-корейски можно подавать как самостоятельно блюдо, добавлять в салаты, закуски и рагу. Чтобы она получилась по-настоящему вкусной, используйте только сочную и сладкую морковь.
Смотрите видео, как правильно готовить морковь:
Блюдо готовится как минимум за день до подачи на стол. Но перед тем, как предложить его домашним или гостям, обязательно попробуйте. Если чего-то не хватает – соли, перца, кориандра – просто добавьте по вкусу, перемешайте и ешьте.
Рецепт моркови по-корейски
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1.5 кг моркови
- 7 ст.л. растительного масла
- 4 крупных зубчика чеснока
- 3-4 ст.л. уксуса
- 3-4 ст.л. толченого кориандра
- Соль – по вкусу
- Красный и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Первым делом почистить морковку и положить ее в любую банку или кастрюлю с водой, накрыть крышкой и поставить на ночь в холодильник.
- Утром морковку промыть, натереть на специальной терке, крепко посолить и оставить на час. После чего промыть овощ в дуршлаге, чтобы вся соль ушла, и дать немного обсохнуть.
- Тем временем нагреть на огне растительное масло, чтобы было горячим, но не горело. Добавить туда кориандр и полить этой заправкой морковку. Возможно, вам покажется, что масла мало, но когда вы хорошенько все перемешаете, то увидите, что вполне достаточно.
- Теперь добавить давленый чеснок, красный и черный перец. По желанию посолить. Полить уксусом, еще раз хорошо перемешиваем, накрыть крышкой или тарелкой, чтобы плотно прилегала, сверху положить пресс, и когда выделится сок, поставить в холодильник.
Морковь по-корейски с баклажанами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 600 г баклажанов
- 120 г лука
- 100 г моркови
- 1 г молотого мускатного ореха
- 2.5 г молотого кориандра
- 5 г сахара
- 50 мл растительного масла
- 40 г кунжута
- 20 мл соевого соуса
- 50 мл яблочного уксуса
- 10 г чеснока
- 20 г петрушки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажаны помыть, нарезать крупной соломкой, посыпать солью и оставить на полчаса.
- Лук и морковь почистить. Лук нарезать полукольцами, а морковь натереть на специальной терке для морковки по-корейски. Посыпать овощи молотым мускатным орехом, кориандром и сахаром.
- Влить в сковороду растительное масло, выложить баклажаны и обжарить до румяности. Затем добавить баклажаны к луку и моркови, насыпать кунжут, влить соевый соус и уксус, выдавить чеснок через пресс. Петрушку промыть, порубить и отправить к остальным овощам.
- Посолить закуску, накрыть крышкой и отправить в холодильник на несколько часов. Готовую закуску выложить на блюдо и подавать, украсив зеленью.
Морковь по-корейски на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3 кг моркови
- 0,5 кг лука
- 2 ст.л. соли
- 200 г сахара
- 100 г растительного масла
- 100 г 9% уксуса
- 1 пачка приправы для моркови по-корейски (или 2 ст.л. молотого кориандра + 1 ч.л. молотого черного перца)
- 2 головки чеснока
Способ приготовления:
- Очищенную морковь натереть на специальной терке.
- Добавить нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, специи, растительное масло и уксус. Все перемешать и оставить на ночь.
- Утром плотно разложить морковь по банкам емкостью 0.5 л вместе с образовавшимся соком.
- Стерилизовать в кипящей воде в течение 10 минут.
- Затем закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть пледом и дать остыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кабачки по-корейски. "Сегодня" также сообщали, зачем добавлять растительное масло в морковный сок.
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