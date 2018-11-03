Как приготовить морковный торт c орехами, апельсином и корицей
Рецепт от участника "МастерШеф" 8-й сезон Максима Пустовита
Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился особенно вкусным, выбирайте сладкую и сочную морковь. Указанное количество ингредиентов рассчитано на торт из двух коржей диаметром 20 см.
Морковный торт с орехами
Ингредиенты:
Для коржей:
- Натертая морковь – 90 г
- Яйцо – 3 шт.
- Белый сахар – 120 г
- Коричневый сахар – 120 г
- Растительное масло – 190 г
- Грецкие орехи – 150 г
- Мука – 210 г
- Сода – 4 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Соль – 1–2 г
- Молотая корица – 4 г
- Молотый мускатный орех – 1–2 г
- Цедра 1 апельсина
- Апельсиновый сок – 25 мл
Крем-чиз (для двух коржей):
- Сливочный сыр – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сахарная пудра – 180–190 г
- Ванильный экстракт или паста – 1 ч. л.
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Рецепт приготовления:
- Почистить морковь и натереть на мелкой терке.
- Смешать отдельно сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу, соль и хорошо вместе просеять.
- Грецкие орехи подсушить на сковородке, после чего мелко нарубить (в пудру измельчать не нужно, чтобы кусочки чувствовались). Добавить орехи к сухим ингредиентам и отставить в сторону.
- В чашу миксера отправить яйца и сахар, хорошо взбить. Затем тонкой струйкой добавить растительное масло. Когда все хорошо перемешается, добавить апельсиновую цедру, морковь и апельсиновый сок.
- Ввести сухие ингредиенты и долго не мешать, чтобы масса была пышной.
- Формы смазать сливочным маслом и разделить тесто на две части. Выпекать при 175 градусах около 27 минут.
- Пока коржи остывают, сделать крем-чиз. В чашу бросить сливочное масло комнатной температуры и взбить до кремообразного состояния, добавить сливочный сыр, тоже комнатной температуры, и сахарную пудру, немного ванильного экстракта. Взбить все до однородности, но не перебивать.
- Собрать торт. Покрывать по бокам не обязательно, украсить можно грецким орехом.
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Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:
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Источник: "Сегодня"