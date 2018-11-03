Как приготовить морковный торт c орехами, апельсином и корицей

Рецепт от участника "МастерШеф" 8-й сезон Максима Пустовита

Морковный торт Фото: depositphotos.com

Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился особенно вкусным, выбирайте сладкую и сочную морковь. Указанное количество ингредиентов рассчитано на торт из двух коржей диаметром 20 см.

Морковный торт с орехами

Ингредиенты:

Для коржей:

Натертая морковь – 90 г

Яйцо – 3 шт.

Белый сахар – 120 г

Коричневый сахар – 120 г

Растительное масло – 190 г

Грецкие орехи – 150 г

Мука – 210 г

Сода – 4 г

Разрыхлитель – 5 г

Соль – 1–2 г

Молотая корица – 4 г

Молотый мускатный орех – 1–2 г

Цедра 1 апельсина

Апельсиновый сок – 25 мл

Крем-чиз (для двух коржей):

Сливочный сыр – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 180–190 г

Ванильный экстракт или паста – 1 ч. л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить пряный морковный кекс с глазурью

Рецепт приготовления:

Почистить морковь и натереть на мелкой терке. Смешать отдельно сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, мускатный орех, корицу, соль и хорошо вместе просеять. Грецкие орехи подсушить на сковородке, после чего мелко нарубить (в пудру измельчать не нужно, чтобы кусочки чувствовались). Добавить орехи к сухим ингредиентам и отставить в сторону. В чашу миксера отправить яйца и сахар, хорошо взбить. Затем тонкой струйкой добавить растительное масло. Когда все хорошо перемешается, добавить апельсиновую цедру, морковь и апельсиновый сок. Ввести сухие ингредиенты и долго не мешать, чтобы масса была пышной. Формы смазать сливочным маслом и разделить тесто на две части. Выпекать при 175 градусах около 27 минут. Пока коржи остывают, сделать крем-чиз. В чашу бросить сливочное масло комнатной температуры и взбить до кремообразного состояния, добавить сливочный сыр, тоже комнатной температуры, и сахарную пудру, немного ванильного экстракта. Взбить все до однородности, но не перебивать. Собрать торт. Покрывать по бокам не обязательно, украсить можно грецким орехом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог: