Как приготовить наливку из вишни: пошаговый рецепт
Рецепт вкусной домашней наливки из вишни
Наливка из вишни – это старинный алкогольный напиток, который готовится из ягод, сахара и водки. Ее традиционно берегли для важных событий – свадеб или крестин.
Смотрите видео, как легко очистить вишни от косточек:
Приготовить вишневую наливку в домашних условиях проще, чем кажется. Мыть плоды для напитка не нужно, разве что очистить их от мусора. Все дело в том, что на поверхности ягод и фруктов находятся бактерии, которые запускают процесс брожения. А вот посуду для приготовления наливки следует очистить очень тщательно, например, содовым раствором.
Вишневая наливка: рецепт классический
Время приготовления:
- 1 месяц
Ингредиенты на 1 л напитка:
- Ягоды вишни – 1 кг
- Сахар – около 200 г
- Водка – чтобы покрыла ягоды (около 0,5 л)
- Специи – по 1-2 г каждой
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Способ приготовления:
- Вишню порубить таким образом, чтобы не повредить косточки.
- Сложить ягоды в бутыль и оставить для брожения на срок до 3-х дней. Затем достать вишню и удалить косточки (в них со временем может накапливаться опасная синильная кислота).
- Засыпать ягоды сахаром и залить водкой, положить специи по вкусу, например, корицу, ваниль, гвоздику или кардамон.
- Настаивать вишневую наливку 7-10 дней, после чего отжать мякоть, профильтровать через вату или марлю (от 1 до 3 раз) и настаивать еще минимум 3 недели.
- Созревать настойка должна в кладовой или другом темном, сухом и прохладном месте.
Напомним, ранее мы делились рецептом вишни в собственном соку на зиму. "Сегодня" также писали, как приготовить кисель из вишен.
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