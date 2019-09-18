Как приготовить настоящий пастуший пирог

Классический пастуший пирог готовится с бараниной

Пастуший пирог с фаршем в духовке Фото: Depositphotos

Пастуший пирог – сытное и простое блюдо родом из Англии. Внизу у него слой мяса с тушеными овощами, а сверху он покрыт толстым слоем картофельного пюре.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Считается, что для пастушьего пирога нужна ягнятина, а для деревенского — говядина. Но, на самом деле, сюда подойдет любое мясо и даже курица.

Пастуший пирог с бараниной

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

6 небольших головок лука-шалота

1 крупная морковь

2 ст.л растительного масла

50 г несоленого сливочного масла

1 лавровый лист

1 веточка тимьяна

500 г бараньего фарша

1 ст.л томатного пюре

Несколько капель вустерского соуса

1 литр бараньего или куриного бульона

250 г зеленого горошка

Для верхнего слоя:

500 г картофеля, очищенного и порезанного крупными ломтиками

120 мл молока

125 г сливочного масла

2 яичных желтка

Способ приготовления:

Нарезать кубиками лук-шалот и морковь. В сковороде на небольшом огне нагреть растительное и сливочное масло до вспенивания. Добавить лук-шалот, морковь, лавровый лист и тимьян. Готовить 5 минут, периодически помешивая. Добавить фарш и готовить до подрумянивания, помешивая и разбивая вилкой комки. Приправить, затем добавить томатное пюре, вустерский соус и бульон. Готовить 20 минут, пока не уварится до консистенции густого соуса. Добавить зеленый горошек в последние 5 минут приготовления. Поместить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Обсушить и, пока картофель горячий, размять в пюре. Растопить сливочное масло в молоке и добавить его вместе с желтками к картофелю. Прогреть духовку до 190 С. Выложить фарш в жаропрочную посуду и равномерно распределить. Поместить пюре в кондитерский мешок, вставив наконечник с широким плоским пазом, и выдавить пюре на фарш. Разгладить пюре лопаткой. Запекать в духовке до образования золотисто-коричневого верхнего слоя. Дать пирогу постоять 10 минут, затем подавать, не перекладывая в другую посуду.

Как сделать вкусное пюре из картофеля

Для приготовление пюре лучше всего использовать картофель крахмалистых сортов – только так оно получится по-настоящему воздушным.

Перед тем, как разминать картофель, нужно слить всю жидкость, в которой он варился. Затем вернуть кастрюлю на плиту и дать лишней влаге испариться. Только после этого можно добавлять масло, молоко или сливки.

Масло, которое вы добавляете в пюре, должно быть комнатной температуры. А молоко или сливки – теплыми. Это позволит сделать пюре однородным, без комочков.

Никогда не используйте для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Эти кухонные приборы слишком сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.

Напомним, ранее мы писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить бефстроганов из свинины.

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