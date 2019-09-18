Как приготовить настоящий пастуший пирог
Классический пастуший пирог готовится с бараниной
Пастуший пирог – сытное и простое блюдо родом из Англии. Внизу у него слой мяса с тушеными овощами, а сверху он покрыт толстым слоем картофельного пюре.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Считается, что для пастушьего пирога нужна ягнятина, а для деревенского — говядина. Но, на самом деле, сюда подойдет любое мясо и даже курица.
Пастуший пирог с бараниной
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- 6 небольших головок лука-шалота
- 1 крупная морковь
- 2 ст.л растительного масла
- 50 г несоленого сливочного масла
- 1 лавровый лист
- 1 веточка тимьяна
- 500 г бараньего фарша
- 1 ст.л томатного пюре
- Несколько капель вустерского соуса
- 1 литр бараньего или куриного бульона
- 250 г зеленого горошка
Для верхнего слоя:
- 500 г картофеля, очищенного и порезанного крупными ломтиками
- 120 мл молока
- 125 г сливочного масла
- 2 яичных желтка
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками лук-шалот и морковь. В сковороде на небольшом огне нагреть растительное и сливочное масло до вспенивания. Добавить лук-шалот, морковь, лавровый лист и тимьян. Готовить 5 минут, периодически помешивая.
- Добавить фарш и готовить до подрумянивания, помешивая и разбивая вилкой комки. Приправить, затем добавить томатное пюре, вустерский соус и бульон. Готовить 20 минут, пока не уварится до консистенции густого соуса. Добавить зеленый горошек в последние 5 минут приготовления.
- Поместить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Обсушить и, пока картофель горячий, размять в пюре. Растопить сливочное масло в молоке и добавить его вместе с желтками к картофелю.
- Прогреть духовку до 190 С. Выложить фарш в жаропрочную посуду и равномерно распределить. Поместить пюре в кондитерский мешок, вставив наконечник с широким плоским пазом, и выдавить пюре на фарш.
- Разгладить пюре лопаткой. Запекать в духовке до образования золотисто-коричневого верхнего слоя. Дать пирогу постоять 10 минут, затем подавать, не перекладывая в другую посуду.
Как сделать вкусное пюре из картофеля
- Для приготовление пюре лучше всего использовать картофель крахмалистых сортов – только так оно получится по-настоящему воздушным.
- Перед тем, как разминать картофель, нужно слить всю жидкость, в которой он варился. Затем вернуть кастрюлю на плиту и дать лишней влаге испариться. Только после этого можно добавлять масло, молоко или сливки.
- Масло, которое вы добавляете в пюре, должно быть комнатной температуры. А молоко или сливки – теплыми. Это позволит сделать пюре однородным, без комочков.
- Никогда не используйте для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Эти кухонные приборы слишком сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.
Напомним, ранее мы писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить бефстроганов из свинины.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как сварить вкусный крем-суп из брокколи Как испечь американский тыквенный пирог Сибас в соли с розмарином: рецепт дня Как приготовить драники из тыквы: ТОП-5 рецептов
Источник: Сегодня