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Как приготовить настоящий пастуший пирог

Классический пастуший пирог готовится с бараниной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Пастуший пирог с фаршем в духовке
Пастуший пирог с фаршем в духовке
Фото: Depositphotos

Пастуший пирог – сытное и простое блюдо родом из Англии. Внизу у него слой мяса с тушеными овощами, а сверху он покрыт толстым слоем картофельного пюре. 

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Считается, что для пастушьего пирога нужна ягнятина, а для деревенского — говядина. Но, на самом деле, сюда подойдет любое мясо и даже курица. 

Пастуший пирог с бараниной

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 6 небольших головок лука-шалота
  • 1 крупная морковь
  • 2 ст.л растительного масла
  • 50 г несоленого сливочного масла
  • 1 лавровый лист
  • 1 веточка тимьяна
  • 500 г бараньего фарша
  • 1 ст.л томатного пюре
  • Несколько капель вустерского соуса
  • 1 литр бараньего или куриного бульона
  • 250 г зеленого горошка

Для верхнего слоя:

  • 500 г картофеля, очищенного и порезанного крупными ломтиками
  • 120 мл молока
  • 125 г сливочного масла
  • 2 яичных желтка

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Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками лук-шалот и морковь. В сковороде на небольшом огне нагреть растительное и сливочное масло до вспенивания. Добавить лук-шалот, морковь, лавровый лист и тимьян. Готовить 5 минут, периодически помешивая.
  2. Добавить фарш и готовить до подрумянивания, помешивая и разбивая вилкой комки. Приправить, затем добавить томатное пюре, вустерский соус и бульон. Готовить 20 минут, пока не уварится до консистенции густого соуса. Добавить зеленый горошек в последние 5 минут приготовления.
  3. Поместить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 20 минут до размягчения. Обсушить и, пока картофель горячий, размять в пюре. Растопить сливочное масло в молоке и добавить его вместе с желтками к картофелю.
  4. Прогреть духовку до 190 С. Выложить фарш в жаропрочную посуду и равномерно распределить. Поместить пюре в кондитерский мешок, вставив наконечник с широким плоским пазом, и выдавить пюре на фарш.
  5. Разгладить пюре лопаткой. Запекать в духовке до образования золотисто-коричневого верхнего слоя. Дать пирогу постоять 10 минут, затем подавать, не перекладывая в другую посуду.

Как сделать вкусное пюре из картофеля

  • Для приготовление пюре лучше всего использовать картофель крахмалистых сортов – только так оно получится по-настоящему воздушным.
  • Перед тем, как разминать картофель, нужно слить всю жидкость, в которой он варился. Затем вернуть кастрюлю на плиту и дать лишней влаге испариться. Только после этого можно добавлять масло, молоко или сливки. 
  • Масло, которое вы добавляете в пюре, должно быть комнатной температуры. А молоко или сливки – теплыми. Это позволит сделать пюре однородным, без комочков.
  • Никогда не используйте для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Эти кухонные приборы слишком сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.

Напомним, ранее мы писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить бефстроганов из свинины.

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Источник: Сегодня
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