Как приготовить настоящий заварной крем: рецепт Джейми Оливера

Готовим заварной крем по рецепту "Голого шефа"

Джейми Оливер Фото: instagram.com/jamieoliver

"Заварной крем – это базовый соус, который готовят на кухнях многочисленных ресторанов мира. И хотя репутация британской кухни значительно испортилась – особенно за последние 50 лет, – заварной крем остается одним из лучших ее достижений. Предлагаю вам рецепт-основу, который пригодится для приготовления многих десертов", – рассказал Джейми Оливер.

Настоящий заварной крем

Заварной крем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 4-6 порций:

500 мл цельного молока

565 мл сливок для взбивания

6 ст.л. очень мелкого сахара

1 стручок ванили, разрезанный пополам, семена извлечь

8 больших яиц кур свободного выгула или органических яиц

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Рецепт приготовления:

Смешайте в кастрюльке молоко, сливки, 4 столовые ложки сахара и стручок ванили вместе с семенами. Доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на несколько минут, чтобы смесь слегка остыла – за это время аромат ванили перейдет в молоко. В большой миске разотрите яичные желтки вместе 2 столовыми ложками сахара до бледного цвета. Достаньте из молочной смеси стручок ванили, половников влейте немного смеси в желтки и взбейте. Добавляйте молоко по половнику за раз, хорошо взбивая перед каждой следующей порцией. Перелейте всю смесь в теплую кастрюльку и поставьте на слабый огонь еще на несколько минут, все время помешивая силиконовой лопаткой или деревянной ложкой. Через несколько минут желтки свернутся достаточно – соус загустеет и станет блестящим. Он должен держаться на задней стороне ложки. Когда вы дождетесь этого, немедленно выключите огонь. Если готовить крем слишком быстро, слишком долго или на слишком сильном огне, он, вероятно, превратится в яичницу. Впрочем, не волнуйтесь: если вы заметили в креме сгустки или комочки, снимите его с огня, перелейте в холодную кастрюльку и процедите через сито в чистую мисочку. Готовый крем можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Если вы хотите разогреть крем, лучше делать это на кипящей водяной бане – так он не свернется.

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