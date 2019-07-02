Как приготовить настоящую греческую мусаку: пошаговый рецепт
Узнайте, как приготовить мусаку с баклажанами и фаршем
Классическая греческая мусака – это сытная запеканка из баклажанов, помидоров, мясного (чаще всего бараньего) фарша и соуса бешамель. Некоторые рецепты предполагают добавление кабачков, картофеля, а также грибов.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны в домашних условиях:
Чтобы мусака получилась вкусной, для нее нужно выбирать качественные овощи. Не стоит пытаться приготовить греческое блюдо из бледных тепличных помидоров и переспевших баклажанов, следует использовать только самые лучшие и свежие ингредиенты.
Мусака классическая с баклажанами и фаршем
Ингредиенты:
Для мусаки:
- 1 кг баклажанов
- 1 кг кабачков
- 700 г фарша из баранины или говядины
- 2 крупных луковицы
- 1-2 зубчика чеснока
- 500 г помидоров
- 1 стакан сухого белого вина
- Орегано
- Душистый перец горошком
- Свежемолотый черный перец
- Корица
- Соль
- Оливковое масло
Для соуса бешамель:
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 2 стакана молока
- Соль
- Мускатный орех (на кончике ножа)
- 25 г тертого сыра
Рецепт приготовления:
- Баклажаны и кабачки помыть и нарезать кружочками примерно 0.5 см толщиной. Посолить, разложить на смазанном противне, сбрызнуть маслом сверху и запекать при 180 С в течение 15 минут. Овощи можно не запекать, а приготовить на сковороде с маслом.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить фарш с луком и чесноком. Мясо нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Влить вино и дать ему выпариться в течение 5 минут.
- Помидоры помыть, разрезать пополам и натереть на терке стороной среза. Так шкурка останется у вас в руках. Получившееся томатное пюре отправить к фаршу. Добавить специи, посолить и довести до кипения. Готовить на медленном огне примерно 20 минут.
- Приготовить соус бешамель: растопить в отдельной кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и хорошо перемешать ее с маслом до однородной консистенции.
- Влить тонкой струйкой горячее молоко, постоянно помешивая соус венчиком, чтобы не было комочков. Дать соусу немного загустеть. Посолить, добавить немного мускатного ореха. Всыпать натертый сыр и перемешать до его растворения. Отставить в сторону.
- Собрать мусаку. На дно глубокой формы, смазанной маслом, равномерно выложить кабачки. Сверху поместить слой баклажанов, затем половину мясного соуса, еще слой кабачков, баклажанов и мясного соуса. В конце залить все соусом бешамель.
- Поставить форму с мусакой в разогретую до 180 С духовку и запекать около часа. Перед подачей дать блюду остыть в течение 20-30 минут.
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