Как приготовить настоящую греческую мусаку: пошаговый рецепт

Узнайте, как приготовить мусаку с баклажанами и фаршем

Мусака по-домашнему Фото: Depositphotos

Классическая греческая мусака – это сытная запеканка из баклажанов, помидоров, мясного (чаще всего бараньего) фарша и соуса бешамель. Некоторые рецепты предполагают добавление кабачков, картофеля, а также грибов.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны в домашних условиях:

Чтобы мусака получилась вкусной, для нее нужно выбирать качественные овощи. Не стоит пытаться приготовить греческое блюдо из бледных тепличных помидоров и переспевших баклажанов, следует использовать только самые лучшие и свежие ингредиенты.

Мусака классическая с баклажанами и фаршем

Ингредиенты:

Для мусаки:

1 кг баклажанов

1 кг кабачков

700 г фарша из баранины или говядины

2 крупных луковицы

1-2 зубчика чеснока

500 г помидоров

1 стакан сухого белого вина

Орегано

Душистый перец горошком

Свежемолотый черный перец

Корица

Соль

Оливковое масло

Для соуса бешамель:

2 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

2 стакана молока

Соль

Мускатный орех (на кончике ножа)

25 г тертого сыра

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Рецепт приготовления:

Баклажаны и кабачки помыть и нарезать кружочками примерно 0.5 см толщиной. Посолить, разложить на смазанном противне, сбрызнуть маслом сверху и запекать при 180 С в течение 15 минут. Овощи можно не запекать, а приготовить на сковороде с маслом. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить фарш с луком и чесноком. Мясо нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Влить вино и дать ему выпариться в течение 5 минут. Помидоры помыть, разрезать пополам и натереть на терке стороной среза. Так шкурка останется у вас в руках. Получившееся томатное пюре отправить к фаршу. Добавить специи, посолить и довести до кипения. Готовить на медленном огне примерно 20 минут. Приготовить соус бешамель: растопить в отдельной кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и хорошо перемешать ее с маслом до однородной консистенции. Влить тонкой струйкой горячее молоко, постоянно помешивая соус венчиком, чтобы не было комочков. Дать соусу немного загустеть. Посолить, добавить немного мускатного ореха. Всыпать натертый сыр и перемешать до его растворения. Отставить в сторону. Собрать мусаку. На дно глубокой формы, смазанной маслом, равномерно выложить кабачки. Сверху поместить слой баклажанов, затем половину мясного соуса, еще слой кабачков, баклажанов и мясного соуса. В конце залить все соусом бешамель. Поставить форму с мусакой в разогретую до 180 С духовку и запекать около часа. Перед подачей дать блюду остыть в течение 20-30 минут.

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