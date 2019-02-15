Как приготовить настоящую итальянскую брускетту

Классический вариант брускетты включает минимум ингредиентов

Брускетта с помидорами и базиликом Фото: Pixabay

Брускетта – классическая закуска итальянской кухни. Отличительная особенность этого бутерброда – ломтики хлеба для него предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходят такие виды хлеба, как багет или чиабатта.

Итальянский шеф-повар Сара Фиорони утверждает, что один из самых традиционных методов приготовления брускетты даже не включает помидоры. Готовы к этому невероятно простому рецепту?

Базовый рецепт итальянской брускетты

Нарежьте багет или другой хороший хлеб. Запекайте в духовке, пока он не станет слегка хрустящим. Сбрызните каждый ломтик большим количеством высококачественного оливкового масла и посыпьте крупной солью.

Вкусный хлеб – идеальная "подушка" для ароматного оливкового масла. Откусив кусочек, вы просто не сможете остановиться.

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Рецепт брускетты с помидорами и базиликом

Чтобы приготовить брускетту с томатами, нарежьте свежие помидоры и сложите их в миску. Добавьте свежие листья базилика, порванные руками, несколько капель оливкового масла, соль и перец. Нарежьте багет и поджарьте до слегка до хрустящего состояния. Натрите каждый кусочек сырым зубчиком чеснока, но не переусердствуйте. Выложите сверху по ложке томатной смеси и подавайте.

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