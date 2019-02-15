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Как приготовить настоящую итальянскую брускетту

Классический вариант брускетты включает минимум ингредиентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Брускетта с помидорами и базиликом
Брускетта с помидорами и базиликом
Фото: Pixabay

Брускетта – классическая закуска итальянской кухни. Отличительная особенность этого бутерброда – ломтики хлеба для него предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходят такие виды хлеба, как багет или чиабатта.

Итальянский шеф-повар Сара Фиорони утверждает, что один из самых традиционных методов приготовления брускетты даже не включает помидоры. Готовы к этому невероятно простому рецепту?

Базовый рецепт итальянской брускетты

  1. Нарежьте багет или другой хороший хлеб. Запекайте в духовке, пока он не станет слегка хрустящим.
  2. Сбрызните каждый ломтик большим количеством высококачественного оливкового масла и посыпьте крупной солью.

Вкусный хлеб – идеальная "подушка" для ароматного оливкового масла. Откусив кусочек, вы просто не сможете остановиться.

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Рецепт брускетты с помидорами и базиликом

  1. Чтобы приготовить брускетту с  томатами, нарежьте свежие помидоры и сложите их в миску. Добавьте свежие листья базилика, порванные руками, несколько капель оливкового масла, соль и перец.
  2. Нарежьте багет и поджарьте до слегка до хрустящего состояния.
  3. Натрите каждый кусочек сырым зубчиком чеснока, но не переусердствуйте.
  4. Выложите сверху по ложке томатной смеси и подавайте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут. Мы также делились рецептом быстрой пиццы на кефире.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пасту с мидиями и томатным соусом:

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Источник: Сегодня
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