Как приготовить настоящую итальянскую брускетту
Классический вариант брускетты включает минимум ингредиентов
Брускетта – классическая закуска итальянской кухни. Отличительная особенность этого бутерброда – ломтики хлеба для него предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходят такие виды хлеба, как багет или чиабатта.
Итальянский шеф-повар Сара Фиорони утверждает, что один из самых традиционных методов приготовления брускетты даже не включает помидоры. Готовы к этому невероятно простому рецепту?
Базовый рецепт итальянской брускетты
- Нарежьте багет или другой хороший хлеб. Запекайте в духовке, пока он не станет слегка хрустящим.
- Сбрызните каждый ломтик большим количеством высококачественного оливкового масла и посыпьте крупной солью.
Вкусный хлеб – идеальная "подушка" для ароматного оливкового масла. Откусив кусочек, вы просто не сможете остановиться.
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Рецепт брускетты с помидорами и базиликом
- Чтобы приготовить брускетту с томатами, нарежьте свежие помидоры и сложите их в миску. Добавьте свежие листья базилика, порванные руками, несколько капель оливкового масла, соль и перец.
- Нарежьте багет и поджарьте до слегка до хрустящего состояния.
- Натрите каждый кусочек сырым зубчиком чеснока, но не переусердствуйте.
- Выложите сверху по ложке томатной смеси и подавайте.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут. Мы также делились рецептом быстрой пиццы на кефире.
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