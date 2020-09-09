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Как приготовить необычное грушевое повидло с корицей: видео

Сегодня, 14:43

Повидло из груш с добавлением корицы – восхитительная заготовка на зиму

Самые полезные груши – свежие. Но если вы хотите заготовить их на зиму, сварите ароматное грушевое повидло с корицей. Зимой оно станет прекрасной начинкой для запеканки, шарлотки или пирожков, а еще – вкусным лекарством во время простуды. Корица имеет противовоспалительные свойства и укрепляет иммунитет.

Грушевое повидло на зиму с корицей

Грушевое повидло на зиму
Грушевое повидло на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2-3 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг груш
  • 0,5-1 кг сахара
  • 1-2 палочки корицы
  • Лимонная кислота, лимонный сок или кислое яблоко

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Способ приготовления:

  1. Подготовьте плоды: помойте, удалите кожицу и сердцевину.
  2. Нарежьте груши небольшими ломтиками. Так же нарежьте яблоко, если используете.
  3. Засыпьте половиной сахара и подождите 20 минут, чтобы выделился сок.
  4. Переложите фрукты вместе с соком в кастрюльку из нержавеющей стали.
  5. Добавьте палочку корицы и доведите до кипения. Проварите несколько минут.
  6. Всыпьте еще одну часть сахара. Если сразу добавить всю норму, варенье засахарится, а фрукты останутся дольками. Проварите еще немного.
  7. Достаньте палочку корицы, по желанию добавьте лимонный сок или кислоту.
  8. Остудите варенье и взбейте блендером до получения однородной массы. Эту смесь нужно будет проварить до желаемой консистенции. Если варить 1-1,5 часа, повидло уварится и станет коричневым.
  9. Перелейте горячее повидло в банки и закройте герметичными крышками. Можно не стерилизовать.

На заметку

Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому ориентируйтесь на свой вкус.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкую выпечку с грушами, а также делились рецептами заготовок из груши на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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