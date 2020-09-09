Как приготовить необычное грушевое повидло с корицей: видео
Повидло из груш с добавлением корицы – восхитительная заготовка на зиму
Самые полезные груши – свежие. Но если вы хотите заготовить их на зиму, сварите ароматное грушевое повидло с корицей. Зимой оно станет прекрасной начинкой для запеканки, шарлотки или пирожков, а еще – вкусным лекарством во время простуды. Корица имеет противовоспалительные свойства и укрепляет иммунитет.
Грушевое повидло на зиму с корицей
Время приготовления:
- 2-3 часа
Ингредиенты:
- 1 кг груш
- 0,5-1 кг сахара
- 1-2 палочки корицы
- Лимонная кислота, лимонный сок или кислое яблоко
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Способ приготовления:
- Подготовьте плоды: помойте, удалите кожицу и сердцевину.
- Нарежьте груши небольшими ломтиками. Так же нарежьте яблоко, если используете.
- Засыпьте половиной сахара и подождите 20 минут, чтобы выделился сок.
- Переложите фрукты вместе с соком в кастрюльку из нержавеющей стали.
- Добавьте палочку корицы и доведите до кипения. Проварите несколько минут.
- Всыпьте еще одну часть сахара. Если сразу добавить всю норму, варенье засахарится, а фрукты останутся дольками. Проварите еще немного.
- Достаньте палочку корицы, по желанию добавьте лимонный сок или кислоту.
- Остудите варенье и взбейте блендером до получения однородной массы. Эту смесь нужно будет проварить до желаемой консистенции. Если варить 1-1,5 часа, повидло уварится и станет коричневым.
- Перелейте горячее повидло в банки и закройте герметичными крышками. Можно не стерилизовать.
На заметку
Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому ориентируйтесь на свой вкус.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкую выпечку с грушами, а также делились рецептами заготовок из груши на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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