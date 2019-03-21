Как приготовить необычные бутерброды: два рецепта от Лилии Ребрик

Готовим сырные палочки и "мужские" бутерброды с селедкой

Мы иногда настолько заняты, что не успеваем нормально поесть. Ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик показала, как приготовить аппетитные и оригинальные бутерброды для быстрого перекуса.

Сырные трубочки

Возьмите питу или тесто для пиццы. Разрежьте на прямоугольные кусочки.

Выложите сверху сыр для тостов и сверните в трубочки.

Обжарьте на сковороде со сливочным маслом.

Переложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впитался лишний жир.

Свежий укроп помойте и мелко порубите. Обваляйте сырные трубочки в зелени.

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"Мужские" бутерброды с селедочным муссом

Филе сельди, творог, чеснок и майонез (количество ингредиентов определяйте на свой вкус) взбейте до получения однородной массы.

Зеленый лук и укроп мелко порубите.

Свежие огурцы нарежьте тонкими полосками с помощью овощечистки.

Возьмите тостовый хлеб и срежьте корки. Намажьте два ломтика селедочным муссом.

Сверху выложите полоски огурца. Переверните и срежьте неровные края. Смажьте муссом.

Один ломтик хлеба посыпьте измельченным укропом, а еще один – нарезанным зеленым луком. После этого сложите два кусочка вместе. Готово!

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить классический салат "Нисуаз" из тунца. Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

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