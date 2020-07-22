Как приготовить летний салат из авокадо и клубники
Рецепт необычного салата из авокадо, клубники, грейпфрута и сыра
Изумительный салат из грейпфрута с авокадо, клубникой, фетой и мятой. Летом он идеален в качестве гарнира или легкого основного блюда.
Чтобы сделать салат более сытным, вы можете добавить горох нут, зеленую чечевицу, а также зеленые овощи вроде огурца или горошка. Кроме этого, фету можно заменить жареным сыром тофу.
Салат из авокадо, клубники и грейпфрута
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 102 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 средних красных грейпфрута
- 1 большое авокадо
- 3 чашки руколы, шпината или кале
- 4 большие клубники, тонко нарезанные
- 60 г феты или козьего сыра
- 1 ст.л. белого уксуса
- 1/2 ст.л. оливкового масла
- 1 веточка мяты
- Соль и перец
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Способ приготовления:
- Разделите грейпфруты на сегменты, оставив 2 столовые ложки сока. Выпейте оставшийся сок или сохраните его для других блюд.
- Положите сегменты в большую салатницу. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте. Добавьте зелень, клубнику и сыр в миску.
- Смешайте грейпфрутовый сок, уксус и оливковое масло в небольшой миске или баночке с плотно прилегающей крышкой. Взбейте или встряхните, чтобы получилась эмульсия.
- Вылейте около половины заправки на салат и перемешайте. Попробуйте, добавьте больше заправки, если необходимо. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.
Как подавать салат
Дайте салату настояться несколько минут, затем подавайте вместе со свежим багетом.
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