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Как приготовить летний салат из авокадо и клубники

Сегодня, 18:45

Рецепт необычного салата из авокадо, клубники, грейпфрута и сыра

Изумительный салат из грейпфрута с авокадо, клубникой, фетой и мятой. Летом он идеален в качестве гарнира или легкого основного блюда.

Чтобы сделать салат более сытным, вы можете добавить горох нут, зеленую чечевицу, а также зеленые овощи вроде огурца или горошка. Кроме этого, фету можно заменить жареным сыром тофу.

Салат из авокадо, клубники и грейпфрута

Салат из клубники и авокадо
Салат из клубники и авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 средних красных грейпфрута
  • 1 большое авокадо
  • 3 чашки руколы, шпината или кале
  • 4 большие клубники, тонко нарезанные
  • 60 г феты или козьего сыра
  • 1 ст.л. белого уксуса
  • 1/2 ст.л. оливкового масла
  • 1 веточка мяты
  • Соль и перец

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Способ приготовления:

  1. Разделите грейпфруты на сегменты, оставив 2 столовые ложки сока. Выпейте оставшийся сок или сохраните его для других блюд.
  2. Положите сегменты в большую салатницу. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте. Добавьте зелень, клубнику и сыр в миску.
  3. Смешайте грейпфрутовый сок, уксус и оливковое масло в небольшой миске или баночке с плотно прилегающей крышкой. Взбейте или встряхните, чтобы получилась эмульсия.
  4. Вылейте около половины заправки на салат и перемешайте. Попробуйте, добавьте больше заправки, если необходимо. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.

Как подавать салат

Дайте салату настояться несколько минут, затем подавайте вместе со свежим багетом.

Смотрите видео, как приготовить гаспачо с клубникой:

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь грейпфрут на завтрак с творогом. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать салат с грейпфрутом, курицей и картофелем.

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Источник: Сегодня
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