Как приготовить летний салат из авокадо и клубники

Рецепт необычного салата из авокадо, клубники, грейпфрута и сыра

Изумительный салат из грейпфрута с авокадо, клубникой, фетой и мятой. Летом он идеален в качестве гарнира или легкого основного блюда.

Чтобы сделать салат более сытным, вы можете добавить горох нут, зеленую чечевицу, а также зеленые овощи вроде огурца или горошка. Кроме этого, фету можно заменить жареным сыром тофу.

Салат из авокадо, клубники и грейпфрута

Салат из клубники и авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 средних красных грейпфрута

1 большое авокадо

3 чашки руколы, шпината или кале

4 большие клубники, тонко нарезанные

60 г феты или козьего сыра

1 ст.л. белого уксуса

1/2 ст.л. оливкового масла

1 веточка мяты

Соль и перец

Способ приготовления:

Разделите грейпфруты на сегменты, оставив 2 столовые ложки сока. Выпейте оставшийся сок или сохраните его для других блюд. Положите сегменты в большую салатницу. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте. Добавьте зелень, клубнику и сыр в миску. Смешайте грейпфрутовый сок, уксус и оливковое масло в небольшой миске или баночке с плотно прилегающей крышкой. Взбейте или встряхните, чтобы получилась эмульсия. Вылейте около половины заправки на салат и перемешайте. Попробуйте, добавьте больше заправки, если необходимо. Посыпьте солью и перцем, перемешайте.

Как подавать салат

Дайте салату настояться несколько минут, затем подавайте вместе со свежим багетом.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь грейпфрут на завтрак с творогом. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать салат с грейпфрутом, курицей и картофелем.

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