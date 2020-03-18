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Как приготовить нежную печеночную запеканку с овощами

Рецепт аппетитной закуски из куриной печени

Ирина Павлина
Сегодня, 09:10

Эта запеканка совсем не похожа на классический печеночный торт. Она готовится в духовке с добавлением тушеных овощей, белого вина, манной крупы и сметаны. В итоге получается восхитительная холодная закуска, способная удивить даже самых придирчивых гурманов.

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Чтобы добиться большей мягкости и убрать специфический запах, печень советуют предварительно вымочить в холодном молоке. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.

Запеканка из печени с овощами

Печеночная запеканка
Печеночная запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г куриной печени
  • По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
  • 200 г сладкого перца
  • 100 г белое вино
  • 80 г манки
  • 200 г жирной сметаны
  • 4 яйца
  • 40 г сливочного масла
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок
  • Сушеный тимьян

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
  2. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
  3. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
  4. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
  5. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
  6. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Как подавать запеканку

Подавайте запеканку из куриной печени вместе с овощным салатом, любимыми соусами и гарниром: отварным рисом, гречкой, булгуром или кускусом.

Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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Источник: Сегодня
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