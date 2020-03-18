Как приготовить нежную печеночную запеканку с овощами

Рецепт аппетитной закуски из куриной печени

Эта запеканка совсем не похожа на классический печеночный торт. Она готовится в духовке с добавлением тушеных овощей, белого вина, манной крупы и сметаны. В итоге получается восхитительная холодная закуска, способная удивить даже самых придирчивых гурманов.

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Чтобы добиться большей мягкости и убрать специфический запах, печень советуют предварительно вымочить в холодном молоке. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.

Запеканка из печени с овощами

Печеночная запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г куриной печени

По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов

200 г сладкого перца

100 г белое вино

80 г манки

200 г жирной сметаны

4 яйца

40 г сливочного масла

Соль, перец

Сушеный чеснок

Сушеный тимьян

Способ приготовления:

Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы. Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость. Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку. Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте. Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут. Затем дайте запеканке полностью остыть.

Как подавать запеканку

Подавайте запеканку из куриной печени вместе с овощным салатом, любимыми соусами и гарниром: отварным рисом, гречкой, булгуром или кускусом.

Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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