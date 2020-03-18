Как приготовить нежную печеночную запеканку с овощами
Рецепт аппетитной закуски из куриной печени
Эта запеканка совсем не похожа на классический печеночный торт. Она готовится в духовке с добавлением тушеных овощей, белого вина, манной крупы и сметаны. В итоге получается восхитительная холодная закуска, способная удивить даже самых придирчивых гурманов.
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Чтобы добиться большей мягкости и убрать специфический запах, печень советуют предварительно вымочить в холодном молоке. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.
Запеканка из печени с овощами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 152 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- По 150 г репчатого лука, кабачков и шампиньонов
- 200 г сладкого перца
- 100 г белое вино
- 80 г манки
- 200 г жирной сметаны
- 4 яйца
- 40 г сливочного масла
- Соль, перец
- Сушеный чеснок
- Сушеный тимьян
Способ приготовления:
- Нарежьте кубиком лук, кабачок, сладкий перец и грибы.
- Тушите на сливочном масле 5-7 минут, периодически помешивая. После приправьте солью и специями. Добавьте вино и тушите, пока не выпарится жидкость.
- Пропустите печень через мясорубку, используя мелкую сетку.
- Соедините обжаренные овощи с грибами, измельченную печень, сметану, манку, яйца, соль, перец и хорошо перемешайте.
- Дно разъемной формы застелите пергаментом, вылейте печеночное тесто и запекайте при температуре 180 °С 50 минут.
- Затем дайте запеканке полностью остыть.
Как подавать запеканку
Подавайте запеканку из куриной печени вместе с овощным салатом, любимыми соусами и гарниром: отварным рисом, гречкой, булгуром или кускусом.
Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. "Сегодня" также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.
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