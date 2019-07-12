Как приготовить окрошку: три оригинальных рецепта для обеда

Окрошка – главный суп лета

Летом, когда жарко, хочется чего-нибудь прохладного, и совсем не хочется есть. Но есть нужно. И здесь на помощь приходят холодные супы, королевой среди которых является окрошка.

В течение нескольких дней ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман собирал оригинальные рецепты со всей страны. И наконец выбрал три самых интересных.

Окрошка с колбасой на березовом соке

Окрошка на березовом соке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5 вареных яиц

350 г копченой колбасы

5 свежих огурцов

4 картофелины

4 ст.л. майонеза

Лимонный сок

Зелень

1 л березового сока

Способ приготовления:

Нарезать все подготовленные ингредиенты. Смешать их с лимонным соком, майонезом и березовым соком. Подавать окрошку охлажденной.

Читайте также Окрошка на квасе: секреты приготовления и рецепты главного летнего супа

Окрошка на айране с курицей

Окрошка с курицей на айране и кефире Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5 яиц

2 куриных филе

5 огурцов

Зелень

700 мл айрана

300 мл кефира

Способ приготовления:

Нарезать яйца, огурцы и отварное куриное мясо. Добавить рубленую зелень. Залить окрошку смесью кефира и айрана. Подавать суп охлажденным.

Окрошка на сыворотке с вареной колбасой

Окрошка с колбасой на сыворотке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5 яиц

250 г вареной колбасы

5 огурцов

6 шт. редиса

Зелень

4 ст.л. сметаны

3 ст.л. майонеза

1.5 ст.л. горчицы

0.5 ч.л. лимонной кислоты

1 л сыворотки

Способ приготовления:

Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень. Заправить окрошку смесью майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Остудить в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram