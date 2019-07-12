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Как приготовить окрошку: три оригинальных рецепта для обеда

Окрошка – главный суп лета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22

Летом, когда жарко, хочется чего-нибудь прохладного, и совсем не хочется есть. Но есть нужно. И здесь на помощь приходят холодные супы, королевой среди которых является окрошка.

В течение нескольких дней ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман собирал оригинальные рецепты со всей страны. И наконец выбрал три самых интересных.

Окрошка с колбасой на березовом соке

Окрошка на березовом соке
Окрошка на березовом соке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 вареных яиц
  • 350 г копченой колбасы
  • 5 свежих огурцов
  • 4 картофелины
  • 4 ст.л. майонеза
  • Лимонный сок
  • Зелень
  • 1 л березового сока

Способ приготовления:

  1. Нарезать все подготовленные ингредиенты. 
  2. Смешать их с лимонным соком, майонезом и березовым соком.
  3. Подавать окрошку охлажденной.

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Окрошка на айране с курицей

Окрошка с курицей на айране и кефире
Окрошка с курицей на айране и кефире
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 куриных филе
  • 5 огурцов
  • Зелень
  • 700 мл айрана
  • 300 мл кефира

Способ приготовления:

  1. Нарезать яйца, огурцы и отварное куриное мясо. Добавить рубленую зелень.
  2. Залить окрошку смесью кефира и айрана.
  3. Подавать суп охлажденным.

Окрошка на сыворотке с вареной колбасой

Окрошка с колбасой на сыворотке
Окрошка с колбасой на сыворотке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 250 г вареной колбасы
  • 5 огурцов
  • 6 шт. редиса
  • Зелень
  • 4 ст.л. сметаны
  • 3 ст.л. майонеза
  • 1.5 ст.л. горчицы
  • 0.5 ч.л. лимонной кислоты
  • 1 л сыворотки

Способ приготовления:

  1. Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень.
  2. Заправить окрошку смесью майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки.
  3. Остудить в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.

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Источник: Сегодня
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