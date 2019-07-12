Как приготовить окрошку: три оригинальных рецепта для обеда
Окрошка – главный суп лета
Летом, когда жарко, хочется чего-нибудь прохладного, и совсем не хочется есть. Но есть нужно. И здесь на помощь приходят холодные супы, королевой среди которых является окрошка.
В течение нескольких дней ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман собирал оригинальные рецепты со всей страны. И наконец выбрал три самых интересных.
Окрошка с колбасой на березовом соке
Ингредиенты:
- 5 вареных яиц
- 350 г копченой колбасы
- 5 свежих огурцов
- 4 картофелины
- 4 ст.л. майонеза
- Лимонный сок
- Зелень
- 1 л березового сока
Способ приготовления:
- Нарезать все подготовленные ингредиенты.
- Смешать их с лимонным соком, майонезом и березовым соком.
- Подавать окрошку охлажденной.
Окрошка на айране с курицей
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 куриных филе
- 5 огурцов
- Зелень
- 700 мл айрана
- 300 мл кефира
Способ приготовления:
- Нарезать яйца, огурцы и отварное куриное мясо. Добавить рубленую зелень.
- Залить окрошку смесью кефира и айрана.
- Подавать суп охлажденным.
Окрошка на сыворотке с вареной колбасой
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 250 г вареной колбасы
- 5 огурцов
- 6 шт. редиса
- Зелень
- 4 ст.л. сметаны
- 3 ст.л. майонеза
- 1.5 ст.л. горчицы
- 0.5 ч.л. лимонной кислоты
- 1 л сыворотки
Способ приготовления:
- Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень.
- Заправить окрошку смесью майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки.
- Остудить в холодильнике.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.
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Источник: Сегодня