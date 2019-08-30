Как приготовить оладьи из кабачков и тыквы: два простых рецепта

Если объединить в оладьях два вида овощей, они получатся еще вкуснее

Оладьи из кабачков и тыквы Фото: Depositphotos

Оладьи из кабачков – популярная летняя закуска, которая имеет множество вариантов. Мы предлагаем добавить в классические кабачковые оладьи тыкву. Она придаст закуске интересный сладковатый вкус.

Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:

Подавать оладьи из тыквы и кабачков можно вместе со сметаной, натуральным йогуртом или зернистым творогом. Кроме этого, их можно дополнить тонкими ломтиками слабосоленого лосося.

Кабачковые оладьи с тыквой

Оладьи из тыквы и кабачков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г кабачка

250 г тыквы

1 ч.л. соли или по вкусу

Молотый перец

1/2 стакана муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

1 крупное яйцо

Растительное масло

Способ приготовления:

Лук, кабачок и тыкву очистить, натереть на терке. Сложить овощи в глубокую миску и перемешать, посолить и поперчить. Добавить муку, яйца и разрыхлитель. Тщательно перемешать все ингредиенты. Разогреть сковородку растительным маслом. На горячую сковороду с помощью столовой ложки выкладывать подготовленную овощную массу. Обжарить до образования золотистой корочки, переверуть и продолжать жарить с другой стороны. Готовые оладьи выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Оладьи из кабачков и тыквы с рикоттой

Кабачковые оладьи с тыквой и рикоттой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г кабачка

300 г тыквы

100 г рикотты

1 яйцо

2 ст.л овсяной или пшеничной муки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Натертые тыкву и кабачок отжать и слить лишний сок. Добавить рикотту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать. Выкладывать столовой ложкой тесто на разогретую с растительным маслом сковороду и жарить на небольшом огне до образования румяной корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Подавать кабачково-тыквенные оладьи вместе с йогуртом и слабосоленым лососем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие тыквенные панкейки.

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