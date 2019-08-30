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Как приготовить оладьи из кабачков и тыквы: два простых рецепта

Если объединить в оладьях два вида овощей, они получатся еще вкуснее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Оладьи из кабачков и тыквы
Оладьи из кабачков и тыквы
Фото: Depositphotos

Оладьи из кабачков – популярная летняя закуска, которая имеет множество вариантов. Мы предлагаем добавить в классические кабачковые оладьи тыкву. Она придаст закуске интересный сладковатый вкус.

Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:

Подавать оладьи из тыквы и кабачков можно вместе со сметаной, натуральным йогуртом или зернистым творогом. Кроме этого, их можно дополнить тонкими ломтиками слабосоленого лосося.

Кабачковые оладьи с тыквой

Оладьи из тыквы и кабачков
Оладьи из тыквы и кабачков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г кабачка
  • 250 г тыквы
  • 1 ч.л. соли или по вкусу
  • Молотый перец
  • 1/2 стакана муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 крупное яйцо
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Лук, кабачок и тыкву очистить, натереть на терке.
  2. Сложить овощи в глубокую миску и перемешать, посолить и поперчить. Добавить муку, яйца и разрыхлитель. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  3. Разогреть сковородку растительным маслом.
  4. На горячую сковороду с помощью столовой ложки выкладывать подготовленную овощную массу. Обжарить до образования золотистой корочки, переверуть и продолжать жарить с другой стороны.
  5. Готовые оладьи выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

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Оладьи из кабачков и тыквы с рикоттой

Кабачковые оладьи с тыквой и рикоттой
Кабачковые оладьи с тыквой и рикоттой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г кабачка
  • 300 г тыквы
  • 100 г рикотты
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л овсяной или пшеничной муки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натертые тыкву и кабачок отжать и слить лишний сок. Добавить рикотту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать.
  2. Выкладывать столовой ложкой тесто на разогретую с растительным маслом сковороду и жарить на небольшом огне до образования румяной корочки с обеих сторон.
  3. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
  4. Подавать кабачково-тыквенные оладьи вместе с йогуртом и слабосоленым лососем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие тыквенные панкейки.

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Источник: Сегодня
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