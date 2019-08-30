Как приготовить оладьи из кабачков и тыквы: два простых рецепта
Если объединить в оладьях два вида овощей, они получатся еще вкуснее
Оладьи из кабачков – популярная летняя закуска, которая имеет множество вариантов. Мы предлагаем добавить в классические кабачковые оладьи тыкву. Она придаст закуске интересный сладковатый вкус.
Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:
Подавать оладьи из тыквы и кабачков можно вместе со сметаной, натуральным йогуртом или зернистым творогом. Кроме этого, их можно дополнить тонкими ломтиками слабосоленого лосося.
Кабачковые оладьи с тыквой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г кабачка
- 250 г тыквы
- 1 ч.л. соли или по вкусу
- Молотый перец
- 1/2 стакана муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1 крупное яйцо
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Лук, кабачок и тыкву очистить, натереть на терке.
- Сложить овощи в глубокую миску и перемешать, посолить и поперчить. Добавить муку, яйца и разрыхлитель. Тщательно перемешать все ингредиенты.
- Разогреть сковородку растительным маслом.
- На горячую сковороду с помощью столовой ложки выкладывать подготовленную овощную массу. Обжарить до образования золотистой корочки, переверуть и продолжать жарить с другой стороны.
- Готовые оладьи выложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
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Оладьи из кабачков и тыквы с рикоттой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г кабачка
- 300 г тыквы
- 100 г рикотты
- 1 яйцо
- 2 ст.л овсяной или пшеничной муки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Натертые тыкву и кабачок отжать и слить лишний сок. Добавить рикотту, яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешать.
- Выкладывать столовой ложкой тесто на разогретую с растительным маслом сковороду и жарить на небольшом огне до образования румяной корочки с обеих сторон.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
- Подавать кабачково-тыквенные оладьи вместе с йогуртом и слабосоленым лососем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие тыквенные панкейки.
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Источник: Сегодня