Как приготовить оладьи из кабачков: ТОП-5 летних рецептов
Лучшие рецепты кабачковых оладий с фото
Кабачковые оладьи – популярная летняя закуска. Для самого простого варианта достаточно натереть кабачки на терке, смешать их с мукой, яйцами и солью, а затем обжарить на сковороде. Более сложные рецепты оладий из кабачков включают сыр, чеснок и зелень.
Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков по рецепту Алексея Суханова:
Чтобы приготовить по-настоящему вкусные оладьи, вам понадобятся молодые кабачки с тонкой кожицей. Помните, что кабачок – водянистый овощ, поэтому лучше натирать его на средней или крупной терке. Затем массу нужно отжать, чтобы убрать лишний сок. Так тесто для оладий не расплывется при приготовлении, а у готового блюда будет аппетитная хрустящая корочка.
Оладьи из кабачков: рецепт с сыром и чесноком
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- 1 яйцо
- 50 г натертого сыра
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. муки
- Cоль, перец
- Растительное масло
Рецепт приготовления:
- Кабачок помыть, при необходимости очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
- Добавить яйцо, хорошо перемешать.
- Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать.
- Пожарить оладьи на растительном масле до румяной корочки.
- Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.
Кабачковые оладьи: рецепт с зеленью и сыром
Ингредиенты:
- 2 небольших молодых кабачка
- Соль – по вкусу
- 3 небольших яйца
- Сухой гранулированный чеснок – по вкусу
- Смесь молотых перцев – по вкусу
- Горсть рубленой петрушки
- 3 ст.л. муки с горкой
- 100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)
- Растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок.
- Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
- Подавать оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Оладьи из кабачков по-турецки: рецепт с фото
Ингредиенты:
- 800 г кабачков
- 2 луковицы
- 2 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0.5 стакана муки
- 200 г брынзы или феты
- Пучок зелени (укроп, петрушка)
- Соль
- Растительное масло – для жарки
Для подачи:
- 1 стакан турецкого йогурта
- 3 зубчика чеснока
- Рубленая зелень
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы они пустили сок. Отжать от лишней жидкости.
- Добавить к кабачкам мелко нарезанный лук, рубленую зелень и взбитые вилкой яйца.
- Затем всыпать раскрошенную брынзу и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить тесто ложкой и жарить оладьи до золотистого цвета.
- Готовые кабачковые оладьи выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
- Для соуса смешать йогурт, пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень и специи.
- Подавать кабачковые оладьи вместе со йогуртовым соусом.
Как приготовить оладьи из кабачков классические
Ингредиенты:
- Кабачки (молодой) – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Масло для жарки – по вкусу
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Кабачок хорошо промыть и обсушить.
- Натереть на терке (если кабачок уже не молод, снять кожицу).
- Добавить яйца и соль.
- Добавит муку.
- Хорошо перемешать до однородной консистенции.
- Выкладывать на сковороду с разогретым маслом при помощи столовой ложки небольшие лепешки.
- Обжарить с каждой стороны до золотистого цвета, по 2 минуты. Выложить на блюдо и подавать со сметаной.
Кабачковые оладьи сладкие
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 стакана
- Кабачок молодой – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Молоко – 0,5 стакана
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Взбить яйцо с сахаром и солью.
- Добавить молоко и натертый на мелкой терке кабачок.
- Просеять в тесто муку с разрыхлителем.
- Перемешать венчиком и обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
- Подавать вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. "Сегодня" также делились рецептами кабачковой икры.
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