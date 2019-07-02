Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить оладьи из кабачков: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты кабачковых оладий с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Кабачковые оладьи: рецепты с фото
Кабачковые оладьи: рецепты с фото
Фото: Depositphotos

Кабачковые оладьи – популярная летняя закуска. Для самого простого варианта достаточно натереть кабачки на терке, смешать их с мукой, яйцами и солью, а затем обжарить на сковороде. Более сложные рецепты оладий из кабачков включают сыр, чеснок и зелень.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков по рецепту Алексея Суханова:

Чтобы приготовить по-настоящему вкусные оладьи, вам понадобятся молодые кабачки с тонкой кожицей. Помните, что кабачок – водянистый овощ, поэтому лучше натирать его на средней или крупной терке. Затем массу нужно отжать, чтобы убрать лишний сок. Так тесто для оладий не расплывется при приготовлении, а у готового блюда будет аппетитная хрустящая корочка.

Оладьи из кабачков: рецепт с сыром и чесноком

Оладьи из кабачков с чесноком
Оладьи из кабачков с чесноком
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок
  • 1 яйцо
  • 50 г натертого сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. муки
  • Cоль, перец
  • Растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Кабачок помыть, при необходимости очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
  2. Добавить яйцо, хорошо перемешать.
  3. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать.
  4. Пожарить оладьи на растительном масле до румяной корочки.
  5. Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

Кабачковые оладьи: рецепт с зеленью и сыром

Кабачковые оладьи с сыром
Кабачковые оладьи с сыром
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 небольших молодых кабачка
  • Соль – по вкусу
  • 3 небольших яйца
  • Сухой гранулированный чеснок – по вкусу
  • Смесь молотых перцев – по вкусу
  • Горсть рубленой петрушки
  • 3 ст.л. муки с горкой
  • 100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)
  • Растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок. 
  2. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  4. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. 
  5. Подавать оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Читайте также
Оладьи на кефире и дрожжах: как приготовить вкусный завтрак

Оладьи из кабачков по-турецки: рецепт с фото

Оладьи из кабачков с брынзой
Оладьи из кабачков с брынзой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 800 г кабачков
  • 2 луковицы
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 0.5 стакана муки
  • 200 г брынзы или феты
  • Пучок зелени (укроп, петрушка)
  • Соль
  • Растительное масло – для жарки

Для подачи:

  • 1 стакан турецкого йогурта
  • 3 зубчика чеснока
  • Рубленая зелень
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы они пустили сок. Отжать от лишней жидкости. 
  2. Добавить к кабачкам мелко нарезанный лук, рубленую зелень и взбитые вилкой яйца.
  3. Затем всыпать раскрошенную брынзу и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить тесто ложкой и жарить оладьи до золотистого цвета.
  5. Готовые кабачковые оладьи выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
  6. Для соуса смешать йогурт, пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень и специи. 
  7. Подавать кабачковые оладьи вместе со йогуртовым соусом. 

Как приготовить оладьи из кабачков классические

Кабачковые оладьи классические
Кабачковые оладьи классические
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Кабачки (молодой) – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Масло для жарки – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Кабачок хорошо промыть и обсушить.
  2. Натереть на терке (если кабачок уже не молод, снять кожицу).
  3. Добавить яйца и соль.
  4. Добавит муку.
  5. Хорошо перемешать до однородной консистенции.
  6. Выкладывать на сковороду с разогретым маслом при помощи столовой ложки небольшие лепешки.
  7. Обжарить с каждой стороны до золотистого цвета, по 2 минуты. Выложить на блюдо и подавать со сметаной.

Кабачковые оладьи сладкие

Оладьи из кабачка сладкие
Оладьи из кабачка сладкие
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 стакана
  • Кабачок молодой – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко – 0,5 стакана
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйцо с сахаром и солью. 
  2. Добавить молоко и натертый на мелкой терке кабачок. 
  3. Просеять в тесто муку с разрыхлителем. 
  4. Перемешать венчиком и обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
  5. Подавать вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. "Сегодня" также делились рецептами кабачковой икры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как сохранить вишню на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок Постная выпечка с яблоками: три простых рецепта c фото Как приготовить имбирный лимонад: три рецепта для жарких дней Как правильно заморозить малину в домашних условиях
рецепты овощи закуски кабачки оладьи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех

Популярные статьи

Вчера, 18:30Food

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред фрукта для организма

Вчера, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Вчера, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

30 июняТехно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

30 июняШоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

30 июняFun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

30 июняEvents

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

30 июняТехно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

Новости партнеров

Клиническая смерть и потеря жены: испытания Юрия Соломина
Клиническая смерть и потеря жены: испытания Юрия Соломина
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой
Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь