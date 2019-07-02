Как приготовить оладьи из кабачков: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты кабачковых оладий с фото

Кабачковые оладьи: рецепты с фото Фото: Depositphotos

Кабачковые оладьи – популярная летняя закуска. Для самого простого варианта достаточно натереть кабачки на терке, смешать их с мукой, яйцами и солью, а затем обжарить на сковороде. Более сложные рецепты оладий из кабачков включают сыр, чеснок и зелень.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков по рецепту Алексея Суханова:

Чтобы приготовить по-настоящему вкусные оладьи, вам понадобятся молодые кабачки с тонкой кожицей. Помните, что кабачок – водянистый овощ, поэтому лучше натирать его на средней или крупной терке. Затем массу нужно отжать, чтобы убрать лишний сок. Так тесто для оладий не расплывется при приготовлении, а у готового блюда будет аппетитная хрустящая корочка.

Оладьи из кабачков: рецепт с сыром и чесноком

Оладьи из кабачков с чесноком Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 средний кабачок

1 яйцо

50 г натертого сыра

1 зубчик чеснока

1 ст.л. муки

Cоль, перец

Растительное масло

Рецепт приготовления:

Кабачок помыть, при необходимости очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Добавить яйцо, хорошо перемешать. Добавить к кабачку натертый сыр и измельченный зубчик чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всыпать муку, перемешать. Пожарить оладьи на растительном масле до румяной корочки. Подавать кабачковые оладьи вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанной зелени.

Кабачковые оладьи: рецепт с зеленью и сыром

Кабачковые оладьи с сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 небольших молодых кабачка

Соль – по вкусу

3 небольших яйца

Сухой гранулированный чеснок – по вкусу

Смесь молотых перцев – по вкусу

Горсть рубленой петрушки

3 ст.л. муки с горкой

100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)

Растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. Подавать оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

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Оладьи из кабачков по-турецки: рецепт с фото

Оладьи из кабачков с брынзой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

800 г кабачков

2 луковицы

2 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

0.5 стакана муки

200 г брынзы или феты

Пучок зелени (укроп, петрушка)

Соль

Растительное масло – для жарки

Для подачи:

1 стакан турецкого йогурта

3 зубчика чеснока

Рубленая зелень

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы они пустили сок. Отжать от лишней жидкости. Добавить к кабачкам мелко нарезанный лук, рубленую зелень и взбитые вилкой яйца. Затем всыпать раскрошенную брынзу и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить тесто ложкой и жарить оладьи до золотистого цвета. Готовые кабачковые оладьи выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир. Для соуса смешать йогурт, пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень и специи. Подавать кабачковые оладьи вместе со йогуртовым соусом.

Как приготовить оладьи из кабачков классические

Кабачковые оладьи классические Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Кабачки (молодой) – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст. л.

Масло для жарки – по вкусу

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Кабачок хорошо промыть и обсушить. Натереть на терке (если кабачок уже не молод, снять кожицу). Добавить яйца и соль. Добавит муку. Хорошо перемешать до однородной консистенции. Выкладывать на сковороду с разогретым маслом при помощи столовой ложки небольшие лепешки. Обжарить с каждой стороны до золотистого цвета, по 2 минуты. Выложить на блюдо и подавать со сметаной.

Кабачковые оладьи сладкие

Оладьи из кабачка сладкие Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 1,5 стакана

Кабачок молодой – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 0,5 стакана

Щепотка соли

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Рецепт приготовления:

Взбить яйцо с сахаром и солью. Добавить молоко и натертый на мелкой терке кабачок. Просеять в тесто муку с разрыхлителем. Перемешать венчиком и обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Подавать вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. "Сегодня" также делились рецептами кабачковой икры.

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