Как приготовить оладьи с черникой на сметане: пошаговый рецепт
Рецепт воздушных оладий с черникой
Оладьи с черникой – один из самых вкусных и полезных летних завтраков. Ягоды черники целебно действуют на сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет и позитивно влияют на зрение.
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины на завтрак:
Для приготовления теста для оладий с черникой лучше всего подойдет жидкая сметана жирностью 10%. Ее можно заменить кефиром, кислым молоком или ряженкой.
Черничные оладьи на сметане
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 стакан муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 стакан сметаны 10%
- 1 стакан черники
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- Щепотка соли
Читайте такжеРецепт песочного пирога с творогом и черникой
Способ приготовления:
- Отмерить муку, сметану и чернику с помощью стакана емкостью 200 мл.
- Яйца взбить венчиком со сметаной и солью. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
- Затем добавить сахар и 1 ст.л. растопленного сливочного масла. Перемешать до получения однородного густого теста.
- Добавить свежую или замороженную чернику, аккуратно перемешать.
- Выпекать оладьи на горячей сковороде, смазывая ее оставшимся сливочным маслом.
- Подавать оладьи со свежей черникой, жидким медом, кленовым сиропом или просеянной сахарной пудрой.
Напомним, "Сегодня" публиковали рецепт творожной запеканки с черникой. Мы также делились рецептом куриного филе с соусом из голубики и ежевики.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить идеальные сырники на завтрак Как приготовить вкусную домашнюю гранолу на завтрак Рецепт тонких блинов с дырочками на молоке Рецепт песочного пирога с творогом и черникой
Источник: Сегодня