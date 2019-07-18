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Как приготовить оладьи с черникой на сметане: пошаговый рецепт

Рецепт воздушных оладий с черникой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Шведские оладьи с черникой
Шведские оладьи с черникой
Фото: Depositphotos

Оладьи с черникой – один из самых вкусных и полезных летних завтраков. Ягоды черники целебно действуют на сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет и позитивно влияют на зрение.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины на завтрак:

Для приготовления теста для оладий с черникой лучше всего подойдет жидкая сметана жирностью 10%. Ее можно заменить кефиром, кислым молоком или ряженкой.

Черничные оладьи на сметане

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 стакан муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 стакан сметаны 10%
  • 1 стакан черники
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Отмерить муку, сметану и чернику с помощью стакана емкостью 200 мл.
  2. Яйца взбить венчиком со сметаной и солью. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
  3. Затем добавить сахар и 1 ст.л. растопленного сливочного масла. Перемешать до получения однородного густого теста.
  4. Добавить свежую или замороженную чернику, аккуратно перемешать.
  5. Выпекать оладьи на горячей сковороде, смазывая ее оставшимся сливочным маслом.
  6. Подавать оладьи со свежей черникой, жидким медом, кленовым сиропом или просеянной сахарной пудрой.

Напомним, "Сегодня" публиковали рецепт творожной запеканки с черникой. Мы также делились рецептом куриного филе с соусом из голубики и ежевики.

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Источник: Сегодня
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