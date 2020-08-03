Как приготовить оладьи с дыней на кефире

Рецепт простых и вкусных оладий с кусочками дынной мякоти

Оладьи на кефире – один из самых популярных завтраков. В тесто часто добавляют кусочки фруктов и ягод, но мало кто знает, что вкусные оладьи можно приготовить с дынной мякотью.

При нагревании аромат дыни усиливается, а мякоть, даже плотная, моментально становится нежной.

Оладьи с дыней на кефире

Оладьи с дыней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

163 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яйца

300 мл кефира

30 г сахара

2 г соли

200 г муки

5 г разрыхлителя

20 мл подсолнечного масла

150 г дыни

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Способ приготовления:

Яйца взбить до однородности. Влить кефир, перемешать. Добавить сахар и щепотку соли. Всыпать пшеничную муку. Добавить порцию разрыхлителя, перемешать. В конце влить растительное масло. Последними добавить кусочки свежей дыни, еще раз перемешать. На раскаленной сковороде с маслом выпекать оладьи с дыней до золотистой корочки. Подавать оладьи теплыми вместе со сметаной или джемом. Можно посыпать их фруктами или ягодами.

Когда переворачивать оладьи

Переворачивайте оладьи, когда на поверхности теста появятся пузырьки.

Смотрите видео, как выбрать сладкую дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

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