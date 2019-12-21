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Как приготовить оладьи с консервированной кукурузой и сыром

Рецепт вкусного и сытного завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43
Оладьи с кукурузой и сыром
Оладьи с кукурузой и сыром
Фото: Depositphotos

Оладьи бывают не только сладкими – их можно делать с овощами, сыром и даже мясом. Предлагаем приготовить на завтрак оладьи с консервированной кукурузой и сыром на сметане.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог с курицей, горошком и кукурузой:

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Кукурузные оладьи

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 яйца
  • 70 г твердого сыра
  • 2/3 стакана пшеничной муки
  • 1/3 стакана сливок 10%
  • 6 ст. л. сметаны 15 %
  • 3 ст.л. растительного масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Консервированную кукурузу без жидкости взбейте блендером до однородной консистенции.
  2. Отдельно смешайте сливки с просеянной мукой, тертым сыром и взбитыми вилкой яйцами, посолите.
  3. Добавьте тесто к пюре из кукурузы и разведите небольшим количеством сливок, если потребуется.
  4. Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на средней температуре.

Как подавать кукурузные оладьи

Подавайте оладьи горячими вместе со сметаной, по желанию посыпав зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом витаминного овощного салата с кукурузой. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно запечь кукурузу в духовке в фольге.

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Источник: Сегодня
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