Как приготовить оладьи с консервированной кукурузой и сыром

Рецепт вкусного и сытного завтрака

Оладьи с кукурузой и сыром Фото: Depositphotos

Оладьи бывают не только сладкими – их можно делать с овощами, сыром и даже мясом. Предлагаем приготовить на завтрак оладьи с консервированной кукурузой и сыром на сметане.

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Кукурузные оладьи

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

2 яйца

70 г твердого сыра

2/3 стакана пшеничной муки

1/3 стакана сливок 10%

6 ст. л. сметаны 15 %

3 ст.л. растительного масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Консервированную кукурузу без жидкости взбейте блендером до однородной консистенции. Отдельно смешайте сливки с просеянной мукой, тертым сыром и взбитыми вилкой яйцами, посолите. Добавьте тесто к пюре из кукурузы и разведите небольшим количеством сливок, если потребуется. Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на средней температуре.

Как подавать кукурузные оладьи

Подавайте оладьи горячими вместе со сметаной, по желанию посыпав зеленью.

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