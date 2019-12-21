Как приготовить оладьи с консервированной кукурузой и сыром
Рецепт вкусного и сытного завтрака
Оладьи бывают не только сладкими – их можно делать с овощами, сыром и даже мясом. Предлагаем приготовить на завтрак оладьи с консервированной кукурузой и сыром на сметане.
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Кукурузные оладьи
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 220 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 яйца
- 70 г твердого сыра
- 2/3 стакана пшеничной муки
- 1/3 стакана сливок 10%
- 6 ст. л. сметаны 15 %
- 3 ст.л. растительного масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Консервированную кукурузу без жидкости взбейте блендером до однородной консистенции.
- Отдельно смешайте сливки с просеянной мукой, тертым сыром и взбитыми вилкой яйцами, посолите.
- Добавьте тесто к пюре из кукурузы и разведите небольшим количеством сливок, если потребуется.
- Обжарьте оладьи на растительном масле с двух сторон на средней температуре.
Как подавать кукурузные оладьи
Подавайте оладьи горячими вместе со сметаной, по желанию посыпав зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептом витаминного овощного салата с кукурузой. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно запечь кукурузу в духовке в фольге.
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Источник: Сегодня