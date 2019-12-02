Как приготовить ореховый рулет в духовке

Простой рецепт рулета с ореховой начинкой

Рулет с ореховой начинкой Фото: Depositphotos

Сладкий рулет – очень популярный десерт. Начинка для него подойдет любая: взбитая сладкая сметана, перетертый с сахаром лимон, любой джем, вареная сгущенка.

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Мы расскажем, как испечь рулет из сметанного теста с орехами, медом и корицей. Он готовится очень просто и быстро.

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Ореховый рулет в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

284 ккал

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана муки

4 ст. л. густой сметаны

50-100 г сливочного масла или маргарина

1/2 стакана сахара

1 яйцо

1/4 ч. л. соли

1/4 ч. л. соды

Для начинки:

1 стакан грецких орехов

1/2 стакана сахара

2 ст. л. меда

1/8 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Соединить все ингредиенты для теста и замесить тесто. Раскатать тесто в пласт, оставляя один край слегка толще другого. Тонкий край пласта смазать медом и посыпать сахаром и рублеными орехами. Второй край смазать яйцом. Завернуть пласт в рулет, начиная с тонкого края, после чего поместить рулет на противень, смазанный маслом, сверху смазать яйцом. Проколоть в некоторых местах рулет палочкой, чтобы он не лопался. Выпекать рулет в хорошо разогретой духовке до готовности.

Как подавать ореховый рулет

Рулет нужно остудить и по желанию украсить – сахарной пудрой, кремом или глазурью. Десерт также можно посыпать кокосовой стружкой или колотыми орехами.

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