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Как приготовить ореховый рулет в духовке

Простой рецепт рулета с ореховой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Рулет с ореховой начинкой
Рулет с ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Сладкий рулет – очень популярный десерт. Начинка для него подойдет любая: взбитая сладкая сметана, перетертый с сахаром лимон, любой джем, вареная сгущенка.

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Мы расскажем, как испечь рулет из сметанного теста с орехами, медом и корицей. Он готовится очень просто и быстро.

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Ореховый рулет в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 284 ккал

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 4 ст. л. густой сметаны
  • 50-100 г сливочного масла или маргарина
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 яйцо
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. соды

Для начинки:

  • 1 стакан грецких орехов
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 1/8 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты для теста и замесить тесто.
  2. Раскатать тесто в пласт, оставляя один край слегка толще другого.
  3. Тонкий край пласта смазать медом и посыпать сахаром и рублеными орехами. Второй край смазать яйцом.
  4. Завернуть пласт в рулет, начиная с тонкого края, после чего поместить рулет на противень, смазанный маслом, сверху смазать яйцом.
  5. Проколоть в некоторых местах рулет палочкой, чтобы он не лопался.
  6. Выпекать рулет в хорошо разогретой духовке до готовности.

Как подавать ореховый рулет

Рулет нужно остудить и по желанию украсить – сахарной пудрой, кремом или глазурью. Десерт также можно посыпать кокосовой стружкой или колотыми орехами.

Напомним, ранее мы писали, как испечь штрудель с творогом и яблоками.

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Источник: Сегодня
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