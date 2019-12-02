Как приготовить ореховый рулет в духовке
Простой рецепт рулета с ореховой начинкой
Сладкий рулет – очень популярный десерт. Начинка для него подойдет любая: взбитая сладкая сметана, перетертый с сахаром лимон, любой джем, вареная сгущенка.
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Мы расскажем, как испечь рулет из сметанного теста с орехами, медом и корицей. Он готовится очень просто и быстро.
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Ореховый рулет в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 284 ккал
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана муки
- 4 ст. л. густой сметаны
- 50-100 г сливочного масла или маргарина
- 1/2 стакана сахара
- 1 яйцо
- 1/4 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. соды
Для начинки:
- 1 стакан грецких орехов
- 1/2 стакана сахара
- 2 ст. л. меда
- 1/8 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Соединить все ингредиенты для теста и замесить тесто.
- Раскатать тесто в пласт, оставляя один край слегка толще другого.
- Тонкий край пласта смазать медом и посыпать сахаром и рублеными орехами. Второй край смазать яйцом.
- Завернуть пласт в рулет, начиная с тонкого края, после чего поместить рулет на противень, смазанный маслом, сверху смазать яйцом.
- Проколоть в некоторых местах рулет палочкой, чтобы он не лопался.
- Выпекать рулет в хорошо разогретой духовке до готовности.
Как подавать ореховый рулет
Рулет нужно остудить и по желанию украсить – сахарной пудрой, кремом или глазурью. Десерт также можно посыпать кокосовой стружкой или колотыми орехами.
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