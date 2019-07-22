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Как приготовить оригинальную закуску из креветок: пошаговый рецепт

Готовим креветок на сковороде с артишоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

Отечественные королевские тихоокеанские креветки разводят в Винницкой области. Там, в городе Жмеринка, работает единственная в Украине ферма. Откуда завозят малек, где попробовать жмеринских креветок и как их приготовить?

Как сделать закуску из креветок

Опытный шеф-повар Виктор Палевский специально для "Сегодня" готовит горячую закуску из королевских креветок. На столе молодой, бланшированный подсолнечник, бекон, лук, березовое шампанское и рыбный бульон. Все это кулинар перемешивает на сковороде и только потом добавляет свежие креветки. Всего 15 минут, и блюдо готово.

Креветки нельзя готовить долго
Креветки нельзя готовить долго
Фото: Pixabay

Его вкус подчеркнет масло из черемши, квашеная клубника и козья брынза. Виктор Палевський считает, что готовить лучше не замороженные креветки, а свежие.

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"Свежие креветки гораздо ярче по вкусу. И полезнее, так как при заморозке витамины убиваются", – говорит шеф-повар.

Где в Украине выращивают креветки

Еще живые креветки Виктору Палевскому везут с единственной в Украине фермы, которая находится в 50 километрах от Винницы. В больших резервуарах с соленой водой там живет малек королевских креветок. Его не видно, потому по размеру он меньше, чем маковое семя, но за полгода ракообразные вырастут до 12-ти сантиметров. Для этого их, буквально с ложечки, каждые два часа кормят живыми бактериями.

Королевские креветки теперь выращивают в Украине
Королевские креветки теперь выращивают в Украине
Фото: Depositphotos

Когда малек подрастает, его пересаживают в другие резервуары. Кормят собственноручно приготовленным кормом, в состав которого входят картофель, мука, крахмал и рыбий жир. Никаких химических примесей или антибиотиков. Каждую партию проверяет лаборатория.

Директор фермы креветок говорит: украинские креветки лучшие иностранных, так как их доставляют свежими, а не замороженными. Пока здесь выращивают мальков, привезенных из Таиланда. Но уже пытаются разводить украинских королевских креветок. Надеются, вскоре их будут покупать не только рядовые украинцы, но и европейцы.

Напомним, "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цуккини.

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Источник: Сегодня
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