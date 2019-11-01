Как приготовить осенний салат с хурмой и лососем

Вкусный и необычный салат с красной рыбой

Салат с хурмой и лососем Фото: Depositphotos

Хурма – главный конкурент яблока по содержанию железа и способности очищать организм. Она максимально хороша в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов уже отошли.

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Сегодня мы будем готовить вкусный салат из хурмы, слабосоленого лосося и кедровых орехов с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и меда.

Салат с хурмой и лососем

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок

Хурма – 1 шт.

Малосольный лосось – 100 г

Кедровые орехи – горсть

Тертый пармезан – 30 г

Оливковое масло – 1-2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо. Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху. Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат. Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.

Чем можно заменить ингредиенты в салате

Вместо филе лосося можно взять хамон, прошутто или креветки;

Кедровые орехи можно заменить миндалем, карамелизованными грецкими орехами или орехами пекан;

Вместо лимонного сока салат можно заправить бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из хурмы и мандаринов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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