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Как приготовить осенний салат с хурмой и лососем

Вкусный и необычный салат с красной рыбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Салат с хурмой и лососем
Салат с хурмой и лососем
Фото: Depositphotos

Хурма – главный конкурент яблока по содержанию железа и способности очищать организм. Она максимально хороша в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов уже отошли.

Смотрите видео, как приготовить салат из хурмы с курицей:

Сегодня мы будем готовить вкусный салат из хурмы, слабосоленого лосося и кедровых орехов с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и меда.

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Салат с хурмой и лососем

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок
  • Хурма – 1 шт.
  • Малосольный лосось – 100 г
  • Кедровые орехи – горсть
  • Тертый пармезан – 30 г
  • Оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо.
  2. Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху.
  3. Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат.
  4. Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном.
  5. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.

Чем можно заменить ингредиенты в салате

  • Вместо филе лосося можно взять хамон, прошутто или креветки;
  • Кедровые орехи можно заменить миндалем, карамелизованными грецкими орехами или орехами пекан;
  • Вместо лимонного сока салат можно заправить бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи из хурмы и мандаринов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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