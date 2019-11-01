Как приготовить осенний салат с хурмой и лососем
Вкусный и необычный салат с красной рыбой
Хурма – главный конкурент яблока по содержанию железа и способности очищать организм. Она максимально хороша в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов уже отошли.
Смотрите видео, как приготовить салат из хурмы с курицей:
Сегодня мы будем готовить вкусный салат из хурмы, слабосоленого лосося и кедровых орехов с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и меда.
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Салат с хурмой и лососем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок
- Хурма – 1 шт.
- Малосольный лосось – 100 г
- Кедровые орехи – горсть
- Тертый пармезан – 30 г
- Оливковое масло – 1-2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо.
- Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху.
- Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат.
- Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном.
- Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.
Чем можно заменить ингредиенты в салате
- Вместо филе лосося можно взять хамон, прошутто или креветки;
- Кедровые орехи можно заменить миндалем, карамелизованными грецкими орехами или орехами пекан;
- Вместо лимонного сока салат можно заправить бальзамическим уксусом.
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Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня